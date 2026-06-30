РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА (РГБ)

Круп­ней­шая пуб­лич­ная биб­лио­те­ка мира.

Стать чи­та­те­лем биб­лио­те­ки мо­жет лю­бой граж­да­нин Рос­сии или дру­го­го го­су­дар­ства, ес­ли он яв­ля­ет­ся сту­ден­том ву­за ли­бо до­стиг 18 лет.

В сте­нах РГБ на­хо­дит­ся уни­каль­ное со­бра­ние оте­че­ствен­ных и за­ру­беж­ных до­ку­мен­тов на 367 язы­ках ми­ра. Объ­ем фон­дов пре­вы­ша­ет 45 млн 500 тыс. еди­ниц хра­не­ния. Пред­став­ле­ны спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные со­бра­ния карт, нот, зву­ко­за­пи­сей, ред­ких книг, дис­сер­та­ций, га­зет и дру­гих ви­дов из­да­ний.

Историческая справка:

1754, 3 апреля – 1826 , 3 января – даты жизни Н.П. Румянцева

1784, 17 мая. Первое письменное упоминание о начале собирательной деятельности Н.П. Румянцева.

1827, 3 ноября. Письмо С.П. Румянцева императору Николаю I: «Всемилостивейший Государь! Брат мой покойный, изъявляя мне желание свое о составлении Музеума…».

1828, 3 января. Письмо императора Николая I С.П. Румянцеву: «Граф Сергей Петрович! Я с особенным удовольствием узнал, что следуя побуждениям усердия Вашего к благу общему, намерены, принадлежащий Вам известный своими драгоценными собраниями Музеум, передать в ведение Правительству, дабы сделать его доступным для всех и тем содействовать успехам народного просвещения. Изъявляю Вам благоволение мое и признательность за сей дар, наукам и Отечеству вами приносимый и желая сохранить память основателей сего полезного заведения, я повелел именовать сей Музеум Румянцевским».

1828, 22 марта. Именной указ Сенату Николая I «Об учреждении Румянцевского Музеума»: «Находящимся здесь в Санкт-Петербурге I Адмиралтейской части 4 квартала под № 229 и 196 дома, купленные покойным Государственным канцлером графом Румянцевым у Английского купца Фомы Вара и завещанные им вновь учрежденному Общественному Ученому заведению, которое долженствует именоваться Румянцевским музеумом. Повелеваем: в исполнение сей воли владельца, хотя лишь словесно им изъявленной, но утверждаемой свидетельством его брата и единственного наследника, Действительного Тайного Советника графа Румянцева, признать отныне собственностью Министерства Народного Просвещения…».

1828, 22 марта. Высочайший рескрипт, данный на имя Министра Народного Просвещения – «О приеме в ведомство Министерства Народного Просвещения Румянцевского Музеума, и о правилах, по коим заведение сие долдженствует быть управляемо»: «Александр Семенович! (министр А.С. Шишков)...

Повелеваю Вам согласно с сими предположениями: 1. Назначаемые для помещения Румянцевского музеума и прочие принадлежащие к оному здания… принять … без совершения продажного на них акта, в определенный им срок 1 мая сего 1828 года 2. Принять … и хранящиеся в Музеуме библиотеку, собрания рукописей, монет и минералов… произведения художеств… 3. Постановить правилом, что Румянцевский Музеум, как заведение общественное, будет однажды в неделю открыт для публики… 4. Составить … проект Устава … и штата…».

1831, 28 мая. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета о утверждении Положения, бюджета и штата Румянцевского Музеума:

«Учреждение Румянцевского Музеума». Отд. I О назначении музеума.

§ 1. Оставленное покойным Государственным Канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым собрание … назначается для общественного употребления, именуясь, по Высочайшей воле, Румянцевским Музеумом. § 2. Каждый понедельник с 10 часов утра до 3-х часов пополудни, Музей открыт для всех читающих осматривать оный. В прочие дни, кроме воскресных и праздничных, допускаются те посетители, кои намерены заниматься чтением и выписками… § 4. Румянцевский Музеум состоит в ведении Министерства Народного Просвещения, отправляется Старшим Библиотекарем онаго (Полн. собр. законов Российской Империи).

1831, 27 июня. На должность Старшего библиотекаря Музеума назначен А.Х. Востоков (1781 - 1864) – поэт, палеограф, археограф. С 1824 г. работал библиотекарем в Департаменте духовных дел и (с августа 1829 г.) в Императорской публичной библиотеке в должности хранителя рукописей.

1831, 23 ноября. Румянцевский музеум открылся для посетителей.

1838, 24 января. Умер С.П. Румянцев. В это же время по указу Николая I военный министр передал в Румянцевский музей рескрипты, письма, дипломы, грамоты данные роду Румянцевых. Принесенный дар был единственным крупным пополнением фонда Музеума в первой половине XIX века.

1844, 15 мая. На должность Старшего библиотекаря, руководителя Румянцевского Музеума назначен Е.М. Лобанов (1787 - 1846) – писатель, поэт. Удостоен звания академика Российской Академии наук в 1845 году. Друг и первый биограф И.А. Крылова, Н.И. Гнедича.

1845, 21 августа. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров «О подчинении Румянцевского Музеума начальству Императорской Библиотеки». «…Комитет, принимая в соображение, что предоставленному Графом Румянцевым в распоряжение правительства Музеуму присвоено наименование Румянцевского и что для оного пожертвованы Графом Румянцевым два дома, находил, что совершенное слияние сего Музеума с другими подобными заведениями было бы неудобно и нарушило бы волю основателей; но для сокращения потребных на содержание означенного Музеума издержек, упадающих большею частью на Государственное Казначейство … подчинить оный начальству Императорской публичной библиотеки, тем более, что при Директоре сей Библиотеки положен Помощник, которому без затруднений может быть вверен ближайший надзор за Музеумом…».

1846, 27 мая. Высочайше утвержден Николаем I Устав Румянцевского Музеума: «§ 6. Румянцевский Музеум состоя в ведении Министра Народного Просвещения, … «находится под управлением Директора Императорской публичной библиотеки и ближайшим заведыванием Помощника его».

