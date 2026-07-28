РОСТОВЦЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Генерал от инфантерии, начальник главного штаба императора Александра II по военно-учебными заведениям. В качестве председателя редакционных комиссий участвовал в разработке основных положений Крестьянской реформы 1861 года.

Отец – Иван Иванович Ростовцев, директор училищ Санкт-Петербургской губернии, мать – Александра Ивановна Ростовцева (Кусова), дочь купца И.В. Кусова. В юности обучался в Пажеском корпусе, В 1822 году Ростовцев в звании прапорщика был переведен в лейб-гвардии Егерский полк. В 1823 году был произведен в подпоручики. В апреле 1825 года был назначен старшим адъютантом гвардейской пехоты.

Восстание декабристов

В это время Ростовцев сблизился с К.Ф. Рылеевым и Е.П. Оболенским, которые незадолго до восстания приобщили его к Северному обществу. Однако на приглашение Оболенского вступить в общество Ростовцев ответил отказом. Вечером 12 декабря 1825 года он лично передал Николаю I письмо, в котором уведомил его о планах декабристов. Мотивы этого поступка до сих пор неясны, по одним версиям таким образом Ростовцев хотел очистить свое имя от подозрений в причастности к заговору, по другим - причиной послужило его несогласие с методами и целями общества. Согласно одной из наиболее экстравагантных версий, Ростовцев был деятельным участником общества и хотел, таким образом, запугать Николая, вынудив его к переговорам с восставшими. 14 декабря Ростовцев присоединился к оставшимся верными императору войскам и был ранен.

После восстания

Вскоре после восстания Ростовцев был произведен в поручики, в 1826 году вошел в свиту великого князя Михаила Павловича, а в январе 1828 года был назначен его адъютантом.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов и подавлении Польского восстания 1830-1831 годов. В 1836 году был назначен начальником штаба главного начальника Кадетских корпусов. В этой должности он составил свод законов о военно-учебных заведениях (1837), «Положение» об управлении ими (1843) и «Наставление» для образования их воспитанников (1848). При нем получила распространение система, при которой генералы штаба учебных заведений время от времени занимали должности руководителей кадетских корпусов. Таким же образом и сам Ростовцев в 1841 году возглавил 2-й кадетский корпус.

В 1841 году получил звание генерал-майора. В 1845 году был назначен членом Главного совета женских учебных заведений, в 1846-м вошел в Комиссию по сокращению переписки в войсках. В 1849 году был произведен в генерал-адъютанты, в 1851 году – генерал-лейтенанты. В это же время из-за ужесточения политической обстановки в России вынужден был сократить программы обучения. В 1855 году Ростовцев стал членом Государственного совета.

Крестьянская реформа

В 1857 году Ростовцев был назначен членом Негласного комитета, занимавшегося вопросом освобождения крестьян. Изначально был слабо осведомлен в крестьянском вопросе и занимал довольно консервативные позиции, однако в 1858 году после возвращения из заграничной поездки его взгляды переменились. По одной версии, это связано с клятвой, которую он дал умирающему сыну, по другой - с подробным изучением крестьянского вопроса. В июле 1858 года Ростовцев был назначен одним из членов комиссии, которая рассматривавшей проекты положений, составленные губернскими комитетами. На этой должности он отправил 4 письма императору, в которых изложил свои взгляды на освобождение крестьян. Кроме этого, Ростовцевым было составлено «Общее положение об освобождении крестьян» из 12 пунктов, которое в дальнейшем стало основной для работы Редакционных комиссий, собранных в 1859 году. Сам Ростовцев был назначен председателем комиссий. На этой должности, по свидетельствам современников, он довольно активно работал, отстаивая интересы крестьян, однако напряженная работа подорвала его здоровье. Последние месяцы он практически не мог передвигаться. В феврале 1860 года незадолго до смерти он составил записку на имя Александра II, которую император велел отпечатать и разослать всем членам Главного Комитета и Редакционных Комиссий для ознакомления и руководства.

6 февраля после сильного ухудшения состояния Ростовцев скончался. Похоронен в Александро-Невской Лавре.