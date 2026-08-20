РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РВИО)

Общероссийское добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение, деятельность которого направлена на изучение и пропаганду военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия.

Российское военно-историческое общество образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 декабря 2012 г. № 1710 и является продолжателем существовавшего в 1907—1914 гг. Императорского Русского военно-исторического общества. 14 марта 2013 г. на Поклонной горе в Москве состоялся учредительный съезд общества, на котором его председателем был избран действующий министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Председателем Попечительского совета общества стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Олегович Рогозин. Согласно Уставу Российского военно-исторического общества, его деятельность направлена на «консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам ее искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма , поднятие престижа военной службы и сохранение объектов военно-исторического культурного наследия». Для достижения этих целей общество осуществляет свою деятельность в большом количестве различных направлений: научное, издательское, просветительское, орга-низация и проведение конференций, разработка методических пособий и рекомендаций для учебных заведений, программа монументальной пропаганды (установка памятников, скульптурных композиций, памятных досок), организация и проведение военно-исторических фестивалей (реконструкций), организация и проведение военно-патриотических молодежных лагерей, разработка и пропаганда военно-исторических туристических маршрутов и др. Памятники, установленные Российским военно-историческим обществом в 2013—2014 гг.: — Памятник фронтовой собаке на Поклонной горе в Москве, скульптор А. С. Коробцов, открыт 21 июня 2013 г. — Памятник Зое Космодемьянской в городе Рузе, скульптор З. К. Церетели, открыт 30 августа 2013 г. — Памятник убитым русским военнопленным в городе Гагарине, скульптор С. А. Щербаков, открыт 14 декабря 2013 г. — Памятник «Ангел-Хранитель с пальмовой ветвью» в городе Канны (Франция), скульптор П. Т. Стронский, открыт 13 января 2014 г. — Памятник «Прощание славянки» у Белорусского вокзала в городе Москве, скульптор С. А. Щербаков, открыт 8 мая 2014 г. — Памятник героям Первой мировой войны в городе Калининграде, скульптор С. А. Щербаков, открыт 30 мая 2014 г. — Бюст Николая II в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина), скульптор З. К. Церетели, открыт 21 июня 2014 г. — Памятники заграничному походу русской армии 1813—1814 гг. в городах Реймс, Бержер-ле-Вертю и Фер-Шампенуаз (Франция), открыты 28 июня 2014 г. — Памятник героям Первой мировой войны в городе Москве, скульптор А. Н. Ковальчук, открыт 1 августа 2014 г. — Памятник героям Первой мировой войны в городе Липецке, скульптор А. И. Рукавишников, открыт 8 августа 2014 г. — Памятник героям Первой мировой войны в городе Пскове, скульптор С. А. Щербаков, открыт 22 августа 2014 г. — Памятник «Штыковая атака» в городе Гусеве, скульптор В. А. Суровцев, открыт 24 августа 2014 г. — Монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» в городе Гусеве, скульптор М. М. Шемякин, открыт 24 августа 2014 г. — Памятник Василию Васильковскому в городе Малоярославце, скульптор С. А. Щербаков, открыт 5 октября 2014 г.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015