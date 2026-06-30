РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский писатель, публицист, литературный критик, религиозный мыслитель. Использовал 73 псевдонима, в т.ч. В. Варварин, В. Ветлугин, Обыватель и др. Один из наиболее значительных литературных деятелей конца XIX – начала ХХ веков.

Биография

Родился в многодетной семье В.Ф. Розанова (1820-1861), коллежского асессора, помощника окружного начальника и Н.И. Розановой, урожденной Шишкиной (1820-1871). После смерти отца семья переезжает в Кострому, после смерти матери Розанов – под опекой старшего брата. Учился в Костромской (1868-1870), Симбирской (1870-1872) и Нижегородской (1872-1878) гимназиях. В это время знакомится с работами В.Г. Белинского, Д.И. Писарева, Н.А. Добролюбова, Г.Т. Бокля, Дж.С. Милля и других авторов демократической и позитивистской мысли. Закончил историко-филологический факультет Московского университета (1882). В 1882-1893 годах преподаёт в провинциальных гимназиях (Брянск, Елец, г. Белый Смоленской губернии) географию, историю и латинский язык. Среди учеников Розанова – М.М. Пришвин, С.Н. Булгаков, Н.А. Семашко. В 1886 году Розанов опубликовал философский труд «О понимании», прошедший незамеченным. Впечатления от работы учителем и педагогические взгляды Розанова нашли отражение в сборнике статей «Сумерки просвещения» (СПб., 1899).

В 1880 году Розанов женился на А.П. Сусловой, которая была старше него на 17 лет. В 1886 году Суслова покинула его, но не дала развод. 5 июня 1891 года Розанов тайно венчался с В.Д. Бутягиной, урожденной Рудневой (1863-1923). Брак считался незаконным, дети Розанова и Бутягиной также считались незаконнорожденными. Тема семьи и церковного отношения к браку стала одной из основных в творчестве мыслителя и была тесно связана с проблемой пола, которую он также пристально исследовал. Эти сюжеты нашли отражение в статьях «Семья как религия» (Санкт-Петербургские ведомости, 1898, от 5 ноября), «Брак и христианство» (Русский труд, 1898, 21, 28 ноября, 12 декабря), книге «В мире неясного и нерешённого» (СПб., 1901), сборнике статей «Семейный вопрос в России» (Т. 1-2. СПб., 1903).

В 1888-1891 годах Розанов знакомится с Н.Н. Страховым и К.Н. Леонтьевым (заочно). В 1889 году Страхов вводит его в петербургские литературные круги. В 1890-е годы Розанов печатается в журналах «Русский вестник», «Русское обозрение», «Московские ведомости». Внимание читающей публики привлекают статьи «Место христианства в истории» («Русский вестник», 1890, № 1), «Почему мы отказываемся от наследства 60-70-х годов» («Московские ведомости», 1891, от 7.07), «В чём главный недостаток наследства 60-70-х годов?» (там же, 1891, 14.07), литературно-критическая работа «“Легенда о Великом Инквизиторе” Ф.М. Достоевского» («Русский вестник», 1891, № 1-4). Складывается репутация Розанова как парадоксального писателя и консерватора.

В марте 1893 года по приглашению Т.И. Филиппова Розанов поступает на службу в Государственный контроль, где оказывается в кругу т.н. «поздних славянофилов» (С.Ф. Шарапов, И.Ф. Романов и др.). В 1894 году происходит резкая журнальная полемика Розанова с В.С. Соловьёвым. В апреле 1896 года, разочаровавшись в партийной узости и интеллектуальной нищете консервативной журналистики, Розанов перестаёт печататься в «Русском вестнике». В 1899-1917 годах он – постоянный сотрудник газеты «Новое время». В конце 1890-начале 1900-х годов происходит сближение Розанова с модернистскими кругами: знакомство с П.П. Перцовым, А.Л. Волынским, Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философовым. Он начинает печататься в модернистских журналах «Мир искусства» (1899-1904), «Весы» (1904-1909), «Золотое руно» (1906-1909) и др. В 1901 году Розанов – один из учредителей Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов На собраниях активно выступает с критикой православной Церкви и её отношения к браку. Ведёт рубрику в журнале «Новый Путь» (1903-1904). С 1897 года в квартире Розанова по воскресеньям проходят собрания для широкого круга посетителей: в них участвуют люди разной социальной принадлежности, разных религиозных и политических взглядов.

Революцию 1905-1907 годов Розанов встретил сочувственно, что нашло отражение в статьях, написанных в журнале «Русское слово» под псевдонимом «В. Варварин» (опубликованы в книге «Когда начальство ушло». СПб., 1910), но быстро в ней разочаровался.

