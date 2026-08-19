РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ - архивная служба России.

С 1999 года - Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ); 1991-1999 годы - Российский центр хранения и изучения новейшей истории (РЦХИДНИ); VI.-X.1991 годы - Центральный партийный архив Института теории и истории социализма ЦК КПСС (ЦПА ИТИС); 1956-1991 годы - Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС); 1954-1956 годы - Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина при ЦК КПСС (ЦПА ИМЭЛС); 1931-1954 годы - Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина /Институт марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) – КПСС (ЦПА ИМЛ); 1923-1931 годы - Институт В.И.Ленина при ЦК ВКП(б);

1921-1931 годы - Институт К.Маркса и Ф.Энгельса при ЦИК СССР; 1920-1928 годы - Архив Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии: (Архив Истпарта ЦК ВКП(б)); 1919-1943 годы - Архив III (Коммунистического) Интернационала (Архив Коминтерна); 1960-1993 годы - Музей К.Маркса и Ф.Энгельса; 1992-1999 годы - Центр хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО); 1965-VI.1992 годы - Центральный архив Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ЦА ВЛКСМ).

РЦХИДНИ образован в октябре 1991 года на базе бывшего Центрального партийного архива (ЦПА ИМЛ), который был национализирован президентским указом от 24 августа 1991 года. Открыт для посетителей в декабре 1991 года. В марте 1999 года РЦХИДНИ был объединен с бывшим Центральным архивом ВЛКСМ, образованным в 1965 году на базе архива общего отдела ЦК ВЛКСМ как Центральный архив ВЛКСМ и носившим с 1992 года название Центра хранения документов молодежных организаций - ЦХДМО. Объединенный архив получил новое название - Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). В результате архив стал основным хранилищем документации по истории социализма, документов КПСС и ее предшественников, а также документов по истории комсомольского движения в стране. Начало формирования собраний ЦПА ИМЛ, предшественника РГАСПИ, относятся ко времени создания дореволюционных архивов и библиотек Российской социал-демократии за границей (в эмиграции). После Октябрьской революции собиранием и хранением документов историко-революционного профиля стали заниматься как государственные архивы, так и специально созданные научно-исследовательские центры со своими архивами, принадлежавшие либо государству, либо Коммунистической партии. Созданная в 1920 году при Наркомате просвещения РСФСР Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии (Истпарт), которая с 1921 года по 1928 год существовала на правах отдела ЦК ВКП(б), получила право хранить собранные документы в специально организованном отделе «Документы по истории РКП(б)» в Архиве Октябрьской революции (АОР). Собственный архив Истпарта был создан в апреле 1924 года и к концу 1920-х годов составлял боле 60 000 документов, включая журналы и брошюры, прокламации и декреты, газеты. В его состав были включены фонды из библиотеки и архива РСДРП и Библиотеки Г.А.Куклина в Женеве. Другой НИ - Институт Маркса и Энгельса - был выделен из состава Социалистической академии в июне 1921 года и стал самостоятельным учреждением при ЦИК СССР. Под руководством Д.Б.Рязанова здесь были собраны копии документов К.Маркса и Ф.Энгельса, документы об их деятельности в Международном рабочем движении и о личной жизни, из архива Социал-демократической партии Германии и других европейских хранилищ. Оригиналы документов Маркса и Энгельса, личные архивы известных социалистов (например, Э.Бернштейна, К.Каутского, Л.Блана, О.Бланки, Э.Вайян и др.), коллекции подлинных документов Великой Французской революции, Парижской Коммуны 1871 года, революционного движения 1848-1849 годов, были приобретены у немецких и французских антикваров, у наследников участников событий или получены в дар. К концу 1920-х годов в Институте хранилось более 175 000 документов. В сентябре 1923 года появляется мемориальное хранилище рукописей В.И.Ленина - в институте В.И.Ленина (работавшего на правах отдела ЦК ВКП(б)). В августе 1928 года к нему был присоединен Истпарт со своим архивом. Через год на их основе стал формироваться Центральный партийный архив (ЦПА). По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 года) о признании Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских документов, все государственные учреждения, государственные архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, рукописи статей и другие документы Ленина. В 1931 году Институты Маркса - Энгельса и Ленина объединяются в единый Институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ), и ЦПА был выделен в качестве одного из самостоятельных структурных подразделений. Дальнейшие переименования затронули только название самого учреждения, но не повлекли изменений в его профиле и составе документации. Кроме документов Истпарта, Институт Маркса - Энгельса и Ленина ЦПА с начала 1930-х годов регулярно пополнялся документами ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС, других руководящих парторганов и учреждений. В конце Второй мировой войны архив пополнился «трофейными» материалами, в том числе личным фондом Ф.Лассаля. Материалами II Интернационала, полицейскими делами, касающимися Маркса, Энгельса и других деятелей социалистического движения. Часть из них первоначально была помещена в Особый архив (ЦГОА СССР, затем ЦХИДК, ныне РГВА) и позднее передана в ЦПА. В 1959 году из Общего отдела ЦК КПСС в ЦПА был передан архив ликвидированного в 1943 году III (Коммунистического) Интернационала. Эти материалы составили самостоятельную секцию архива. По характеру деятельности и находившихся на хранении документов ЦПА являлся научно-историческим архивом КПС, в отличие от текущих архивов ЦК партии, непосредственно входивших в структуру его аппарата. В 1993 году в связи с ликвидацией, в состав РЦХИДНИ влились фонды быв. Музея К.Маркса и Ф.Энгельса. С 1993 года РГАСПИ пополнился значительными комплексами материалов ЦК КПСС и личными фондами лидеров КПСС из исторической части Архива Президента РФ. Особый интерес представляет полученная в апреле 1999 года часть архива И.В.Сталина, к которому в настоящее время открыт доступ пользователей.