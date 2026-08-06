РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

Марксистское идейно-политическое течение в России в конце XIX – начале ХХ веков. Социал-демократия была одним из основных идейно-политических направлений в российской оппозиции. В 1917 году социал-демократы меньшевики входили в правящую коалицию, а с октября 1917 года к власти пришли социал-демократы большевики.

Первые марксистские группы

Становление Р.С.Д. происходило в условиях кризиса народничества. Некоторые видные народники обратились к марксизму. В 1883 году в Швейцарии возникла группа «Освобождение труда», в которую вошли бывшие народники (Г. Плеханов, Г. Игнатов, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Засулич). Она развернула пропаганду марксизма на русском языке. Также в 1885-1888 годах в Петербурге действовала марксистская группа П. Точисского, в 1889-1892 годах – М. Бруснева. В 1887 году в Поволжье несколько марксистских кружков создал Н. Федосеев. Вместе взятые эти группы насчитывали несколько десятков человек. Марксисты вступили в полемику с народниками, но не сумели вытеснить их из общественного движения. Марксисты, как и в Европе, выступали за социализм и демократию, что делало их частью мировой социал-демократии. Важнейшей задачей Р.С.Д. было установление связей с рабочим движением В 1895 году был создан Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса с участием В. Ленина и Ю. Мартова. Он объединил марксистские кружки города. В 1896 году члены Союза оказали поддержку бастующим рабочим, но вскоре организация была разгромлена, а ее лидеры отправлены в ссылку в Сибирь.

РСДРП

«Союзы борьбы» и подобные марксистские группы возникли и в других городах, движение стало более многочисленным. В 1898 году в Минске на съезде представителей этих групп была провозглашена Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Фактически несколько лет после этого партия не могла начать работу из-за арестов.

Молодое марксистское течение претерпело ряд расколов. Легальные марксисты (П. Струве, Н. Бердяев, М. Туган-Барановский и др.) полагали, что капитализм в России успешно развивается, следовательно, нет необходимости в революции, тем более социалистической. Однако большинство социал-демократов выступили против этой точки зрения.

Организующим ядром Р.С.Д. стала созданная за границей газета "Искра". Ее редакция состояла из лидеров Группы освобождения труда и недавно эмигрировавших за границу молодых последователей Г. Плеханова, В. Ленина и Ю. Мартова. Среди редакторов обнаружились серьезные разногласия. Плеханов и Ленин выступали за партию профессиональных революционеров, каждый член которой должен работать в партийной организации. Старые марксисты В. Засулич, П. Аксельрод и др. считали, что бороться за свободу можно только с помощью партии, которая сама построена на более свободных принципах. В 1903 году организационные разногласия привели к расколу на большевиков и меньшевиков на II съезде РСДРП. Во время обсуждения устава партии Ленин предложил считать членами партии тех, кто постоянно работает в организации партии и подчиняется ее дисциплине, а Мартов - кто сочувствует ее взглядам и оказывает ей “регулярную личную поддержку”. Большинством голосов была принята формулировка Мартова. Но при выборах ЦК победили сторонники Ленина и Плеханова, и это течение получило название “большевизма”. Течение умеренных социал-демократов в России получило название “меньшевизма”.

На II съезде РСДРП в партию не вошли противники самостоятельной политической борьбы марксистов экономисты и члены еврейской социал-демократической партии Бунд. Существовали и другие национальные социал-демократические партии (например, украинская).

В 1904 году на сторону меньшевиков перешел Г. Плеханов. На IV объединительном съезде РСДРП в 1906 году меньшевики оказались в большинстве в ЦК РСДРП, так как для значительной части социал-демократов был неприемлем авторитарный политический стиль В. Ленина. В РСДРП вошел Бунд. В 1907 году большевики вернули себе большинство в ЦК, но восстановить единство партии не удалось – ее разделяли острые фракционные противоречия.

Р.С.Д. вела политическую борьбу за демократию, улучшение социального положения рабочего класса, создание экономических и культурных предпосылок социализма. При этом меньшевики считали, что нельзя проводить социалистическую революцию в такой отсталой стране, как Россия. Рабочий класс еще недостаточно культурен, чтобы суметь взять на себя управление страной и производством, поэтому после революции власть перейдет к буржуазии. Социал-демократам казалось, что хозяйство еще недостаточно сконцентрировано капитализмом, чтобы им можно было управлять из единого центра. Большевики и некоторые меньшевики (Л. Троцкий) считали, что уже революция 1905-1907 годов вышла за рамки буржуазной, и нужно действовать более решительно, создавая в союзе с крестьянством такую власть, которая сможет проводить преобразования, переходные к социализму.

Революция 1905-1907 годов. Государственная дума

Р.С.Д. активно участвовала в революции 1905-1907 годов, становлении профсоюзов, была представлена в Государственной думе. После революции меньшевики разделились на ликвидаторов, выступавших за ликвидацию нелегальных структур партии, и их противников «партийцев». Большевики в свою очередь разделились на сторонников использования новых легальных возможностей политического влияния, таких как парламент и легальная пресса, и противников любой легализации – «отзовистов». Ленин выступил за сочетание легальных и нелегальных методов борьбы.

К 1912 году попытки сохранить единство РСДРП не удались. В январе 1912 года большевики провели отдельную Пражскую конференцию РСДРП и избрали свой ЦК без меньшевиков. Меньшевики не признали претензии большевиков на руководство РСДРП. Большевики и меньшевики разделились окончательно на разные партии (возможность объединения обсуждалась и в дальнейшем, за это выступали, например, межрайонцы и «новожизненцы»).

Первая мировая война. Февральская и Октябрьская революции

Во время Первой мировой войны Р.С.Д. разделилась на оборонцев и интернационалистов. Оборонцы приняли участие в Рабочей группе Центрального военно-промышленного комитета. После Февральской революции 1917 года меньшевики (в основном центристы) вместе с эсерами получили большинство в Советах рабочих и солдатских депутатов и 5 мая 1917 года вошли во Временное правительство. Председателем ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов был меньшевик Н. Чхеидзе. К осени 1917 года из-за нерешительности при проведении социальных преобразований произошла большевизация части Советов. В августе 1917 года большинство фракций меньшевиков объединились в Российскую социал-демократическую рабочую партию (объединенную), где к концу года возобладало левое крыло (интернационалисты) во главе с Ю. Мартовым. Межрайонцы вступили в партию большевиков, которая продолжала называться РСДРП до марта 1918 года, когда переименовалась в Российскую коммунистическую партию (большевиков). После этого партия меньшевиков стала называться просто РСДРП и стала отождествляться с Р.С.Д.

После революции

В 1918-1921 годах меньшевики были организаторами ненасильственных выступлений рабочих против большевиков (забастовок, демонстраций и др.), участвовали в движении уполномоченных. Подвергались арестам. В 1918-1921 годах меньшевики во главе с Н. Жордания возглавляли Грузинскую демократическую республику. Большинство оставшихся в России видных меньшевиков были репрессированы в 1929-1931 годах по делу Союзного бюро РСДРП и затем уничтожены во время Большого террора 1937-1938 годов. А эмиграции Р.С.Д. продолжала действовать до начала 50-х годов.