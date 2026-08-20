РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ

Росси́йско-америкáнская компáния (РАК) — первая в Российской империи монопольная акционерная компания, управлявшая российскими колониями в северной части Тихого океана, получившими впоследствии название « Русская Америка» . Образована при участии Н. П. Резанова на основе капиталов компании И. Л. Голикова, Г. И. и Н. А. Шелиховых. Указом Павла I от 8[19] июля 1799 получила права и привилегии: монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, на Курильских и Алеутских о-вах, право открытия и присоединения к России новых территорий. В связи с заключением соглашений по разграничению владений между Россией, Великобританией и США в 1824–1825 «пределы плавания и промыслов компании» были ограничены 54°40´ с. ш. Главное правление РАК располагалось в Санкт-Петербурге (до 1800 — в Иркутске).

Основную прибыль до середины XIX в. приносили сделки с пушниной, прежде всего шкурами каланов (морских бобров — главного объекта промысла). В Америке компания наладила коммерческие связи с иностранцами, особенно с гражданами США, у которых в обмен на пушнину приобретала продовольствие и различные товары. Сотрудничество с США привело к установлению российско-американских дипломатических отношений в 1807. Управляла российскими поселениями на Гавайских о-вах (Елизаветинская крепость) и в Калифорнии (Форт-Росс). В 1839 РАК заключила соглашение с Компанией Гудзонова залива, установившее общие правила торговли и определившее цены на пушнину. Деятельность РАК способствовала развитию отношений с Китаем, где в обмен на пушнину приобретались шелковые и хлопчатобумажные ткани, пряности и чай, торговля которым к середине XIX в. стала основным источником дохода РАК. Компания содействовала экспедиции Е. В. Путятина в Японию. Деятельность РАК способствовала освоению Дальнего Востока, с ее помощью были реконструированы и построены новые морские и речные порты.

В 1-й половине XIX в. РАК было направлено более 50 экспедиций на судах ВМФ России и зафрактованных за границей в северную часть Тихого океана для снабжения колоний и гео­графических исследований. В 1825 компания насчитывала 650 акционеров, представлявших практически все слои российского общества и владевших 7484 акциями.

Во 2-й половине 1850-х РАК — одна из наиболее успешных коммерческих компаний России. Подлежала ликвидации согласно договору с США в 1867 (был подготовлен в тайне от РАК) о продаже США российских колоний в северной части Тихого океана. Главное правление РАК было распущено в 1871, расчеты с акционерами растянулись до 1888.

Лит. : Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени: В 2 ч. СПб., 1861–1863; Окунь С. Б. Российско-Американская компания. М.–Л., 1939; Gibson J. R . Imperial Russia in Frontier America. New York, 1976; Петров А. Ю . Российско-Американская компания: деятельность на отечественном и зарубежном рынках (1799–1867). М., 2006. А. Ю. Петров.