1846, 12 июля. На должность заведующего Румянцевским музеумом назначен помощник директора Императорской публичной библиотеки, князь В.Ф. Одоевский (1804 - 1869) – писатель, музыковед, философ, помощник директора Императорской публичной библиотеки с 20 июня 1846 г.

1850, 20 февраля. Высочайше утверждено Николаем I «Дополнительное положение об Императорской публичной библиотеке и Румянцевском Музеуме»: «§ 1. Императорская публичная библиотека и Румянцевский Музеум, принадлежа к общему составу Министерства Императорского Двора, состоят в непосредственном управлении Директора.

1861, 23 мая. Высочайше утверждено Александром II положение Комитета Министров – «О переводе Румянцевского Музеума из Санкт-Петербурга в Москву».

1861, 27 июня. Комиссия в составе: Н.В. Исаков, А.В. Бычков, В.Ф. Одоевский – приступила к передаче Румянцевского музеума в ведомство Министерства народного просвещения и подготовке к перемещению собрания Н.П. Румянцева в Москву.

1861, 5 августа. Донесения директора Императорской публичной библиотеки М.А. Корфа министру Императорского двора В.Ф. Адлербергу: «Имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что сдача домов и всего имущества Румянцевского Музеума, вместе с остаточными суммами сего учреждения в ведомство Министерства народного просвещения окончена 1 сего августа…».

Картина, писанная на холсте живописцем Торелли в 1773 году, представляющая торжественное шествие Екатерины Великой в завоеванные от турок земли. Сия картина хранилась в Ермитаже, но по всеподданнейшей просьбе Графа Сергея Петровича пожалована Румянцевскому Музеуму.

К 1853 г., т.е. через 25 лет после учреждения Румянцевского музеума и поступления коллекции Н. П. Румянцева на государственное хранение, объем ее изменился незначительно. В Румянцевском музеуме хранилось 966 рукописей, 598 карт и чертежных книг (атласов), 32 345 томов печатных изданий. Его драгоценности изучали 722 читателя, заказавшие 1 094 ед. хранения. В экспозиционных залах музеума побывало 256 посетителей.

Перевод Румянцевского музея в Москву был предопределен. В 1850-1860-е гг. в России ширилось движение за создание общедоступных библиотек, музеев, учебных заведений. Близилась отмена крепостного права. В Москве в эти годы возникают новые предприятия, банки, раширяется железнодорожное строительство. Трудовой люд, разночинная молодежь хлынули в Первопрестольную. Потребность в бесплатной книге возросла многократно. Удовлетворить эту потребность могла бы общедоступная библиотека. Такая библиотека была в Петербурге. В Москве был основанный в 1755 г. университет с хорошей библиотекой, обслуживающей профессоров и студентов. Были богатые книжные лавки, прекрасные частные коллекции. Но это не решало вопроса, а необходимость решения его видели многие.

В 1850-е гг. попечитель Московского учебного округа Е.П. Ковалевский задумал создать на основе коллекций Московского университета публичный музей, а библиотеку университета разместить в особом здании и сделать ее более доступной. Профессор Московского университета К.К. Герц одним из первых в своих книгах, статьях, на лекциях доказывал необходимость основания в Москве художественного музея еще в 1858 г. Шли разговоры об основании в Москве доступных музея и библиотеки и в московском литературном кружке, куда входили профессор Московского университета Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, переводчик и издатель Е.Ф. Корш, ставший первым библиотекарем Московского публичного и Румянцевского музеев (далее – Музеев, Румянцевского музея), крупный промышленник, издатель, меценат К.Т. Солдатенков – один из самых щедрых жертвователей в пользу Музеев.

В 1859 г. попечителем Московского учебного округа стал Н.В. Исаков, о котором писали: “В лице его округ, а с ним и московские интеллигентные круги встретили “активно сочувствующего” попечителя народного просвещения в широком смысле слова. На новом для него месте службы Н.В. нашел полное удовлетворение своих духовных потребностей”.

Румянцевский музей, учрежденный в 1828 г. и основанный в 1831 г. в С.-Петербурге, с 1845 г. входил в состав Императорской Публичной библиотеки. Музей бедствовал. Хранитель Румянцевского музея В.Ф. Одоевский, потеряв надежду получить средства на поддержание музея, предложил перевезти Румянцевские коллекции в Москву, туда, где они будут востребованы и сохранены. Записку Одоевского о тяжелом положении Румянцевского музея, направленную на имя министра государственного двора, “случайно” увидел Н.В. Исаков и дал ей ход.

23 мая (по ст.ст.) 1861 г. Комитет министров принял постановление о переводе в Москву Румянцевского музея и о создании Московского публичного музея. В 1861 г. начинается комплектование и организация фондов. Началось перемещение из Петербурга в Москву Румянцевских коллекций.

Надо отдать должное московским властям - генерал-губернатору П.А. Тучкову и попечителю Московского учебного округа Н.В. Исакову. При поддержке министра народного просвещения Е.П. Ковалевского они приглашали всех москвичей принять участие в становлении вновь создаваемого, как тогда говорили, "Музея наук и искусств". Они обращались за помощью к московским обществам - Дворянскому, Купеческому, Мещанскому, к издательствам, к отдельным гражданам. И москвичи поспешили на помощь, своей долгожданной Библиотеке, своим Музеям. Более трехсот книжных и рукописных коллекций, отдельных бесценных даров влилось в фонд Московского публичного и Румянцевского музеев.

Император Александр II 1 июля (19 июня по ст.ст.) 1862 г. утвердил («разрешил») «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме». «Положение…» стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направления деятельности, поступление в Библиотеку Музеев обязательного экземпляра, штатное расписание впервые создаваемого в Москве общедоступного Музея с публичной библиотекой, входившей в состав этого Музея.

Московский публичный и Румянцевский музеи включали в себя, кроме Библиотеки, отделения рукописей, редких книг, христианских и русских древностей, отделения изящных искусств, этнографическое, нумизматическое, археологическое, минералогическое.

Книжная коллекция Румянцевского музея стала частью книжного, а рукописная – частью рукописного фонда Московского публичного музеума и Румянцевского музеума, Музеев, которые сохраняли память о Государственном канцлере в своем названии, отмечали дни его рождения и кончины, а, главное - следовали завету Н.М. Румянцева – служить пользе Отечества и благому просвещению.

