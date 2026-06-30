РОТТЕРДAМСКИЙ Эразм Дезидерий (Desiderius Erasmus Roterodamus, настоящее имя Герхард Герхардс)

Христианский гуманист, ученый, богослов, пацифист.

Жизнь и творчество Эразма определяют его юношеские годы – обучение в школе «Братье общей жизни» (1478-1485), затем несколько лет в августинском монастыре (1487-1492) и, наконец, обучение в Парижском (1495-1499) и Туринском университете (1505-1507) и знакомство с оксфордскими гуманистами (три поездки в 1499, 1505, 1509 г.).

Первоначальную известность в гуманистических кругах ему приносит издание сборника латинских и греческих афоризмов («Пословицы» (1500)) и сатира «Похвала глупости» (1509), а также издания и переводы античных философов и драматургов.

Претендуя на роль «гражданина мира», Эразм все же был ключевой фигурой Северного Возрождения , и его творчество отличала ярко выраженная теологическая проблематика. Развивая идеи в духе Devotio Moderna, Эразм формулирует достаточно универсальную «философию Христа», отражающей раннехристианские идеалы («Оружие христианского война» (1504), «Метод истинного богословия», 1519). Важнейшим условием обновления христианства считал изучение Св. Писания, и при участии базельских гуманистов подготовил комментированное издание и латинский перевод Нового Завета (1517 и 1519 гг.), а также сочинений Иеронима, Оригена, Августина, Иоанна Златоуста и др. отцов Церкви. Нравственное совершенствование, а не только гармоничное развитие человека по Эразму является целью педагогики («Разговоры запросто» (1519-1539 гг.) и др. трактаты).

Деятельность на ниве теологии и библейской критики наряду обличением современных пороков католической церкви сделала Эразма непосредственным отцом Реформации , что стало для него личной трагедией. Неспособность христианской Европы объединиться (в том числе – и в молитве) перед лицом турецкого врага , гражданская война и конфессиональная полемика, и вытекающий из этого социальный, политический и культурный кризис (достигший апогея в 1520-е гг.) вызывали у гуманиста осуждение и горечь. Он стремиться остановить распад европейского христианского универсума в многочисленных памфлетах и письмах, обращаясь и к политическим элитам, и стремясь возвысится над конфессиональными лагерями, проповедовал общехристианские и общечеловеческие идеалы.

Иллюстрации:

Портрет кисти Гольбейна 1523 г.;

Гравюра Дюрера 1526 г.