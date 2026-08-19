РОЖКОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рожкóв, Николай Александрович (24.10[05.11].1868, Верхотурье, Пермская губ. — 02.02.1927, Москва) — русский историк и политический деятель. Из семьи учителя. В 1890 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1898–1906 — приват-доцент. В 1900 защитил магистерскую диссертацию на тему «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке». Марксист, испытывавший влияние позитивизма. В 1904–1905 — председатель Педагогического общества при Московском университете, которое использовал для оппозиционной агитации. С апреля 1905 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), большевик. В 1905–1906 — член Московского, в 1906–1907 — Петербургского комитета большевиков, сотрудник большевистских изданий. Делегат V съезда РСДРП. В 1907—1908 член ЦК РСДРП и его Русского бюро. В июле-августе 1906 и в апреле 1908 был арестован, в 1910 сослан в Восточную Сибирь, где пробыл до марта 1917. Сотрудничал в сибирской прессе, сблизился со ссыльными меньшевиками и отошел от большевизма . После Февральской революции 1917 вернулся в Москву. Объединенец, выступал за объединение большевиков и меньшевиков РСДРП в одной партии. Один из основателей Лиги аграрных реформ. Выступал за национализацию земли свыше 50–100 десятин с компенсацией и сохранением облагаемых налогом продуктивных частных хозяйств. 17[30] мая — 1[14] августа 1917 товарищ министра почт и телеграфов И. Г. Церетели . С июля выступал за создание правительства социалистов без кадетов. Вышел в отставку в связи с созданием 2-го коалиционного Временного правительства 1917 . В августе принял участие в съезде РСДРП (объединенная), член ее ЦК от интернационалистов в августе–ноябре 1917 и в 1918. Выступал против вооруженной борьбы с большевизмом. С осени 1918 отошел от активной политической деятельности. Сохраняя критическое отношение к коммунистическому режиму, активно сотрудничал с наркомпросом, разрабатывая учебные пособия и методики марксистского преподавания истории. В 1919–1921 — ректор 2-го Петроградского педагогического института, преподавал и в других вузах. В 1919 переписывался с В. И. Лениным , призывая его разрешить торговлю продовольствием. В феврале–июне 1921 и в сентябре 1922 — январе 1923 в заключении. Было принято решение о его высылке из России (см. « Философский пароход »), но Р. настоял на том, чтобы остаться. До 1924 находился в ссылке в Пскове. С 1926 директор Государственного исторического музея. Автор 12-томной «Русской истории в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики)» (1918–1926), в которой развивал формационную теорию на примере развития России в сравнении с другими, прежде всего европейскими странами. Формулировал законы исторической науки, был сторонником экономического детерминизма, дополненного теорией психологических типов.

Соч .: Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899; Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). 12 т. П.–Л.–М., 1918–1926; Избранные труды. М., 2010.

Лит .: Материалы для библиографии трудов Н. А. Рожкова. М., 1928; Волобуев О. В. Н. А. Рожков: историк и общественный деятель. М., 2012. А. В. Шубин.