Особая роль в становлении Московского публичного и Румянцевского музеев принадлежала петербургским библиотекам и прежде всего Императорской Публичной библиотеке, чей директор Модест Андреевич Корф не только сам поручил Владимиру Федоровичу Одоевскому составить записку о бедственном положении Румянцевского музея в Петербурге и возможности перевода его в Москву, но и "желал явить новый знак своего искреннего сочувствия и содействия к дальнейшему преуспению Московской публичной библиотеки, ходатайствовал об обращении в нее книг". Многие тысячи томов русских, иностранных, первопечатных книг из дублетов Императорской публичной библиотеки в ящиках с реестрами, каталожными карточками отправлялись во вновь создаваемую в Москве библиотеку. Сюда же отправлялись и дублеты из переданных в Императорскую Публичную библиотеку фондов Императорского Эрмитажа. М.А. Корф писал 28 июня 1861 г. Н.В. Исакову, что "считает себе за честь быть участником основания в Москве публичной библиотеки". Вслед за Императорской Публичной и другие библиотеки и организации С.-Петербурга оказывали Библиотеке Музеев содействие при ее образовании. Российская Академия наук, Петербургская духовная академия, Департамент Генерального штаба помогли Московскому публичному и Румянцевскому музеям, Библиотеке в первые годы их становления.

Румянцевский музей, учрежденный в 1828 г. и основанный в 1831 г. в С.-Петербурге, с 1845 г. входил в состав Императорской Публичной библиотеки. Музей бедствовал. Хранитель Румянцевского музея В.Ф. Одоевский, потеряв надежду получить средства на поддержание музея, предложил перевезти Румянцевские коллекции в Москву, туда, где они будут востребованы и сохранены. Записку Одоевского о тяжелом положении Румянцевского музея, направленную на имя министра государственного двора, “случайно” увидел Н.В. Исаков и дал ей ход.

В 1913 г. отмечалось 300-летие Дома Романовых. К этому же времени было приурочено и празднование 50-летия Московского публичного и Румянцевского музеев. Уже говорилось, в связи с пожертвованиями в пользу Музеев, о роли императорской семьи в жизни Музеев. С самого начала попечителем Московского публичного и Румянцевского музеев становился один из великих князей. Члены императорской фамилии избирались почетными членами Музеев.

Они нередко посещали Музеи, оставляя записи в Книге почетных гостей. 12 января 1895 г. (31 декабря 1894 г. по ст.ст.) у Музеев впервые появился покровитель. Им стал император Николай II.

С 1913 г. Московский публичный и Румянцевский музеи в соответствии с высочайшим решением стали именоваться Императорский Московский и Румянцевский музей. В связи с празднованием 300-летия Дома Романовых, Государственная дума в ходе обсуждения юбилейных мероприятий посчитала, что лучшим памятником этому событию будет "Всероссийский народный музей", роль которого были призваны сыграть Московский публичный и Румянцевский музеи.

Это потребовало от директора Голицына, сотрудников Музеев мобилизации всех организаторских, интеллектуальных, материальных усилий. И хотя официально "Всероссийским народным музеем" Румянцевский музей никогда не назывался, но по сути в годы директорства Голицына Музей таковым стал. Князь Василий Дмитриевич Голицын прекрасно понимал, сколь значительно должно быть общественное лицо этого народного по существу и императорского по имени Музея. При нем в состав почетных членов Музеев, наряду с выдающимися государственными деятелями России, избираются российские и зарубежные ученые, директора ведущих библиотек и музеев.

С 1913 г. Библиотека Музея впервые стала получать деньги на комплектование фонда.

К началу 1920-х гг. Библиотека Московского публичного и Румянцевского музеев, Императорского Московского и Румянцевского музеев, с февраля 1917 г. - Государственного Румянцевского музея (ГРМ) была уже сложившимся культурным, научным центром.

Василий Дмитриевич Голицын продолжал до марта 1921 г. оставаться директором ГРМ. С марта 1921 г. до октября 1924 г. директором Государственного Румянцевского музея, был служивший в Музеях с 1910 г. будущий известный писатель, автор книг "Три цвета времени", "Осуждение Паганини", "Стендаль и его время" и других, Анатолий Корнелиевич Виноградов.

При Виноградове 24 января 1924 г. по решению Наркомпроса (ведомственное, не правительственное решение) ГРМ был назван Российской публичной библиотекой имени Владимира Ильича Ульянова (Ленина), хотя официально (о чем свидетельствуют документы) он продолжал до 6 февраля 1925 г. оставаться Государственным Румянцевским музеем. А.К. Виноградов ушел с поста директора по болезни, и его место заняла временная Коллегия по управлению во главе с заведующим научным отделом Всеобщей истории, профессором Дмитрием Николаевичем Егоровым (октябрь 1924 г. -- 4 февраля 1925 г.). С 5 мая 1925 г. директором Библиотеки ГРМ, которая с 6 февраля 1925 г. была преобразована в Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина, был назначен доктор, профессор историк партии, государственный и партийный деятель Владимир Иванович Невский. После его ареста в 1935 г. директором впервые в истории Библиотеки была назначена женщина Елена Федоровна Розмирович, участница революционного движения, государственного строительства. В 1939 г. она была переведена на должность директора Литературного института, а директором Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина стал государственный и партийный деятель, кандидат исторических наук, бывший директор Государственной публичной исторической библиотеки Николай Никифорович Яковлев.

Коллегиальным совещательным органом при директоре Музеев, потом Библиотеки были до 1917 г. Комитет, Совет, после 1917 г. - Ученая коллегия, с 14 марта 1921 г. - Ученый совет.

Возвращение в марте 1918 г. столицы в Москву изменило статус Библиотеки ГРМ, которая вскоре становится главной библиотекой страны.

