РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917

Росси́йская револю́ция 1917 — социально-политическая революция, начавшаяся свержением самодержавия в Российской империи в марте 1917. Датировка завершения Р. р. является дискуссионной. Революционные события продолжались до 1922, и завершение революции можно датировать образованием СССР и началом нового периода отечественной истории — истории СССР. Одно из принятых в литературе названий Р. р. — «Великая российская революция». В своем развитии Р. р. прошла ряд этапов, некоторые из них традиционно также называются революциями: Февральская революция 1917 (23 февраля [8 марта] — 2[15] марта 1917); период Временного правительства 1917 (2[15] марта — 25 октября [7 ноября] 1917); Октябрьская революция (становление Советской власти) (25 октября [7 ноября] 1917 — май 1918); широкомасштабная гражданская вой­на и интервенция (май 1918 — ноябрь 1920); попытки «третьей революции», завершение гражданской вой­ны, интервенции и революции (осень 1920 — 30 декабря 1922).

Причиной Р. р. стал кризис перехода к индустриальному городскому обществу, который не был разрешен ни Революцией 1905–1907 в России , ни столыпинскими реформами . Кризис включал аграрный, рабочий и национальный «вопросы», а также «вопрос о власти» — проблему неэффективности самодержавия. Первая мировая вой­на 1914–1918 обострила социальные противоречия, существовавшие в Российской империи, особенно в городах, где уровень жизни рабочих падал из-за инфляции, дезорганизации транспорта, массовых увольнений.

23 февраля [8 марта] 1917 в Петро­граде начались стачки и демонстрации, переросшие в Февральскую революцию 1917; она привела к свержению 2[15] марта императора Николая II, разрушению институтов монархического государства, образованию Советов и переходу власти к Временному правительству во главе с Г. Е. Львовым , в котором преобладали сторонники Конституционно-демократической партии (КДП) и другие либералы. Правительство приняло ряд мер, расширивших гражданские права. Из-за вой­ны и революционных событий усиливался экономический кризис, ухудшавший и без того тяжелое положение трудящихся. Это порождало массовое отчаяние, стремление вырваться из сложившегося положения одним скачком, тяготение к быстрым и решительным мерам, качественно изменяющим общество, т. е. социальный радикализм. Силой, взявшей на себя консолидацию радикально настроенных солдатских и рабочих масс, выступил большевизм во главе с вернувшимся в Россию 3[16] апреля В. И. Лениным.

Большое влияние приобрели Советы, в которых лидировали умеренные социалисты ( Партия социалистов-революционеров (ПСР) и сторонники меньшевизма ), и сторонники меньшевизма , искавшие компромисс между радикальными массами трудящихся и либералами. Стремление социалистов консолидировать общество столкнулось с его растущей поляризацией, что сказалось в событиях апрельского кризиса 1917 и июльского кризиса 1917. Чтобы восстановить устойчивость правительства, либералам пришлось привлечь в него 5 [18] мая социалистов. С 8 [21] июля правительство социалистического большинства возглавлял А. Ф. Керенский . Однако либералы блокировали предложения части социалистов о проведении социальных реформ, способных несколько снизить напряжение в обществе. Правительство в большинстве своем выступало за отказ от социальных преобразований до созыва Учредительного собрания. Росло стремление в армии и в тылу скорейшим образом, без аннексий и контри­буций, прекратить вой­ну — особенно после провала июньского наступления 1917. В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских советов, а в июне — Первый Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов . Эти съезды опирались на миллионы активных граждан и могли стать «временным парламентом», что позволило бы придать новой власти дополнительную опору, начать социальные реформы и выход из вой­ны. Идею создания социалистического советского правительства поддерживали большевики, часть эсеров и меньшевиков. Однако после поражения радикальных левых сил в ходе июльского кризиса 1917 усилились правые силы, стремившиеся к скорейшему завершению Р. р. В августе [сентябре] они потерпели поражение в ходе Корниловского выступления 1917 . Неудачей закончились попытки создания левого правительства без КДП на Демократическом совещании 1917. В результате политическая база правительства сузилась. Росло влияние большевиков, под контроль которых стали переходить Советы.

24–26 октября [6–8 ноября] произошел Октябрьский переворот 1917 , который привел к власти большевиков, заложил основы Советской власти, стал началом Октябрьской революции как этапа Р. р. и развития советского общества. В условиях переворота Второй Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов передал власть большевистскому Совету народных комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным, избрал Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), игравший роль временного представительного органа власти. Съезд принял Декрет о земле и Декрет о мире. По всей России развернулась борьба сторонников и противников советской власти. 26 октября [8 ноября] в ходе Московского восстания 1917 началась Гражданская вой­на 1917–1922 в России . Попытка Керенского вернуть власть в ходе Керенского–Краснова выступления 1917 закончилась неудачей. 29 октября [11 ноября] Викжель инициировал переговоры между враждующими сторонами в целях предотвращения гражданской вой­ны и создания «однородного социалистического правительства». В результате противодействия компромиссу со стороны Ленина и радикальных большевиков с одной стороны, и правого крыла социалистов с другой, переговоры закончились неудачей, после чего группа умеренных большевиков (Л. Б. Каменев , Г. Е. Зиновьев , А. И. Рыков и др.) вышла из ЦК большевиков и СНК. Эскалация политического конфликта вылилась в скоротечную гражданскую вой­ну в ноябре-декабре 1917, в которой победили большевики и поддержавшие их левые эсеры , другие радикалы в Советах.

