РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Художник, дизайнер, оформитель. Ученик и последователь К.С. Малевича.

Родился в селе Берикуль Мариинского уезда Томской губернии. Его отец был протодьяконом, что художник тщательно скрывал в советское время. Начальное художественное образование с 1919-го по 1922 год Рождественский получал в Томске в частной мастерской М.С. Полякова. Именно там он впервые познакомился с "новой живописью" Сезанна, Пикассо, Малевича и Татлина. Также в 1922 году Рождественский учился в Томском политехническом институте, работал декоратором в Томском театре, оформлял отдел "Кустарная промышленность" на сельскохозяйственной выставке в Томске.

В сентябре 1923 года по командировке томского Дома просвещения художник был направлен в Петроград для продолжения образования. Разочаровавшись в Академии художеств, Рождественский поступил на обучение к Малевичу, сначала в МХК (Музей художественной культуры), а с 1924-го по 1926 год в ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры). В МХК он вел активную экскурсионную работу, был научным сотрудником музея, курировал организацию лекций и докладов. В ГИНХУКе Рождественский сотрудничал на отделении формы с Львом Юдиным, на отделении цвета - с Верой Ермолаевой. Там он впервые ознакомился с теорией прибавочного элемента Малевича, на определенных этапах писал картины в духе импрессионизма ("Аполлон. Скульптура на окне" (1924) и кубизма, особенно активно занимался проработкой сезаннизма как живописной системы, а также его сопоставлением с супрематизмом Малевича. Сам учитель считал, что "получил в его лице хорошего формалиста и исследователя сезанновской культуры". Стоит заметить, что тесное сотрудничество ученика и учителя продолжалось до самой смерти Малевича в 1935 году. Одной из его последних живописных работ стал именно портрет Рождественского.

Супрематизмом Рождественский занимался лишь в рисунках: живописных композиций он не писал, но наряду с другими учениками Малевича принимал участие в исполнении трех супрематических картин "Квадрат", "Крест" и "Круг" для Венецианской выставки 1924 года. В 1930-1940-е годы он создал несколько супрематических полотен, объединенных названием "Супрематический элемент в пейзаже", "Супрематический ландшафт. Космический аппарат".

Постепенно Рождественский стал признанным знатоком творчества Сезанна: готовя труд "Живописный метод Сезанна", он выступил с рядом докладов по различным аспектам его творчества в ГИНХУКе, вел семинар о нем в Государственном институте истории искусств (ГИИИ). Живописных работ Рождественского в стиле сезаннизма не много, это в основном пейзажи: "Озеро в горах" (1926), "Город" (1927), "Пейзаж" (сер. 1920-х) и др.

В 1925-1927 годах Рождественский также работал научным сотрудником в петроградском Декоративном институте в отделе экспериментального изучения плаката, занимаясь проблемой восприятия плаката в условиях города. Параллельно с этим он работал в области книжной и промышленной графики, оформления городской среды, был разъездным корреспондентом в детских журналах "Чиж" и "Еж", где тогда работали многие авангардные художники и поэты. Будучи корреспондентом, с 1924-го по 1937 год Рожественский ежегодно посещал Сибирь, где создал многие свои произведения. В 1936 году он также совершил поездку в Нальчик и создал цикл пейзажей города.

1928-й и 1929-й годы стали переломными для творчества Константина Рождественского - именно тогда произошел переход от затянувшегося ученичества к самостоятельному творчеству. Он отдаляется от Малевича и совместно с Ермолаевой, Юдиным, Стерлиговым и Лепорской создает группу "живописно-пластического реализма". Молодые художники искали реалистическую форму, которая, вобрав опыт супрематизма, могла бы воплотить в искусстве новое живописно-пластическое восприятие мира. В этой группе Рождественский, по общему признанию, "отвечал за цвет", отличаясь уникальным цветовым видением.

В 1930-х художник создал так называемый крестьянский цикл, вдохновленный постсупрематическим фигуративным творчеством Малевича, воспоминаниями детства и бытом сибирских крестьян, увиденным им во время командировок. Работы этого времени можно разделить на несколько тематических разделов: семья в поле, сибирские мальчики, рыжебородые мужики, крестьянки и т.д. Основные картины этого цикла: "Семья в поле" (1932), "Голова крестьянки" (1932), "Мужик с рыжей бородой" (1933), "Супрематизм. Крестьянка" (1933), "Пастух" (1932-1933), "Сибиряк" (1933-1934), "У реки" (1933-1934).

В середине 1930-х годов Рождественский оставил живопись, сконцентрировавшись на оформительской работе. Оформление выставок стало делом его жизни вплоть до 1980-х годов. Первым проектом в этой области (совместно с Суетиным) стало оформление советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, получившее гран-при. В 1939 году также вместе с Суетиным он оформлял интерьеры советского павильона на Международной выставке в Нью-Йорке. Став признанным мастером эксподизайна, Рождественский оформил множество всесоюзных и международных выставок: "Вклад СССР в дело разгрома фашизма" (Белград, 1948), "Советская женщина" (Париж, 1948), "Атом для мира" (Гётеборг, 1956), одной из последних стала "Москва-Париж" (Москва, ГМИИ, 1981).

В связи с работой по оформлению этих выставок с конца 1930-х годов художник проживал в Москве, окончательно переехав туда в 1941 году. С начала 1940-х Рождественский работал в Академии архитектуры СССР, во время войны был руководителем бригады Центральной проектно-маскировочной мастерской и посещал многие города для составления проектов технической маскировки важнейших сооружений.

В 1940-е-1950-е годы Рождественский эпизодически занимался театральной декорацией, оформляя спектакли Э. Гарина в Театре-студии киноактера, затем был главным художником Всесоюзной строительной выставки и заместителем главного художника ВДНХ. В 1976 году Рождественский был удостоен звания Народного художника РСФСР. Его персональные выставки прошли в 1933 году в Кельне и в 2006 году в честь 100-летия художника в Третьяковской галерее. Умер художник 30 июня 1997 года в Москве.