Все изменения в государстве непосредственно сказывались на изменении характера деятельности Библиотеки, составе ее фонда, составе читателей, объеме и формах обслуживания. В стране происходила культурная революция, цель которой нарком просвещения А.В. Луначарский определил как формирование всесторонне развитой гармонической личности. Для этого, по мнению ее организаторов, необходимо было привлечь на свою сторону "старую" интеллигенцию, использовать "старое" культурное наследие, создать новую интеллигенцию, формировать новое мировоззрение, вытеснив религиозное и буржуазное сознание. Росла грамотность населения. Если в 1897 г. грамотность у людей в возрасте свыше 9 лет составляла 24 %, в 1926 - 51,1 %, то, согласно данным Всесоюзной переписи 1939 г., грамотность достигла 81,2 %. Административная система была вынуждена использовать талантливых людей, воспитанных еще до революции.

В новых общественно-политических условиях Библиотека продолжала свою традиционно высокую миссию учреждения культуры - собирать и бережно сохранять фонд, делать его оптимально доступным для нового читателя.

В 1918 г. в Библиотеке ГРМ были организованы межбиблиотечный абонемент и справочно-библиографическое бюро.

В 1921 г. Библиотека становится государственным книгохранилищем. Библиотека выполнила свою историческую миссию по собиранию, сохранению и предоставлению пользователям книжного и рукописного фонда, приняв участие в реализации Постановления ЦИК 1918 г. "Об охране библиотек и книгохранилищ", вобрав в свои фонды брошенные, бесхозяйные, национализированные книжные коллекции. В силу этого фонд Библиотеки с 1 200 тысяч единиц на 1 января 1917 г. вырос до 4 миллионов единиц, которые требовалось не просто разместить на недостаточных площадях, но и обработать, сделать доступными для читателей.

С самого основания Музеев Библиотека, вслед за Библиотекой Академии наук и Императорской публичной библиотекой, получила право сохранять то, что цензура запрещала хранить другим библиотекам. Теперь, в 1920-1930-е гг., эта функция Библиотеки приобрела новое чрезвычайное значение. В 1920 г. в Библиотеке создается секретный отдел. Доступ к фондам этого отдела был ограничен. Но сегодня, когда ограничения сняты, надо отдать должное нескольким поколениям сотрудникам этого отдела за то, что они сохранили книги тех, кто уехал из России после революции, книги больших ученых, писателей с "философского парохода" 1922 г., участников многочисленных групп и ассоциаций деятелей культуры от РАППа до союзов буржуазной интеллигенции, жертв борьбы с формализмом в литературе и искусстве, тысяч репрессированных. В условиях коренных изменений в классовой структуре советского общества, идеологических чисток, репрессий Библиотека сумела сохранить фонд специального хранения.

Пользуясь благоприятными условиями, предоставленными ей как главной библиотеке страны (14 июля 1921 г. - Постановление Совнаркома "О порядке приобретения и распространения иностранной литературы", другие постановления) Библиотека ведет большую работу по комплектованию иностранной литературы и прежде всего иностранных периодических изданий.

Создание Союза ССР, формирование многонациональной советской культуры предопределили одно из важнейших направлений комплектования фонда Библиотеки - собирание литературы на всех письменных языках народов СССР. Был создан Восточный отдел с группой (сектором) литературы народов СССР, в короткие сроки организована обработка этой литературы, создана соответствующая система каталогов, обработка литературы и каталоги были максимально приближены к читателю.

Особо следует сказать о систематическом каталоге. До 1919 г. фонд Библиотеки Румянцевского музея находил отражение только в одном, алфавитном, каталоге. К этому времени объем фонда уже превысил миллион единиц. О необходимости создания систематического каталога говорили и раньше, но за отсутствием возможностей вопрос откладывался. В 1919 г. постановлением Совнаркома Государственному Румянцевскому музею отпускаются на его развитие значительные средства, что позволило увеличить штат, создать научные отделы, привлечь к работе ведущих ученых, приступить к созданию новых советских таблиц библиотечно-библиографической классификации, построению на их основе систематического каталога. Так началась огромная работа, потребовавшая не одно десятилетие труда не только сотрудников Ленинской библиотеки, других библиотек, но и многих научных учреждений, ученых разных областей знаний.

Получение Библиотекой с 1922 г. двух обязательных экземпляров всех печатных изданий на территории государства позволяло, в том числе оперативно предоставлять тысячам читателей не только литературу на языках народов СССР, но и ее переводы на русский язык. Все это особенно после 1938 г., когда было введено обязательное преподавание русского языка во всех национальных школах, делало многонациональную литературу доступной каждому. Роль Библиотеки в распространении многонациональной литературы значительна. Библиотека не только полнила свои фонды, но и много делала для сохранения их. В отделе хранения была создана группа гигиены и реставрации с научно-исследовательской лабораторией.

В 1920-1930-е гг. Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина - ведущее научное учреждение. Прежде всего это крупнейшая информационная база науки. Нет в стране ученого, который бы не обратился к этому источнику мудрости. Нет в мире руссиста, который бы не поработал в Ленинке. 1920-1930-е гг. - это время больших достижений в отечественной науке. Успехи ее связаны с именами Н.И. Вавилова, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицы, И.П. Павлова, К.А. Тимирязева, А.П. Карпинского, В.И. Вернадского, Н.Е. Жуковского, И.В. Мичурина. Вот что писалось в приветствии Библиотеки в адрес Академии наук СССР 27 июля 1925 г.: "Всесоюзная библиотека имени Ленина счастлива принести свой восторженный привет Всесоюзной Академии наук. Ваше семя - наши закрома; утучнение нивы, подготовка новых жатв - общие: лаборатории, ученые кабинеты, специальные институты, библиотека - сплетаются в единый творческий созидающий круг и ни одно звено этой могучей учено-рабочей цепи не может считаться излишним".

3 мая 1932 г. Постановлением Совнаркома РСФСР Библиотека включена в число научно-исследовательских учреждений республиканского значения.

В Библиотеке по совместительству или внештатно трудились в эти годы ведущие ученые страны, помогая создавать первую советскую библиотечно-библиографическую классификацию, в 1981 г. ставшую единственной библиотечной работой, удостоенной Государственной премии в области науки. Крупнейшие ученые, такие как физико-географ А.А. Борзов, астроном С.В. Орлов, историки Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров, Л.В. Черепнин, С.В. Бахрушин, филологи В.Ф. Саводник, С.К. Шамбинаго, Н.И. Шатерников, книговед Н.П. Киселев, литературовед И.Л. Андронников и многие другие трудились в большинстве своем в академических институтах, в Московском университете. Одновременно они вносили большой вклад в развитие Библиотеки как научного учреждения, помогали в создании Систематического каталога, в справочно-информационной работе, в подготовке научных изданий. Но вклад Библиотеки в науку 1920-1930-х гг. этим не ограничивался.

