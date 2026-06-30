РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ - архивная служба России.

Российский государственный архив кинофотодокументов образован в 1926 году.

До 1918 года все кинофотодокументы находились в частной собственности кинофотопредпринимателей. В соответствии с декретами советской власти 1918-1919 годов производство, учет и использование кинофотопродукции были переданы в руки государства.

После завершения национализации кинофотопромышленности фотоальбомы и позитивные фотоматериалы дореволюционного времени и первых лет советской власти были сосредоточены при IV-м отделе Государственного архива РСФСР (впоследствии преобразованном в Архив Октябрьской революции- АОР). Кинодокументы стали поступать несколько позднее, и вплоть до 1926 года Архив Октябрьской революции получал их со складов Скобелевского просветительного комитета, советских киноорганизаций - Совкино, Пролеткино, Наркомпроса РСФСР, Ленинградских исторического и областного архивов, от частных лиц. Для хранения кинодокументов при АОРе с 1927 года по 1928-ой год было приспособлено специальное кинохранилище. Однако сосредоточить кинофотодокументы в одном месте вплоть до 1927-го года не удавалось. Определенное количество кинофотодокументов продолжало оставаться в ряде научных учреждений, музеев и организаций. Учитывая это обстоятельство, было принято решение об организации самостоятельного фотокиноархива и строительстве специального здания-хранилища, которое в 1928 году было введено в эксплуатацию в г.Москве на территории бывшего Лефортовского дворца. Полученные от киноорганизаций кинодокументы около десяти лет оставались неразобранными.

В 1934 году Центральный фотокиноархив был объединен с Центральным архивом звуковых записей и стал называться Центральным фотофонокиноархивом (ЦФФКА). В 1953 году архив переехал в другое здание в подмосковный город Красногорск, где располагается по настоящее время.

В 1967 году фоноотдел архива был преобразован в самостоятельный архив - Центральный государственный архив звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР). С 1967 по 1992 годы кинофотоархив носил название Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР (ЦГАКФД СССР).

В 1992 году он получил нынешнее название - Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД).

Указом Президента Российской Федерации № 275 от 2 апреля 1997 года РГАКФД включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.