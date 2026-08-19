РОСТОПЧИН, ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ростопчи́н (Растопчин) , Фёдор Васильевич (12[23].03.1763, с. Космодемьянское, Орловская губ. — 18[30].01.1826, Москва) — российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1812), граф (1799). Один из ближайших сподвижников Павла I . В годы Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов — московский главнокомандующий (генерал-губернатор). Популярный публицист и драматург.

Из дворян. Получил домашнее образование, в 10 лет был записан в гвардейский Преображенский полк. Участвовал в Русско-турецкой вой­не 1787–1791 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв .) под командованием А. В. Суворова и в Русско-шведской вой­не 1788 – 1790. Сблизился с наследником престола цесаревичем Павлом Петровичем, после вступления которого на трон занимал важнейшие посты: возглавлял Военный департамент (1798), был главным директором Почтового департамента (1799), первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел (1799). Дважды попадал в опалу и уезжал из Санкт-Петербурга: в марте–августе 1798 и феврале 1801. В первые годы правления Александра I фактически ушел в оппозицию, сблизившись с кружком великой княжны Екатерины Павловны. Написал поэмы («Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева») и пьесы («Вести, или Убитый живой»), полные насмешек над подражанием всему французскому.

12[24] мая 1812 Р. был назначен московским «главнокомандующим и управляющим по гражданской части». Прославился своими «афишками» (прокламациями для населения, написанными нарочито «народным» стилем). Прикладывал усилия для сбора амуниции и ополченцев для действующей армии, одновременно нагнетая в городе шпиономанию и высылая «подозрительных иностранцев». После Бородинского сражения готовил город к эвакуации (хотя до этого утверждал, что Москву не сдадут), которую в целом провел удовлетворительно, однако в городе остались тысячи раненых, почти все погибли. После оставления города со 2[14] по 6[18] сентября в Москве полыхал пожар, уничтоживший почти всю застройку — по некоторым данным именно Р. отдал приказ поджечь город (сам сначала отрицал, потом подтвердил). Вернулся в Москву 12[24] октября, после ее оставления вой­ском Наполеона. Вплоть до своей отставки 30 августа [11 сентября] 1814 занимался восстановлением столицы. Последние годы жизни провел в состоянии тяжелой депрессии, вызванной как негативным отношением к нему русского общества и элиты, так и смертью любимой дочери и фактическим разводом с женой.

Соч. : Ох, французы! М., 1992.

Ист .: Ростопчинские афиши 1812 года. СПб., 1889; Лонгинов М. Материалы для биографии и полного собрания сочинений графа Фёдора Васильевича Ростопчина // Русский архив. 1868. Кн. 2.

Лит .: Портной Л. М. Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы. М., 2017; Могилевский Н. А. Господа губернаторы. М., 2022. Н. А. Могилевский.