Библиотека встает во главе одной из важных отраслей науки - библиотековедения. С 1922 г. в составе Библиотеки - Кабинет, а с 1924 г. Институт библиотековедения во главе с выдающимся деятелем библиотечного дела Любовью Борисовной Хавкиной. В 1923 г. издаются первые четыре тома "Трудов" Библиотеки: "Дневники А.С. Пушкина (1833-1835)", "К.П. Победоносцев и его корреспонденты" (2 тт.), Штейн В.А. "Библиотечная статистика: Опыт руководства по статистике для общеобразовательных библиотек". Издаются научные сборники. С 1938 г. издаются «Записки отдела рукописей». Библиотека принимает участие в 1 Всесоюзном съезде библиотечных работников (1924 г.), в 1 Конференции научных библиотек (1924 г.), II Всесоюзном библиографическом съезде (1926). В 1931 г. была создана Ассоциация научных библиотек и во главе ее, до самого своего ареста в 1935 г., стоял В.И. Невский. Он же был главным редактором журнала "Библиотековедение и библиография". В 1934 г. Невский писал: "Сейчас свыше 400 научно-исследовательских учреждений находятся с нами в самой тесной научной связи. Мы не только выдаем им книги, но они обращаются к нам за справками, за разъяснениями всякого рода вопросов… Около Ленинской библиотеки создавалась, как около центра, Ассоциация научных библиотек Москвы… С Ленинской библиотекой связана также самыми тесными узами такая мощная научно-библиографическая организация, как Всесоюзная ассоциация сельскохозяйственной библиографии, такие организации, как Книжная палата, как "Индекс научной литературы". (При участии В.И. Невского издаются "Ежегодники Комиссии индексов")

Одну из задач Библиотеки В.И. Невский видел в раскрытии ее фондов. "… Как ни скудны наши средства, как ни мало их в нашем распоряжении, мы поставили себе задачей издание наших работ, опубликование сокровищ, которые находятся в рукописном отделе, повести по новому пути, издавать работы, которые отвечают непосредственным нуждам молодой научной общественности…".

Директор Библиотеки В.И. Невский начинает строительство нового здания Библиотеки, перестраивает всю работу Библиотеки, помогает изданию Троицкого списка "Русской правды" из отдела рукописей, активно участвует в деятельности издательства "ACADEMIA" (несколько вышедших под общей редакцией Невского томов серии "Русские мемуары, дневники, письма и материалы" по истории литературы, общественной мысли построены на материалах фонда Библиотеки и отличаются высоким научным уровнем, культурой издания). В.И. Невскому и Д.Н. Егорову принадлежали "общий замысел и общее руководство осуществлением" сборника "Смерть Толстого". Невский написал вступительную статью к этому сборнику. Д.Н. Егоров был репрессирован, умер в ссылке. В.И. Невский в 1935 г. репрессирован, в 1937 г. расстрелян. Репрессированы были директор Государственного Румянцевского музея В.Д. Голицын (1921 г.), историки, кадровые сотрудники Библиотеки Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, Д.Н. Егоров, И.И. Иванов-Полосин в 1929-1930 гг. были арестованы по Академическому делу. Десятки сотрудников Библиотеки были репрессированы в 1920-1930-е гг. Их имена мы сейчас пытаемся восстановить.

Много было сделано Библиотекой, входившим в ее состав Кабинетом (Институтом) библиотековедения и для подготовки библиотечных кадров. Двухлетние, Девятимесячные, Шестимесячные курсы, аспирантура (с 1930 г.), создание в Библиотеке в 1930 г. первого библиотечного вуза, который в 1934 г. отделился от Ленинской библиотеки и стал самостоятельным.

Когда говорят о культуре, имеют ввиду и нравственный климат в стране, в отдельно взятом коллективе. В Библиотеке рядом с выпускниками Сорбонны и Кэмбриджа трудились совсем молодые люди, выдвиженцы, получавшие образование и профессию без отрыва от работы. Невский мечтал воспитать в Библиотеке новую советскую интеллигенцию, много делал для этого. Вырвать Библиотеку из контекста истории страны невозможно. И здесь также было нервное напряжение, подозрительность, доносы, страх, необходимость постоянного самоконтроля. Были чистки, аресты, преследования. Но было и другое. Они любили свое дело, свою Библиотеку, гордились своей многонациональной Родиной, были настоящими патриотами и доказали это в 1941 г.

В 1920-1930-е гг. Библиотека, будучи неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, внесла весомый вклад в науку, культуру. Она много сделала для повышения уровня культуры и образования граждан, для удовлетворения информационных потребностей культуры, науки, литературы, для сохранения и пополнения своего фонда, который к началу 1941 г. насчитывал 9600 тысяч (как и Библиотека Конгресса США в то время). Она сохранила для нас (и многих будущих поколений) книги, которые могли погибнуть вслед за своими авторами. 6 читальных залов Ленинской библиотеки обслуживали ежедневно тысячи читателей. 1200 сотрудников в начале 1941 г. обеспечивали все направления деятельности Библиотеки.

Богатейший многонациональный фонд главной библиотеки страны, постоянно совершенствуемая система обслуживания, справочно-библиографического обслуживания позволяли Библиотеке занимать свое достойное место в системе учреждений культуры страны, в сохранении культурных ценностей, в оказании воздействия на общественное сознание. Тесная связь с другими учреждениями культуры определялась тем, что с самого основания первой московской публичной библиотеки одну из самых главных задач она видела в активном распространении культуры: выставки, экскурсии, помощь читателям в их работе. Исторические условия 1920-1930-х гг. подсказали новые формы этой работы. В стране создаются Дома и Дворцы культуры, открываются Парки культуры. Ленинская библиотека открывает свои филиалы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького (1936 г.). Позже аналогичные филиалы были созданы в Парке "Сокольники", в Доме культуры детей железнодорожников. На правах филиала с 1926 г. в Ленинской библиотеке был Дом-Музей А.П. Чехова в Ялте.