У большевиков не было достаточных связей с крестьянским большинством страны. Обеспечить «союз рабочего класса и крестьянства» мог союз большевиков и партии левых эсеров (ПЛСР). На базе Советов, руководимых большевиками и ПЛСР, 10 [23] декабря был создан объединенный рабоче-крестьянский ВЦИК. Коалиция большевиков и одной из социалистических партий придала диктатуре форму союза пролетариата и крестьянства. Левые эсеры вошли в правительство в качестве младших партнеров. Угрозу для власти ВЦИК и СНК составляло Учредительное собрание 1918 , но оно было распущено 6[19] января 1918.

В ходе Октябрьской революции был введен рабочий контроль на производстве, проведена национализация банков, создан крупный государственный сектор экономики, управляемый Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ). Благодаря начатой в январе 1918 по закону о социализации земли передаче земли в руки крестьян вырос авторитет Советской власти в деревне. Российская коммунистическая партия (большевиков) — РКП(б), как с марта 1918 стала называться большевистская партия, стремилась восстановить целостность социального организма на нерыночной основе, опосредовав государством хозяйственные и социальные связи. Это обусловило быстрый рост бюрократии. Технократия и бюрократия стали новой правящей элитой общества, сменившей аристократию и буржуазию.

В 1917 — начале 1918 значение Р. р. определялось также выдвижением большевиками инициативы по немедленному заключению демократического мира без аннексий и контрибуций, с правом наций на самоопределение. Однако в реальности Брестский мир 1918 привел к существенному сокращению территории Российского государства. Это усугубляло продовольственную проблему и еще сильнее обостряло отношения горожан и крестьянства. ПЛСР вышла из правительства и развернула агитационную кампанию против большевиков в Советах. В марте 1918 государства Антанты начали иностранную интервенцию в России 1918–1922. В Прибалтике, Украине и Закавказье образовались новые независимые государства. После начала революции в Германии в ноябре 1918 Россия денонсировала Брестский мир. При любой возможности большевики пытались оказать военную поддержку очагам социалистических выступлений в Европе и националистическим антиимпериалистическим выступлениям в Азии. Но в середине 1918 большевики все еще не могли справиться с острыми внутренними проблемами.

13 мая 1918 был принят декрет «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию», вводивший продовольственную диктатуру. Фактически началось создание системы военного коммунизма . В этой ситуации произошло выступление чехословацкого корпуса , что, наряду с выступлением казачества на Дону, привело в мае 1918 к началу широкомасштабной гражданской вой­ны. Страна была разрезана линиями фронтов, ее территория покрылась очагами восстаний. В ходе левых эсеров выступления 1918 они были разгромлены и потеряли позиции в Советах, вся полнота власти в советских республиках оказалась в руках большевиков. Создав мощную Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), им удалось в 1919–1920 разгромить белое движение (на Дальнем Востоке оно было окончательно разгромлено в 1922–1923). В 1920–1921 РККА установила контроль над Украиной и Закавказьем, где были созданы советские республики, фактически управляемые из Москвы.

Разгром белого движения привел к усилению массовой борьбы за ликвидацию системы военного коммунизма. Росли повстанческие движения, в которые были вовлечены сотни тысяч человек (см. Антоновское восстание 1920–1921 , Западносибирское восстание 1921 , Н. И. Махно ). Усилились рабочие волнения. В РКП(б) развернулась дискуссия о профсоюзах . Кульминацией этой фазы революции стало Кронштадтское восстание 1921 . Х съезд РКП(б) в марте 1921 принял решение о переходе к Новой экономической политике (НЭП) и запрещении в партии фракций и группировок. С введением НЭП попытка немедленного перехода к коммунизму завершилась. Большевикам пришлось пойти на уступки крестьянскому большинству страны, однако исключительно экономического характера. Вся полнота политической власти и «командные высоты» экономики оставались в руках руководства РКП(б), что давало ему возможность в любое время возобновить политику, близкую к военному коммунизму. Но в итоге Р. р. крестьянство получило землю в свое распоряжение. Была создана относительно устойчивая социально-экономическая модель, ориентированная на дальнейшую индустриальную модернизацию. Политический режим обеспечивал высокую вертикальную мобильность. С образованием СССР были определены основы национально-государственного устройства территории бывшей Российской империи и закреплены права народов на развитие своей культуры в той степени, в какой это не мешало добиваться других целей коммунистического режима. В связи с тем, что основные задачи революции получили то или иное решение, можно говорить о завершении Р. р. к 30 декабря 1922, когда началась история нового государства — СССР.

Ист .: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 32–44; Утро Страны Советов. Л., 1988; Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005.

Лит .: Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде. М., 1989; Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997; Милюков П. Н. История Второй русской революции. М., 2001; Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2007; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Его же. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918 гг. М., 2017. А. В. Шубин.