РОСТОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕ­РАЦИЯ 1941

Ростóвская наступáтельная опе­рáция 1941 — действия советских вой­ск Южного фронта (командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, начальник штаба генерал-майор А. И. Антонов) и 56-й армии (командующий генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов), предпринятые 17 ноября — 2 декабря в ходе Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . Общее руководство действиями осуществлял главком Юго-Западного направления, член Ставки Верховного Главнокомандования маршал С. К. Тимошенко . В результате Р. н. о. вой­ска Южного фронта не допустили прорыва немецко-фашистских вой­ск на Кавказ, стабилизировали южный фланг советско-германского фронта и положили начало контрнаступлению Рабоче-крестьянской Красной армии в 1941 . Сковав силы группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт), они не позволили противнику усилить за ее счет группу армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок), наступавшую на главном, московском, направлении. Шедшая в авангарде 1-я танковая армия (генерал-полковник Э. фон Клейст) была отброшена на 60–80 км к западу от Ростова-на-Дону. Безвозвратные потери советских вой­ск составили 15 264 человек, санитарные — 17 847 человек. Противник потерял, по советским данным, до 30 000 человек. Вермахт не терпел таких тяжелых поражений за весь предшествовавший ход Второй мировой вой­ны . 1 декабря с должности был снят Г. фон Рундштедт.

Лит.: Исаев А. В. От Дубно до Ростова. М., 2004; Мощанский И. Б. Остановить танки! М., 2010; Афанасьев В. И., Кринко Е. Ф. 56-я армия в боях за Ростов. Первая победа Красной армии. Октябрь — декабрь 1941. М., 2013. С. Е. Лазарев.