С 1907 года Розанов участвует в заседаниях Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества (ПРФО), но, будучи несогласным с направлением его деятельности, в 1909 году в открытом письме заявляет о выходе из состава Совета ПРФО (в нём Розанов никогда не состоял, являясь лишь одним из членов-учредителей общества). В это же время происходит его разрыв с кругом Мережковских. В 1908 году начинается его переписка с П.А. Флоренским, имеющая большое значение для истории русской религиозно-философской мысли.

В марте 1912 года выходит «Уединённое» - новаторское по форме и содержанию произведение Розанова (6 марта 1912 года арестовано цензурой). Идеи «Уединённого» получат развитие в книге «Опавшие листья» (Ч.1 – СПб., 1913; Ч.2 – там же, 1915), «Мимолётное» (издано посмертно в 1994 году), «Последние листья» (издано посмертно в 2000 году).

В начале 1910-х годов обозначился интерес Розанова к еврейской проблематике; его статьи, посвящённые убийству П.А. Столыпина (1911) и «делу Бейлиса» (1913) выдержаны в антисемитском духе. В сборнике статей «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914) Розанов допускал ритуальный характер убийства А. Ющинского. Позиция Розанова по «делу Бейлиса» привела к его окончательному разрыву с ПРФО. На заседании 26 января 1914 года вынесена резолюция о «невозможности совместной работы» с Розановым, что означало его фактическое исключение.

Вступление России в Первую мировую войну 1914-1918 годов Розанов встретил с патриотических позиций. Статьи этого времени составили книгу «Война 1914 года и русское возрождение» (Пг., 1915). В патриотическом подъёме Розанов видел признаки духовного выздоровления общества. Отношение к Февральской революции 1917 года быстро менялось от положительного («Перед положительными задачами истории» // «Новое Время». 1917. № 14721 от 8 (21) марта) к резко критическому («Революционная Обломовка» (лето 1917, опубликовано в «Новом журнале» (Н-Й., 1979. № 35)). С конца апреля Розанов публикуется под псевдонимом «Обыватель»; в статьях этого периода он отмечает рост революционной преступности, критикует деятельность партии большевиков. С конца августа 1917 года – в Сергиевом Посаде. С 15 ноября 1917 года по 2 сентября 1918 года издаёт произведение «Апокалипсис нашего времени» (10 выпусков), в котором отражён пессимистический взгляд Розанова на русскую революцию и историю в целом. Терпит материальную нужду, фактически нищенствует. 24 ноября 1918 года его постиг апоплексический удар; Розанов перестаёт вставать с постели. 5 февраля 1919 года в присутствии П.А. Флоренского Розанов умирает. Похоронен в Гефсиманском Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры

Литературное творчество. Общественно-политические и религиозно-философские взгляды

Для Розанова-писателя характерно отсутствие крупных форм. Напротив, его главной заслугой признаётся создание уникального жанра – эссеистического фрагментарного повествования, основанного на моментальной записи авторских мыслей и впечатлений. Творчество Розанова предельно интимно и исповедально, для него не существует запретных тем. Литературно-критическим и публицистическим сочинениям Розанова присущи парадоксальность и противоречивость, обусловленные стремлением рассмотреть явление с разных точек зрения. Подобная позиция влекла за собой обвинения в двурушничестве (см. Струве П.Б. Большой писатель с органическим пороком // Русская мысль. 1910. № 11). Негативное отношение к «партийности» в литературе и политике проявилось в резких выпадах Розанова в адрес писателей, сатирически изображающих российское государство, – Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др., в его критическом отношении к деятельности либеральных политических партий.

Мировоззрение Розанова претерпевало сложную эволюцию, отличалось противоречивостью и отсутствием единой концепции (философской, религиозной). В гимназические годы «нигилист во всех отношениях», во время учёбы в университете Розанов обращается к исследованию «естественных целей» человека, в нём пробуждается интерес к конкретным явлениям национальной жизни и культуры. С момента начала журналистской деятельности общественно-политическую позицию Розанова можно в целом определить как консервативно-патриотическую и монархическую, испытавшую, однако, в 1905-1906 годах и 1917 году определённые колебания. Отношение Розанова к православной Церкви более сложное и колеблется от принятия ортодоксальных позиций до резкой критики. Во многом оно обусловлено отношением к проблеме пола и семейных отношений – одной из центральных в творчестве Розанова. Он противопоставляет Ветхий Завет как религию семени и чадородия Новому Завету как религии аскетизма и монашества. Такое отношение к Ветхому завету обусловило его интерес к иудаизму, сопряжённому, однако, с антисемитскими настроениями в 1910-е годов.

Творчество Розанова стало выдающимся явлением в русской культурной жизни «серебряного века» и оказало большое влияние на Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, М.М. Пришвина и других деятелей эпохи.

Сочинения:

Собрание сочинений. Т. 1-30. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.; СПб., 1994-2010.