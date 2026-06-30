РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Государственная библиотека, основанная в 1795 г. в Санкт-Петербурге. Официально открылась в 1814 г. Одна из крупнейших в мире.

Дореволюционный период

Библиотека, именовавшаяся до 1917 г. Императорской публичной, была основана Екатериной II в 1795 г. В 1796-1812 гг. на Садовой улице Петербурга возводилось ее здание в стиле классицизма по проекту архитектора Е.Т. Соколова.

Помимо строительства осуществлялась задача создания библиотечного фонда. Собирались книги, выпущенные в нашей стране и за рубежом на русском языке, книжная и рукописная коллекция братьев Залуских стала отчетной точкой иностранной части фонда. По данным 1809 г. в библиотеке было свыше 260 тысяч книг, 12 тысяч рукописных материалов, свыше 2 тысяч эстампов. В 1810 г. государь Александр I подписал Положение об управлении библиотекой. Ее устав выработал директор (с 1811 г.) А.Н. Оленин. В нем же был указан библиотечный штат, куда вошли библиотекари, хранитель рукописей, помощники, писцы и сторожа. Перевезенная из столицы во время Отечественной войны 1812 года библиотека открыла свои двери в январе 1814 г.

Она сразу привлекла к себе множество читателей, став одним из культурных центров Петербурга. Здесь в разное время работали знаменитые литераторы: И.А. Крылов, А.А. Дельвиг, К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич и др. В 1830-е гг. библиотечное здание было расширено за счет нового корпуса, возведенного по проекту Карла Росси.

Пополнение фонда библиотеки стало значительно увеличиваться в 1850-е гг. по сравнению с предыдущими десятилетиями, составив в среднем 25 тысяч книжных томов в год. К 1864 г. библиотеке удалось собрать 90% всех русскоязычных изданий в стране.

В начале 1860-х зодчим В.И. Собольщиковым был возведен новый читальный зал, вмещавший больше публики, чем прежде. Кроме того, им были проведены работы по противопожарной безопасности здания. В 1862 г. в нем появилось газовое освещение. Также были введены изменения в саму работу библиотеки: в ней появились печатные каталоги, стол для справок, библиотекари дежурили в зале, а часы работы увеличивались.

В 1860-1870-е гг. руководство библиотеки активно пополняло его фонды за счет покупки частных книжных коллекций, среди них собрание А.С. Фирковича, Н.В. Ханыкова, А.Д. Жабы, И. Берчича, К.П. Кауфмана и др.

В пореформенную эпоху библиотека стала все более играть роль научно-культурного центра, поддерживая контакты с крупнейшими мировыми библиотеками, научными сообществами, университетами. В ней самой шла активная научная работа по изучению рукописей, библиотечными сотрудниками же являлись многие выдающиеся деятели времени.

В 1891 г. библиотеку озарил электрический свет. В 1896-1901 гг. был создан новый корпус. В 1896-1899 гг. было выстроено новое здание самой библиотеки. В 1896 г. началось составление систематического каталога, которого до сих пор не было у многих отделений.

К 1913 г. в фонде библиотеки было свыше 3 млн. книжных экземпляров, 1 млн. из них на русском языке.

Советский период

В 1917 г. учреждение получило новое название – Российская Публичная библиотека, через год был принят ее новый устав, вводивший в управление библиотеки принципы выборности и коллегиальности. В первые годы советской власти ее фонды пополнялись за счет бывших государственных ведомств, монастырей и организаций. В 1920-е гг. возобновилось правило отправления в библиотеку экземпляра вышедшей печатной продукции (что делалось с самого ее основания), в 1930-е гг. появилась возможность снова закупать книжные издания.

В 1925 г. библиотека стала именоваться Государственной Публичной, в 1932 г. – Государственной публичной им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В 1930-е были созданы отделы, занимавшиеся вопросами хранения материалов, их комплектованием, обслуживанием читателей и т.д. Новая структура появилась у читальных залов: теперь они делились на научные и общие, а также по тематическому принципу. Также заработал специальный фонд, где хранилась запрещенная литература.

В 1939 г. библиотека удостоилась ордена Трудового Красного Знамени.

Во время ВОВ ее фонды подверглись эвакуации, многие сотрудники погибли на фронте и от блокады, однако сама библиотека так и не закрылась, продолжая принимать читателей. К 1948 г. благодаря государственной поддержке удалось восстановить довоенный уровень посещаемости. Здания библиотеки ремонтировались, увеличивались зарплаты работникам, были восстановлены Высшие библиотечные курсы, создан Ученый совет библиотеки.

В 1955 г. библиотека стала куратором и помощником многих ленинградских, областных библиотек и библиотек других областей. В конце 1960-х ее все время пополняемый фонд достиг 18 млн. единиц хранения. Этот огромный объем, а также закрытие на ремонт здания библиотеки на Фонтанке в 1970-1980-е гг. привели к необходимости строительства нового здания. Решение об этом было принято в 1985 г.

Начало 1990-х характеризовалось снижением числа поступлений в библиотеку и числа ее читателей.

Современный период

В 1992 г. библиотека была переименована в Российскую национальную, она наряду с Российской государственной библиотекой в Москве стала главной библиотекой в стране (закон «О библиотечном деле» 1994 г.). В 1995 г. день ее основания – 27 мая – стал Общероссийским днем библиотек. К тому же времени удалось преодолеть кризис библиотечных поступлений предыдущих лет.

В 2003 г. состоялось открытие современного нового здания РНБ (Московский проспект). Тогда же появился единый читательский билет библиотеки, открывший всем читателям полный доступ к ее материалам. В 2006 г. открылся Зал электронной библиотеки, а затем и Универсальный читальный зал. В библиотеке заработал электронный каталог, в 2011 г. она подключилась к сети электронных библиотек Vivaldi, что позволило работать с ее документами удаленно. Помимо этого, библиотека обогатилась Информационно-сервисным центром, Центром правовой информации, Центром доступа к электронным ресурсам и Службой электронной доставки документов.

Библиотека, в чьих стенах работает Российская библиотечная ассоциация, активно участвует в жизни мирового библиотечного сообщества, состоит во многих объединениях (IFLA, LIBER, Библиотечная Ассамблея Евразии и др.), проводит различные конференции.

В 2012 г. фонды РНБ составили 36 млн. 500 тысяч экземпляров.