Тесно была связана Библиотека с театрами. Вот что писалось в приветствии от Ленинской библиотеки на 30-летие Московского художественного академического театра в октябре 1928 г.: "Новые постановки Художественного театра всегда бывали результатом настойчивой и творческой исследовательской работы. Изучение книжных источников, художественных собраний, предварительные рефераты, часто - печатные статьи, объясняющие пьесу в понимании режессуры - определяли Театр именно как ученого-исследователя. Для людей науки гостеприимно раскрыты двери Публичной библиотеки Союза ССР имени В.И. Ленина, и она не раз видела у себя группы работников Театра для многосторонних занятий которых отводились отдельные залы. Теперь Библиотека несет свое поздравление юбиляру в твердой уверенности, что и впредь она также будет общаться с работниками Театра на почве совместного труда".

Особо тесно была связана Ленинская библиотека с литературой, с писателями. В Библиотеке в 1920-1930-е гг. создается Центральный литературный музей, в 1925 г. в ее состав входят Музей А.П. Чехова в Москве, Музей Ф.М. Достоевского, Музей Ф.И. Тютчева "Мураново", Музей М. Горького,Кабинет Л.Н. Толстого, создается Музей книги. Здесь организуются выставки, посвященные писателям (И.С. Тургеневу, А.И. Герцену, Н.А. Некрасову, А.С. Пушкину, М. Горькому, В.В. Маяковскому, Данте, др.). Библиотека принимает самое активное участие в издании полных научно-подготовленных собраний сочинений Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, чьи архивы хранились в Ленинской библиотеке.

Еще раньше Библиотеку посещали В.В. Маяковский, М. Горький и многие другие писатели. В Доме литераторов в Москве на Мемориальной доске - 70 имен писателей, погибших в Финской и Великой Отечественной войне. От репрессий погибло 100 московских писателей. А по стране - около 1000. Их произведения сохранены Ленинской библиотекой. 8 октября 1928 г. "Вечерняя Красная газета" писала: "РКИ [Рабоче-крестьянская инспекция] произвела обследование Ленинской публичной библиотеки (б. Румянцевской) и установила, что библиотека стала убежищем для группы контрреволюционно настроенной интеллигенции, всячески мешающей наладить работу. В числе сотрудников значились 62 бывших дворянина, 20 потомственных почетных граждан. Все они не имели ничего общего с библиотечным делом до 1918 г. РКИ требует снятия с работы 22 человек, в т.ч. А.К. Виноградова (бывший директор библиотеки), помощников библиотекаря Е.В. [Ю.В.] Готье и Д.С. [В.С.] Глинку, зав. хранилищем К.Н. Иванова и др.". Их снимали, репрессировали, но сделанное ими сохранилось.

Вся эта огромная работа велась в стенах Пашкова дома. Правда, постановлением Совнаркома от 12 декабря 1921 г., за Государственным Румянцевским музеем был закреплен дом по адресу Моховая, 6. Построенное в 1821 г. по типовому проекту застройки центра Москвы после пожара 1812 г. В 1868 г. архитектор Каминский перестроил здание, соединив оба флигеля с главным домом. Дом принадлежал князьям Шаховским. В начале XX в. усадьба была продана купцу Красильщикову, а после 1917 г. – национализирована. Здесь располагались различные организации, а также коллекция импрессионистов ГРМ (до отделения ее от Библиотеки). В 1921 г. дом был полностью передан ГРМ. Здесь теперь в разные годы размещались организации и службы Румянцевского музея, Ленинской библиотеки: Музей этнографии, Институт библиотековедения, Литературный музей, переплетные мастерские, жилые помещения, по большей части заселенные сотрудниками Ленинской библиотеки. В 1934 г. Институт библиотековедения (он вошел в состав МГБИ) и Литературный музей от Библиотеки отделились. Здание перестало принадлежать Библиотеке. До тех пор, пока здесь не расположился Центр восточной литературы РГБ.

Говоря о Библиотеке и культуре 1920-1930-х гг., следует особо подчеркнуть донорскую, "материнскую" роль Ленинской библиотеки. В 1921 г. по инициативе сотрудников ГРМ Наркомпросом РСФСР было принято решение об отделении музейных коллекций от собственно Библиотеки и отдела рукописей. Началось расформирование Румянцевского музея, которое продолжалось до 1927 г. Сотни и тысячи музейных предметов, бесценных картин, гравюр, скульптур, этнографических, археологических материалов пополнили Музей изящных искусств, Третьяковскую галерею, Исторический музей. Главной причиной отделения явился недостаток площадей для хранения книг и рукописей, для обслуживания читателей. Стал самостоятельным Литературный музей. Отделились от Библиотеки и продолжили самостоятельную жизнь Музеи Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева, М. Горького, позже - Дом-Музей А.П. Чехова (Ялта). "Ушли" из Библиотеки в соответствии с решениями правительства с любовью переданные в свое время именно в Московский публичный Румянцевский музеи и бережно сохраненные Музеями, Государственной библиотекой СССР им. В.И. Ленина до 1937-1939 гг., рукописи А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. Они стали украшением "Пушкинского дома" (Санкт-Петербург) и Музея Л.Н. Толстого (Москва).

Каждая страница истории Российской государственной библиотеки имеет свои особенности, но все они связаны общим для них: служение Отечеству, культурное просвещение, преданность общему делу, преемственность добрых дел и традиций, поддержка общества, и прежде всего московского, нужда и лишения, которые сопровождали Библиотеку с первых лет. Особая страница - Библиотека в годы Великой Отечественной войны.

На протяжении всей истории Библиотеки главным для нее было комплектование, хранение фонда и обслуживание читателей. И в эти трудные годы Библиотека продолжала пополнять свои фонды, обеспечивала поступление обязательного экземпляра, дарованного еще Библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев. В первые два военных года было приобретено 58% (1057 названий книг) и свыше 20% периодических изданий, недополученных из Книжной палаты в порядке обязательного экземпляра. Руководство Библиотеки добилось передачи ей газет, журналов, брошюр, плакатов, листовок, лозунгов и других изданий, выпускаемых Воениздатом, политуправлениями фронтов, армий.

