РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ - архивная служба России.

С июня 1992 года - Российский государственный военный архив (РГВА); 1958- июнь 1992 годы - Центральный государственный архив Советской Армии (ЦГАСА); 1941-1958 годы - Центральный государственный архив Красной Армии (ЦГАКА); 1933-1941 годы - Центральный архив Красной Армии (ЦАКА); 1920-1933 годы - Архив Красной Армии; 1992-1999 годы - Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК); 1946-июнь 1992 годы - Центральный государственный Особый архив СССР (ЦГОА СССР).

Основан в 1920 году как Архив Красной Армии при Военно-исторической комиссии Всероссийского Главного штаба (Всероглавштаб) в качестве ведомственного архива. С января 1921 года Архив Красной Армии, как и другие военные архивы на территории РСФСР, поступил в ведение военно-морской секции Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ). В 1925 году Архив Красной Армии становится самостоятельным центральным государственным архивом. В апреле 1933 года он преобразован в Центральный архив Красной Армии (ЦАКА). В марте 1941 года архив реорганизован в Центральный государственный архив Красной Армии (ЦГАКА), а с 1958 года он становится Центральным государственным архивом Советской Армии (ЦГАСА). В марте 1960 года в состав архива были включены документы внутренних и пограничных войск НКВД-МВД СССР. В 1992 году ЦГАСА был переименован в Российский государственный военный архив (РГВА).

Так называемый Особый архив (ЦГОА) был официально создан в марте 1946 года для хранения архивных фондов и коллекций иностранного происхождения, вывезенных Советской Армией в конце Второй мировой войны из Германии и Восточной Европы в Москву. Позднее архивом были получены документы советских учреждений, ведавших военнопленными и интернированными, которые находились в ведении Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) МВД СССР. Это бывшее до недавнего времени секретное учреждение впервые было упомянуто в открытой печати в феврале 1990 года. В июле 1992 года Центральный государственный (Особый) архив был преобразован в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) и открыт для исследователей.

Во время реорганизации 1999 года фонды ЦХИДК были объединены с Российским государственным военным архивом, и центр перестал существовать как самостоятельное учреждение.