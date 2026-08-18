РОСТОВЦЕВ, ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Ростóвцев, Яков Иванович (18.12.1803 [09.01.1804], Санкт-Петербург — 06[18].02.1860, там же) — генерал от инфантерии (1859), один из главных деятелей крестьянской реформы 1861 (см. Крепостного права отмена ).

Из дворян. Отец — директор училищ Санкт-Петербургской губернии, мать — дочь купца-миллионера И. В. Кусова. Окончил Пажеский корпус (1822). В 1825–1826 — дежурный адъютант штаба Гвардейского корпуса, где сблизился с Е. П. Оболенским и К. Ф. Рылеевым , вступил в Северное общество декабристов. Накануне выступления декабристов 12[24] декабря 1825 в письме сообщил властям об опасности заговора и дальнейшей междоусобицы, но не раскрыл конкретных сведений. Из-за этого Р. долгое время (особенно в публицистике А. И. Герцена и Н. П. Огарева ) обвинялся в предательстве. В 1828–1831 Р. состоял адъютантом при великом князе Михаиле Павловиче. Участник Русско-турецкой вой­ны 1828–1829 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) и подавления Польского восстания 1830–1831 . В 1835 назначен начальником штаба по управлению военно-учебными заведениями. В 1849 был членом Следственной комиссии по делу петрашевцев и ходатайствовал о смягчении наказания Н. Я. Данилевскому и Ф. М. Достоевскому . С 1855 член Государственного совета , в 1857 вошел в Секретный комитет по крестьянскому делу и комиссии по рассмотрению проектов крестьянской реформы, был сторонником освобождения крестьян с земельным наделом за выкуп. В 1859 возглавил созданные по его проекту Редакционные комиссии. В 1860 составил на имя Александра II записку, в которой обосновал правила выкупной операции и основы крестьянского самоуправления.

Лит. : Солоницын П. С. О роли Я. И. Ростовцева в подготовке крестьянской реформы 1861 г. (1857–1860 гг.) // Вестник Омского университета. 1999. Вып. 4. С. 68–72; Кириллов В. В . История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации XVIII–XX веков. М., 2005. Н. А. Копылов.