КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ (франц. compagnie - общество, компания, торговое предприятие, от народного лат. compania, букв. - группа лиц, совместно вкушающих хлеб, от лат. cum - вместе и panis - хлеб) - объединение юридических и/или физических лиц для проведения совместной экономической (производственной, торговой, посреднической, финансовой, страховой, транспортной либо иной коммерческой) деятельности.
В современном зарубежном праве термин «компания» трактуется как ассоциация лиц, объединившихся в целях получения прибыли, сформировавших некое юридическое лицо и осуществляющих бизнес от имени компании, а также (кроме исключительного случая компании с неограниченной ответственностью) ограничивающих ответственность каждого акционера по долгам компании в сумме, которая не превышает стоимость не оплаченных ими акций.
Применительно к России термин «компания» означает акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или любое юридическое лицо или другую организацию, которая подлежит обложению налогом на прибыль.
Компания имеет статус юридического лица. Существует в различных организационно-правовых формах. Смотри также Инвестиционная компания, Холдинговая компания и др.