В 1942 г. Библиотека имела книгообменные отношения с 16 странами, со 189 организациями. Наиболее интенсивно обмен велся с Англией и США. Второй фронт откроется еще не скоро, в 1944 г., а тут за неполный первый военный год (июль 1941 -- март 1942) Библиотека направляет в разные страны, прежде всего в англоязычные, 546 писем с предложением обмена, и из ряда стран согласие было получено. В годы войны, точнее с 1944 г., был решен вопрос о передаче Библиотеке кандидатских и докторских диссертаций. Фонд активно комплектовался и за счет покупки антикварной отечественной и мировой литературы.

Особое значение в годы войны в условиях приближения фашистов к Москве, налетов вражеской авиации приобретал вопрос о сохранении фонда. 27 июня 1941 г. было принято постановление партии и правительства "О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества". Немедленно приступила к подготовке эвакуации своих наиболее ценных фондов и наша Библиотека. Директор Библиотеки Н.Н. Яковлев был назначен уполномоченным Наркомпроса по эвакуации библиотечных и музейных ценностей из Москвы. Эвакуировано было из Ленинки около 700 тыс. единиц (редкие и особо ценные издания, рукописи). В дальнюю дорогу - сначала под Нижний Новгород, потом в Пермь (тогда г. Молотов) отобранные, упакованные книги и рукописи сопровождала группа сотрудников ГБЛ. Все ценности были сохранены, в 1944 г. реэвакуированы и встали на полки хранилищ Библиотеки.

Сюда, в Ленинскую библиотеку, обращается и фронт, и тыл за справкой, информацией, необходимой для решения единой для всей страны задачи - победить. На 7% больше было выдано справок за годы войны, чем за тот же период в предвоенные годы.

Сберегли наш фонд и строители, что успели к началу войны построить 18-ярусное книгохранилище из железа и бетона на 20 млн единиц хранения, и, конечно, сотрудники Библиотеки, которые перенесли на руках (не успели внедрить запланированную механизацию) весь фонд и все каталоги из пожароопасного Пашкова дома в новое хранилище. И, конечно, наши девочки из команды МПВО, которые несли дежурство на крыше старого здания. По неполным данным, они погасили более 200 зажигательных бомб. На крыше нового здания основного книгохранилища стояла зенитная установка. А наша Красная Армия, наши ополченцы, в рядах которых сражались 175 сотрудников Библиотеки, ушедших из стен ее в бой, громивших немцев под Москвой, разве они не помогли сберечь наш фонд? А то, что сотрудники Библиотеки участвовали в строительстве оборонительных рубежей под Москвой, помогали в госпиталях восстанавливать здоровье наших воинов, -- разве делалось это в том числе и не для сохранения бесценного богатства, доверенного Библиотеке страной?

В Библиотеке, еще со времени ее пребывания в составе Московского публичного и Румянцевского музеев, велись реставрационные работы. Потом для этих целей была сформирована группа в отделе хранения. В интересах лучшей сохранности фонда, организации профилактических мероприятий на базе этой группы в феврале 1944 г. в Библиотеке был создан отдел гигиены и реставрации с научно-исследовательской лабораторией при нем.

Был сохранен справочный аппарат - каталоги и картотеки. Это прежде всего Генеральный алфавитный каталог (4000 каталожных ящиков) и Генеральный систематический каталог (3600 ящиков). В мае 1942 г. для более полного учета и приведения в надлежащую систему важнейших библиографических ресурсов -- каталогов и картотек Библиотека приступила к их паспортизации, завершив ее еще до окончания войны. Велась работа по созданию Сводного каталога зарубежных изданий библиотек Москвы.

Ленинская библиотека принимала активное участие в работе созданного в 1943 г. Госфонда (он располагался на территории Библиотеки в здании церкви и старом хранилище по Знаменке (тогда – ул. Фрунзе) для восстановления разрушенных библиотек на освобожденных от фашистов территориях. И сама Библиотека непосредственно, а не через Госфонд, оказывала помощь библиотекам, пострадавшим от фашистов во временно оккупированных районах. Например, Тверской (тогда –Калининской) областной библиотеке было передано около 10 тыс. книг. В сборе книг для этих целей по призыву руководства Библиотеки участвовали и читатели. Наши сотрудники работали в качестве экспертов Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

То, ради чего и создана была в 1862 г. первая публичная библиотека Первопрестольной столицы - это бесплатное, общедоступное обслуживание книгой. В годы Великой Отечественной войны Библиотека практически ни на один день не прекращала обслуживания читателей. Изменился и внешне (военная форма в читальных залах преобладала) и по характеру своих запросов наш читатель. Читательская зона комплекса новых зданий еще не была построена. Был в начале войны только один читальный зал -- Главный (Общий)

24 мая 1942 г. торжественно открылся впервые в этой Библиотеке Детский читальный зал. Многие писатели, поэты пришли на это торжество, некоторые -- прямо с фронта. Только что отогнали фашистов от стен Москвы, а руководство главной библиотеки страны проводит ремонт самого красивого своего зала -- Румянцевского, где в шкафах красного дерева вдоль стен, в проемах между окнами с самого переезда из Петербурга в Москву стояли книжные сокровища Н.П. Румянцева, а, входя в зал, юный читатель сразу встречался глазами с самим канцлером на его портрете художника Дж. Доу. В 1943 г. был создан отдел детской и юношеской литературы. Если перед войной Библиотека имела шесть читальных залов, в начале войны -- один, то к концу войны залов было десять.

В экстремальных условиях военного времени Библиотека выполняла все свои функции. Когда фашисты приблизились к Москве, когда многие жители города покидали столицу, в читальном зале Библиотеки 17 октября 1941 г. было 12 читателей.

Их обслуживали, подбирали книги, доставляли из нового хранилища в читальный зал в Пашковом доме. На здание Библиотеки падали зажигательные бомбы. Воздушные тревоги во время налетов заставляли всех, и читателей, и сотрудников, переходить в бомбоубежище. А нужно было думать и о сохранности книг в этих условиях. Разрабатываются и неукоснительно соблюдаются инструкции о поведении читателей и сотрудников во время воздушной тревоги. Для Детского читального зала на то была особая инструкция.

