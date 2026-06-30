РОСТОВЩИЧЕСТВО

Ростовщичество — предоставление ссуды, денежной или натуральной, на условиях уплаты процентов, превышающих уровень, который в данном обществе воспринимается как справедливый. Феномен ссуд под определенный процент, по-видимому, имеет универсальный характер и возникал везде, где для него существовали экономические и социальные предпосылки. Ссуды под процент были известны в Древней Месопотамии с шумерской эпохи (IV–III тысячелетия до н. э.). Обычно проценты были весьма высокими, что вело к обогащению занимавшихся этим агентов (тамкаров) царя или храмов и к разорению свободных общинников (обезземеливанию, долговому рабству). В Хаммурапи законах предельная ссудная ставка была ограничена 20 % годовых при займе серебром и 33,3 % при займе зерном. Из Месопотамии практику ссудного процента заимствовали финикийцы, от них греки, а затем римляне. В Индии ссудный процент впервые упоминался в Упанишадах (VII–V вв. до н. э.); в Законах Ману он рассматривался как одна из легитимных форм дохода, однако разорительно высокие проценты считались недопустимым грехом. В традиционной китайской экономической мысли ссудный процент воспринимался как разновидность прибыли, Р. не осуждалось как негативное явление, хотя на практике правительство периодически принимало меры, чтобы не допускать массового обезземеливания и долгового рабства.

Возникновение понятия «Р.» как негативного общественного явления связано с систематическим осуждением ссудного процента как греховной практики в Ветхом Завете (в исключительных случаях Р. допускалось по отношению к неевреям — Второзаконие 23:20), а также с его критикой в античной философии ( Платоном, Аристотелем и др.). Попытки законодательно ограничить ставки по ссудам предпринимались в римском праве , начиная с Законов XII таблиц (V в. до н. э.). В христианском богословии и каноническом праве осуждение ссудного процента как греха Р. было сформулировано в IV–V вв. (клирикам запретил заниматься Р., в частности, Первый Никейский собор 325 (см. Никейские соборы ); Р. осуждалось в посланиях папы Льва I Великого и др.). В Византии императорское законодательство, начиная с Юстиниана I , лишь ограничивало максимальный размер ссудного процента (с конца IX в. — 4,17 %), попытки полностью его запретить (в VIII в. в Эклоге, в IX в. в Василиках ) успеха не имели. В Зап. Европе в эпоху Каролингов осуждение любого ссудного процента как Р. подтверждали церковные соборы, также Р. было объявлено уголовным преступлением (Нимвегенский капитулярий 806). С развитием сферы денежного обращения с XI–XII вв. кредиты на основе уплаты процентов распространялись в Европе все шире, хотя формально Католическая церковь осуждала их как Р. В отдельных случаях к запретам присоединялись и светские власти (во Франции указы королей Филиппа II Августа 1211 и Людовика IX Святого 1254). Нередко кредитно-финансовая сфера отдавалась на откуп евреям, но на практике этими операциями занимались также многие христиане, включая и религиозные организации (например, тамплиеры ). Церковь стала признавать допустимость ссудного процента в XV в., когда в Италии, а затем и в других странах начали возникать благотворительные учреждения, дававшие кредиты нуждавшимся по ставке ниже коммерческой (так называемые благотворительные ломбарды, ит. monti di pietà). В большинстве стран Европы официальное регулирование ссудного процента и законы против Р. сохранялись до середины XIX в.

В Древнерусском государстве , начиная с Русской Правды , существовала традиционная норма кредита — около 20%. Предпринимавшиеся в Московском государстве попытки полностью запретить ссудный процент (Стоглавый собор 1551, Соборное уложение 1649 ) не были успешны. В Российской империи в XVIII–XIX вв. помимо юридических запретов государство боролось с Р., создавая банковскую систему. В современном российском законодательстве нет прямого запрета Р., но понятие «ростовщический процент» используется в Гражданском кодексе. Ряд исследователей видят аналог Р. в деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций.

Лит .: Maloney R. P. Usury in Greek, Roman and Rabbinic Thought // Traditio. Vol. 27. 1971. P. 79–109; Канаев А. В. Регулирование кредитной ставки в России (XVI–XVIII вв.): на пути к указному проценту // Исторический опыт Земских соборов и систематизации законодательства в России: к 370-летию принятия Соборного Уложения и 470-летию созыва первого Земского собора. СПб., 2019. С. 55–83; A History of Interest and Debt. Ancient Civilizations. London, 2020. С. Г. Мереминский .