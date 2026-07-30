РОЗАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Художница-авангардистка, живописец, график, художник книги, теоретик искусства. Работала в стилях фовизм, кубофутуризм, супрематизм, изобрела собственный стиль - цветопись.

Родилась 21 июня (3 июля) 1886 года в городе Меленки Владимирской губернии в дворянской семье. Ее отец был уездным чиновником. Начальное образование Розанова получала в женской гимназии во Владимире и после ее окончания уехала в Москву, где планировала обучаться живописи. В 1906 году она посещала Училище живописи и скульптуры А.П. Большакова, затем, не поступив в Строгановское училище, обучалась в школе рисования Константина Юона.

В 1910 году Розанова переехала в Петербург и быстро влилась в творческую среду города, вступив в художественное общество "Союз молодежи". Знакомство с такими деятелями русского авангарда как В.В. Маяковский, В.Е. Татлин, П.Н. Филонов, К.С. Малевич во многом определило дальнейший творческий путь художницы. Она познакомилась и примерила на себя современные художественные формы, начала работать в стиле неопримитивизма и фовизма. Кроме того, в Петербурге она брала уроки в школе Е.Н. Званцевой, где преподавали Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, К.С. Петров-Водкин.

С момента вступления в "Союз молодежи" Розанова участвовала во всех последующих выставках этого общества, а в марте 1912 года ее работы ("Автопортрет", 1912; "Ресторан", 1912) экспонировались в Москве на выставке объединения "Ослиный хвост", организованной М.Ф. Ларионовым. Выставка "Союза молодежи" в декабре 1912 - январе 1913 года стала ее триумфом, в особенности "Портрет А.В. Розановой", сестры художницы, написанный ею в мае-июне 1912 года. По словам самой Ольги Розановой, "портрет среди художников произвел фурор". Репродукция картины появилась в журнале «Огонек» рядом с тремя работами Малевича.

Постепенно роль Ольги Розановой в делах и проектах "Союза молодежи" становилась более заметной. 3 января 1913 года Розанова была избрана членом правления общества. В марте того же года она впервые выступила в качестве теоретика искусства: в сборнике "Союза молодежи" было напечатано 6 литографий художницы и ее статья "Основы Нового Творчества и причины его непонимания". Кроме того, она стала автором манифеста этого общества, сформулировав его идейную программу: "Вот наш девиз: "В беспрерывном обновлении будущее Искусства!" Мы широко открываем двери всем молодым, кому девиз наш дорог, чьи руки сильны, чтобы высоко держать наше знамя, и оставляем за дверью всех сомневающихся, расчетливых, не знающих, куда пристать".

Ранним, фовистским вещам Розановой ("Красный дом", 1910; "Портрет дамы в зеленом", 1912) присущи яркие и декоративные цветовые контрасты. К 1913 году художница окончательно утвердилась на позициях футуризма. Она (наряду с Н.С. Гончаровой) стала одним из немногих адептов футуризма в русском искусстве. Не случайно по приглашению Ф.Т. Маринетти в апреле-мае 1914 года Розанова участвовала в римской Международной свободной футуристической вставке. К 1913 году в ее творчестве появился совершенно особый тип пейзажа, в котором доминировали футуристическая динамика, ритмический "сдвиг", диссонанс. В многочисленных пейзажах этого периода, полотнах "Порт" (1913), "Постройка дома" (1913), "Пожар в городе" (1914), "Городской пейзаж" (1914), она создала наиболее чистый вариант футуристической живописи в России.

В 1913-м Розанова начала сотрудничать с Алексеем Крученых, что надолго определило ее творческую и личную жизнь. В 1913 году вышли его книги и сборники "Чорт и речетворцы", "Утиное гнездышко... дурных слов...", "Взорваль" - все с иллюстрациями Розановой. Работая над оформлением футуристических книг, художница обратилась к литографии и методу коллажа. В этой технике она также выполнила книгу "Тэ ли лэ" (1914) В. Хлебникова. Следующим шагом художницы стали цветная линогравюра и создание авторских, штучных экземпляров книги ("Вселенская война" А. Крученых, "Игра в аду" А. Крученых и В. Хлебникова). Под влиянием А. Крученых Розанова также увлеклась "заумной поэзией", в которой ее привлекала возможность создания новых созвучий.

Завершением футуристического периода ее творчества стала живописная серия работ "Игральные кары", созданная около 1915 года. Серия цветных гравюр на ту же тему была опубликована в 1915 году в "Заумной книге" Крученых.

Ольга Розанова вела активную выставочную деятельность. Она приняла участие в "Постоянной выставке современного искусства" в Петербурге (февраль 1913), в последней выставке "Союза молодежи" (ноябрь 1913 - январь 1914, Петербург), в выставке "Художницы жертвам войны" (декабрь 1914, Москва). В 1915 году она экспонировалась на двух петербургских футуристических выставках: "Трамвай В" (февраль - март 1915) и "0,10" (декабрь 1915 - январь 1916). Если на первой ею были показаны футуристические работы, соответствующие названию вставки, то на последней - совершенно новые пространственные рельефы ("Автомобиль", "Велосипед") и алогистическая живопись.

Продолжая творческие эксперименты, Розанова обратилась к супрематизму. В 1916 году она вступила в общество "Супремус", стала его секретарем и членом редакции одноименного журнала, организованных К. Малевичем. Она создала ряд супрематических работ, выполненных в ее собственном, отличном от Малевича, видении супрематизма - более многоцветном и декоративном.

На выставке "Бубнового валета" в ноябре - декабре 1916 года в Москве художница показала 24 живописные работы, в том числе "Беспредметные композиции". Также она приняла участие во "Второй выставке современного декоративного искусства" (1917, Москва). Там среди прикладных изделий, выполненных крестьянами села Вербовка Киевской губернии по эскизам профессиональных художников (в том числе и супрематистов), 60 были сделаны по эскизам Розановой.

К 1917 году художница, отталкиваясь от супрематизма Малевича, разработала собственную теорию цвета. Художественные эксперименты и теоретическая работа привели её к открытию собственной разновидности беспредметного искусства - цветописи, которую она также называла «преображённым колоритом». Во многом ее идеи повлияли на развитие супрематизма в целом. По мнению Нины Гурьяновой, исследователя творчества Розановой, ее цветопись "как будто сделала в супрематизм сильную "прививку" цвета". Одним из символов русского авангарда стала ее картина "Зеленая полоса" (1917), значение которой для развития мирового искусства сопоставимо со значением "Черного квадрата" Малевича.

В революционные годы Розанова активно занималась общественной работой. В мае 1917 года на Учредительном собрании Профессионального союза художников-живописцев Москвы она была избрана секретарем от Молодой (левой) федерации. После Октябрьской революции стала членом отдела ИЗО Наркомпроса и Пролеткульта, была одним из инициаторов создания Музея живописной культуры, участвовала в комиссиях по реорганизации художественного образования.

Скоропостижная смерть от дифтерита 7 ноября 1918 года в Москве остановила ее деятельность в самом разгаре. В 1919 году в Москве состоялась "Посмертная выставка О.В. Розановой".