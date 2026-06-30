РОЗЕНБЕРГ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Начало карьеры

О ранних годах жизни Николая Розенберга сохранилось мало сведений. Как и многие подданные Российской империи дворянского происхождения, он стал известен своими делами на военном поприще.

Датой рождения Р. Считается 1807 г., место рождения – столица Российской империи. В конце 1819 г. он поступил в Морской кадетский корпус, а уже спустя четыре года стал гардемарином, спустя еще три – мичманом.

Получив офицерский чин, в 1826 г. Р. Поступил на службу на судно, плавал по Северному и Балтийскому морям.

Служба в Российско-Американской компании (РАК)

Со 2 января 1830 г. началась служба Р. на РАК. Пройдя долгий путь по Сибири, Р. Добрался до Охотска, а уже 21 сентября морем на «Уруп» оказался в Ново-Архангельске.

На протяжении 1831 – 1839 гг. Р. командовал «Охотском», «Полифемом», «Бобром», совершая поездки по маршруту Охотск – Ново-Архангельск. За это время он останавливался на Алеутских о-вах, о-вах Прибылова, в заливе Бодега, в Сан-Франциско, Монтерее.

Завершив свои плавания, Р. повторил когда-то совершенный им маршрут, только в обратном порядке: из Ново-Архангельска – в Охотск, через Сибирь – в столицу. Подготовив отчет о своей работе, Р. ушел в отставку.

Новый вид деятельности

С 1841 г. Р. работал ревизором комиссионеров в правлении Низового округа департамента Корабельных лесов. Получил титулярного советника, спустя год – коллежского асессора. Но его работа на данном поприще не продлилась долго, и 22 марта 1844 г. он ушел в отставку.

Возвращение в РАК

В конце ноября 1847 г. Р. зачислен лейтенантом в 26-й Флотский экипаж, а уже спустя месяц последовало его возвращение на службу в РАК. Летом 1848 г. он вновь, совершив переход по Сибири, оказался в п. Аян, откуда на «Промысле» вышел в Ново-Архангельск.

В течение 1849 г. Р. на «Байкале» совершил поездки на о-ва Укамок, Атха, Амчитка, Атту, Беринга, Медный, побывал в Петропавловске.

В начале декабря 1849 г. Р. повысили до капитан-лейтенанта, а уже спустя полтора месяца, 25 января 1850 г. – до капитана 2-го ранга.

Во главе Русской Америки

14 октября 1850 г. Р. принял дела у М.Д. Тебенькова по управлению Русской Америкой. В свое трехлетнее правление Р. занимался продажей льда в Сан-Франциско, для чего соорудил большое хранилище; лед доставлялся с озера Лебединого.

Р. не смог наладить отношения с аборигенами – тлинкитами. Это привело к вооруженным столкновениям. В итоге последовала досрочная отставка Р. с поста главы Русской Америки. Его сменил 31 марта 1853 г. А.И. Рудаков. По другой версии Р. мог быть отозван ввиду начала Крымской войны.

Летом 1853 г. Р. прошел через Аян, Сибирь и прибыл в столицу.

Дальнейшая судьба

Возвратившись в столицу, Р. находился в распоряжении Главного правления РАК вплоть до 21 октября 1854 г. Затем последовал его перевод в Инспекторский департамент при Морском министерстве. 30 августа 1855 г. Р. повысили до капитана 1-го ранга и поставили во главе Машинного рабочего экипажа Балтийского флота в Кронштадте.

Умер Р. 29 ноября 1857 г. в Санкт-Петербурге.