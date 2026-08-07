РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ Ф.Г. ВОЛКОВА

Первый русский публичный профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле сыном купца Федором Волковым. Здание театра находится в Ярославле на площади Волкова. Построено в 1911 году по проекту архитектора Н.А. Спирина.

По преданию, история будущего драматического театра началась в обычном кожевенном амбаре, принадлежавшем отчиму Федора купцу Полушкину, где 10 июля 1750 года состоялось первое театральное представление, организованное самим Федором и его братьями и друзьями. Это была «Эсфирь» Жана Расина (перевод самого Ф. Волкова). 7 января 1751 года было открыто специальное театральное здание («театральная хоромина») на берегу Волги. Рождение театра ознаменовалось постановкой трагедии Сумарокова «Хорев». Это был настоящий театральный спектакль с костюмами и декорациями. Начал складываться постоянный репертуар первого русского театра. Императрица Елизавета Петровна, узнав об этой инициативе ярославских артистов, особым указом вызвала их в Петербург в 1752 году. В указе говорилось: «Федора Григорьева сына Волкова, он же и Полушкин, c братьями Гаврилом и Григорьем (которыя в Ярославле содержат театр и играют комедии) и кто им для того еще потребны будут, привесть в Санкт-Петербург…» Так Волков и его труппа переехали в столицу, где продолжили свою деятельность.

Театр Волкова в Ярославле считается первым русским публичным профессиональным театром, несмотря на то, что к середине XVIII века в России существовали различные театральные труппы, организовывались постановки по праздникам. В театре Волкова играли русские актеры на русском же языке; на представление мог прийти кто угодно, они были действительно общедоступны, в отличие, к примеру, от дворцовых постановок; артисты получали заработную плату, - так появилась актерская профессия. Наконец, это был настоящий театр с организационной точки зрения – с постоянным зданием, репертуаром, билетной системой, набором декораций и костюмов.

Вскоре после отъезда Волкова и основной труппы в Петербург Ярославский театр перестал существовать, вероятно, по финансовым причинам. Театры начали появляться в городе по частной инициативе, владельцы постоянно менялись, а к 1882 году театр наконец стал городским. Он был официально признан преемником волковского театра, и в 1900 году именно в Ярославле прошли торжества по случаю 150-летнего юбилея театра. Стоит отметить, что предыдущий, 100-летний юбилей, отмечался еще в Петербурге. Но и тогда же роль самого Федора Волкова в появлении и развитии театральной традиции России всячески подчеркивалась. В частности, знаменитый Михаил Щепкин произнес такие слова: «…Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» Никогда не забывали о самой первой «театральной хоромине», созданной купеческим сыном и великим актером.

В 1909 году решили объявить конкурс на лучший проект нового здания театра. Победу в этом конкурсе одержал архитектор Николай Спирин, представив проект под девизом «Танцующие в круге». Здание было построено в 1911 году. В настоящее время театр находится именно в нем, по адресу площадь Волкова, 1. В том же году театру было присвоено имя его создателя Ф.Г. Волкова. В 1918 году театр был муниципализирован.

В советское время театр не потерял прежних позиций, сохранив славу одного из лучших провинциальных театров. В 1960-1970-е годы театр Волкова переживал эпоху расцвета. Тогда его режиссером был народный артист СССР Фирс Ефимович Шишигин. Среди артистов труппы театра были легендарные Александра Чудинова, Лидия Макарова, Клара Незванова, Григорий Белов, Валерий Нельский, Сергей Ромоданов.

В 2000 году театр отметил очередной юбилей - свой 250-й день рождения. Тогда же получил статус федерального.

В настоящее время театр Волкова ориентирован на современную драматургию и молодую режиссуру. Здесь проходят Волковский театральный фестиваль, молодежный театральный фестиваль «Будущее театральной России», на которых совсем молодые режиссеры и актеры, еще недавно студенты, могут представить свои работы.