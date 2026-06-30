РОЖДЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ

Освоение новых территорий и выход к морям выдвинули перед Российским государством новые задачи – изучение морей, проведение морской съемки берегов и промеров глубин, подготовку карт и лоций.

К концу XVIII в. были подготовлены карты Балтийского, Азовского, Белого, Охотского и Каспийского морей. Говорить о хорошей изученности Арктики не приходилось.

Первые шаги к самостоятельности

В первой половине XIX в. активизировались арктические экспедиции. В результате постепенно на карты стали наносить берега Берингова, Японского морей. Тем не менее, необходима была планомерная съемка всех морей, организация специальных служб, занимавшихся гидрографическим описанием.

Вплоть до 1805 г. гидрографические вопросы находились в ведении «Комитета для распространения морских и усовершенствования художественной части морского искусства», который был создан Высочайшим велением 25 ноября 1799 г.

В апреле 1805 г. возникло новое министерство – Морских сил, в которое входили Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейств-департамент. Полномочия учреждений были четко разделены: коллегия руководила военными делами, департамент – научной частью. Спустя немногим более двадцати лет, в августе 1827 г. департамент разделили на Управление Генерал-гидрографа и Морской ученый комитет.

Существовавший порядок вещей просуществовал десять лет, после чего управление подверглось реорганизации. Вместо управления появился Гидрографический департамент. В его ведении находились мастерские мореходных математических и физических инструментов, действовавшие при Ижорском заводе, а также морская астрономическая и магнитная обсерватория в Кронштадте. Департамент получил в управление и корпус флотских штурманов.

Судьбоносное решение

1860 г. стал отправным пунктом в организации самостоятельной гидрографической службы. Директор Гидрографического департамента получил практически полную независимость. Сюда перенеслась вся научно-исследовательская работа на морях. В 1885 г. вместо департамента создавалось Главное гидрографическое управление.

Создание собственной гидрографической службы позволило проводить систематическое изучение морей, обеспечивать безопасность мореплавания. Для этого создавались специальные подразделения гидрографии, которые часто именовали как «гидрографические экспедиции», «дирекции маяков и лоций».