РОТТЕК, КАРЛ ВЕНЦЕСЛАВ РОДЕКЕР ФОН

Рóттек ( нем. Rotteck) , Карл Венцеслав Родекер фон (18.07.1775, Фрайбург — 26.11.1840, там же) — германский политик, историк, правовед либеральной ориентации. Изучал философские, филологические и юридические науки во Фрайбургском университете. С 1798 — ординарный профессор кафедры всеобщей истории данного университета, читал блестящие лекции по всем периодам всеобщей истории. В 1812–1829 была опубликована «Всеобщая история», выдержавшая 27 изданий. В 1831 вышла «Всеобщая история для всех слоев населения» (Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831). Р. сочетал рационалистический подход к истории, в центре которого стояла теория естественного права, с идеалами гуманности и романтическими настроениями. Много внимания уделял изучению Французской революции XVIII в. , приветствовал ее до прихода к власти монтаньяров, но осуждал их террор и завоевательные вой­ны Наполеона I . В историографии считается представителем субъективно-прагматического подхода к истории. С 1818 — профессор кафедры права Фрайбургского университета. В юриспруденции Р. интересовало не позитивное право, а идеальная естественно-правовая концепция. Опубликовал ряд работ по государственно-правовым вопросам: «Идеи о государственных чинах» («Ideen über Landstände»), «Государственное право конституционной монархии» («Staatsrecht der konstitutionellen Monarchie»), учебник по «Теории государства и права», где раскрыты его взгляды на соотношение естественного, позитивного и исторического права. С 1819 началась политическая деятельность Р.: он был избран в верхнюю палату ландтага Бадена, состоял в ней до 1824. С 1831 — член нижней палаты ландтага, примыкал к оппозиции, стал лидером либералов Бадена: боролся против абсолютизма, за отмену десятины, свободу печати. При его активном участии в декабре 1831 ландтаг принял закон о свободе печати в Бадене. На протяжении трех месяцев 1832 был редактором и автором публикаций бесцензурной газеты «Свободомыслящий» («Der Freisinnige»). 27 мая 1832 на Гамбахском празднике Р. в своем выступлении заявил: «Лучше свобода без единства, чем единство без свободы». Лозунг стал программой достижения национального единства юго-западных либералов. Венские решения 1832 отменили свободу печати в Бадене. Р. лишился права заниматься преподавательской деятельностью, в отношении его начался судебный процесс. Вместе с коллегой К. Т. Велькером с 1832 был редактором и автором написанного с либеральных позиций политического словаря «Государственный лексикон». Этой работой Р. занимался до конца своей жизни. Р. был признанным лидером раннегерманского либерального движения, которое после Революции 1848–1849 уступило свое место либерализму «реальной политики».

Соч. : Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniβ bis auf unsere Zeiten. 9 Bde. Freiburg im Breisgau, 1834; Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. 4 Bde. Stuttgart, 1829–1835; Das Staatslexikon oder Enzyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. 15 Bde. Altona, 1834–1843.

Лит. : Ростиславлева Н. В . Зарождение либерализма в Германии. Карл фон Роттек. М., 1999; Becht H.-P. Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker: liberale Professoren, Politiker und Publizisten. Baden-Baden, 2018. Н. В. Ростиславлева.