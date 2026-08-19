РОСТОВО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Ростóво-Су́здальское кня́жество — древнерусское государственно-политическое образование XI–XII вв. Складывается с конца X в. на территории заселенных финно-угорским народом меря плодородных землях вокруг озер Неро и Плещеево, а также Суздальского Ополья. Возникают центры княжеской власти на северо-востоке Древнерусского государства : Ростов и Суздаль , а позже Переяславль и Владимир . В XI в. бывший тогда главным городом Ростов часто дается киевскими князьями в держание сыновьям, вскоре в нем создается епископия. При Владимире Мономахе приоритет переходит к Суздалю, где строится собор Рождества Богородицы. Ростов остается формальным центром епархии, в нем сооружен крупный белокаменный собор Успения при Андрее Боголюбском. Особую роль в развитии Р.-С. к. сыграло княжение Юрия Владимировича Долгорукого (1108–1157). В это время пределы власти суздальского князя достигают тверского течения Волги, дальних границ Белозерья и Посухонья, строятся и укрепляются города Юрьев, Москва , Дмитров, Тверь . Значимым фактором развития стало соседство мощного государства Болгария Волжско-Камская , игравшего важную роль в торговле Суздальской земли с востоком, но соперничавшей с ней за власть над мещерой, мордвой, мари, весью, заволочской чудью и за эксплуатацию пушных богатств таежного Северо-Востока. В 1157 князь Андрей Юрьевич Боголюбский переносит резиденцию во Владимир и Р.-С. к. трансформируется во Владимирское.

Лит. : Насонов А. Н. Русская земля и образование территории древнерусского государства. М., 1951; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. В. Городилин.