РОЗЕНБЕРГ Альфред

Один из руководящих деятелей нацистской Германии, военный преступник.

Родился в Ревеле (ныне Таллин, Эстония) в семье ремесленника, среди предков были прибалтийские немцы. Во время 1-й мировой войны учился в Московском университете. В 1917 г. получил диплом архитектора. В 1918 г. уехал в Мюнхен, где сблизился с Гитлером. В 1920 г. вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). Приобрел известность как один из идеологов национал-социализма. В 1927 г. опубликовал книгу «Будущий путь германской внешней политики», в которой врагами Германии, вставшей на путь расширения «жизненного пространства», называл в частности Францию, Чехословакию, Польшу и Советский Союз. Главными союзниками Розенберг видел Италию и Японию, а также Англию из-за ее враждебности к СССР. В 1929 г. Розенберг основал нацистский «Боевой союз за германскую культуру». В 1930 г. издал книгу «Миф XX века», в которой выдвигал идею создания «нордической европейской коалиции» в составе Германии, скандинавских стран, подлежащей германизации Финляндии и Англии. Целью этой коалиции должны были стать борьба за «сохранение расовой субстанции» германцев и расширение их «жизненного пространства» в Европе. После прихода к власти нацистов Розенберг в апреле 1933 г. стал руководителем внешнеполитического управления НСДАП, занимавшегося созданием отделений нацистской партии среди немцев, проживающих в других странах. В январе 1934 г. назначен уполномоченным по надзору за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. На этом посту развернул активную деятельность по искоренению влияния христианских церквей, проповедовавших идею равенства всех людей перед Богом. В январе 1940 г. создал Центральный исследовательский институт по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания. В сентябре того же года возглавил «Эйнзатцштаб Розенберга», который в годы 2-й мировой войны занимался грабежом культурных ценностей на оккупированной немецкими войсками территории других стран. В апреле 1941 г. в качестве «уполномоченного по центральной разработке вопросов восточноевропейского пространства» Розенберг подготовил утвержденную затем Гитлером структуру немецких политических органов на территории СССР. После нападения Германии на Советский Союз Розенберг получил пост министра оккупированных восточных областей. Под его руководством по мере продвижения немецких войск в глубь советской территории были созданы два рейхскоммисариата: «Остланд» и «Украина». Розенберг непосредственно курировал деятельность, связанную с проведением в жизнь бесчеловечной оккупационной политики, массовыми репрессиями, разграблением культурных ценностей советского народа, угоном людей на рабский труд в «Третий рейх» и др. (см. Оккупационный режим). С переломом в войне и началом массового изгнания нацистских захватчиков с советской земли должность министра восточных областей в 1944 г. была ликвидирована. После окончания 2-й мировой войны Розенберг предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, был приговорен за преступления к смертной казни и повешен.