В интересах читателей организуются передвижки, ведется активное обслуживание читателей по МБА, книги отправляются в подарок на фронт, в госпитальную библиотеку.

Библиотека вела интенсивную научную работу: проводились научные конференции, сессии, писались монографии, защищались диссертации, была восстанавлена аспирантура, продолжалась начатая еще в довоенные годы работа по созданию Библиотечно-библиографической классификации. Собирался Ученый совет, в состав которого входили известные ученые, в том числе 5 академиков и членов корреспондентов Академии наук, писатели, деятели культуры, ведущие специалисты в области библиотечного и книжного дела.

За выдающиеся заслуги в деле собирания и хранения книжных фондов и обслуживания книгой широких масс населения (в связи с 20-летием преобразования Библиотеки Румянцевского музея в Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина) в дни, когда еще шла война, 29 марта 1945 г. Библиотека была награждена самой высокой правительственной наградой -- орденом Ленина (единственная из библиотек). Одновременно орденами и медалями была отмечена большая группа сотрудников Библиотеки.

Среди награжденных и директора Библиотеки, на чьи плечи легла огромная ответственность за Библиотеку, за каждого сотрудника в этих экстремальных условиях. Это Николай Никифорович Яковлев, руководивший ГБЛ в 1939-1943 гг. и Василий Григорьевич Олишев, историк, журналист, кандидат исторических наук, который с января 1941 г. был начальником отдела военной литературы, в 1941-1943 гг. был на фронте и после тяжелого ранения вернулся в свою Библиотеку. Возглавлял ее в 1943-1953 гг.

2600 сотрудников работали в разное время в годы войны в Библиотеке. Это позволили нам определить документы Архива Библиотеки.

В январе 1941 г. в Библиотеке было более тысячи сотрудников. В июле 1941 г., в самом начале войны, их было уже в пять раз меньше - люди уходили на фронт, на оборонные предприятия, в колхоз, эвакуировались с детьми. Двести сотрудников первых, трудных месяцев войны.

В связи с ростом объема работ в самой Библиотеке дирекция неоднократно на протяжении военных лет ставила перед вышестоящими организациями вопрос об увеличении штата, о повышении заработной платы сотрудникам. Несмотря на тяготы военного времени, страна находила возможность удовлетворять эти просьбы. К концу войны численность сотрудников Библиотеки превысила 800 человек.

Кто-то пришел сюда задолго до начала войны и ушел из Библиотеки через много лет после Победы. Кто-то проработал меньше месяца, но это были дни напряженнейшей работы в условиях бомбежек, тревожных сводок с фронта, ночных дежурств в госпиталях, да мало ли еще чего.

Если не сами шли дежурить на крышу - гасить зажигалки, то шли в госпиталь, на строительство оборонительных заграждений вокруг Москвы; если туда уходили другие, то оставшиеся работали за двоих, троих на своих рабочих местах. Рядом с 14 - 15-летними девочками трудились люди, чей год рождения уходил в 60 -- 90-е гг. XIX в.

Библиотека была сама бойцом в этой войне. Сражалась каждой своей книгой. В сердце уносили ее с собой на фронт самые мирные люди - библиотекари. А оставшиеся в Москве гасили зажигалки. Надев белые халаты, сражались за жизнь раненых в подшефном госпитале. Взяв в руки лопаты, шли строить оборонительные заграждения на подступах к Москве. Женщины, девочки, никогда не державшие в руках пилы и топора, месяцами работали на дровозаготовках. По мобилизации их отзывали на военное производство, в колхоз, на шахты Подмосковного угольного бассейна, на строительство метрополитена, на работу в милицию… Библиотека сражалась. А еще сотрудники Библиотеки сдавали деньги в фонд обороны, на строительство авиаэскадрильи «Москва», самолета «Библиотека имени Ленина». Благодарность Верховного главнокомандующего за это хранится в Архиве Библиотеки.

В 1944 г. были учреждены Книга почета и Доска почета, куда долгие годы заносились фотопортреты лучших из лучших.

Жесткая дисциплина военного времени не допускала и минутных опозданий на работу. И те, кто трудился рядом, не могли подвести товарищей. Больше, чем в мирное время, значили тогда взаимопомощь, взаимовыручка. Потому-то и не должно быть забыто ни одно имя тех, кто трудился тогда в Библиотеке.

Мы издали книгу воспоминаний тех, кто работал в Библиотеке в годы войны, "Голос прошлого: Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина в годы Великой Отечественной войны" (М., 1991). Это было впервые. Зазвучал голос живого человека, приблизившего нас к тем дням. Книга вызвала отклик у научной общественности. Но главное -- она нашла своего читателя среди библиотекарей дня сегодняшнего. К 50-летию Победы вышла "Книга памяти Российской государственной библиотеки" (М., 1995), где собраны все доступные нам сегодня сведения о работавших в Библиотеке в годы войны.

В научный оборот сегодня введены новые документы, новые свидетельства очевидцев. В историю Библиотеки по праву входит человек. Результат научно-поисковой работы - выявлены 175 сотрудников, ушедших из Библиотеки на фронт, из которых 44 погибли или пропали без вести. Имена всех этих 175 сотрудников на Мемориальной доске, установленной в Библиотеке в год 50-летия Победы. Публикуются статьи о тех, кто работал в Библиотеке в годы войны. Одна из статей названа "Человеческое лицо Победы». Это принципиально.

Работа по истории Библиотеки в годы войны продолжается. Как помним мы гражданский подвиг во имя Отечества и культуры Николая Петровича Румянцева, подвиг героев 1812 г., так не должны забыть и подвиг библиотекарей в годы Великой Отечественной войны.

Важнейшими направлениями деятельности РГБ в послевоенные годы были: освоение нового здания, техническое оснащение (конвейер, электрический поезд, ленточный транспортер и др.), организация новых форм хранения документов и обслуживания (микрофильмирование, фотокопирование), функциональная деятельность: комплектование, обработка, организация и хранение фондов, формирование справочно - поискового аппарата, обслуживание пользователей. Получает определенное развитие научно - методическая и научная работа.

Строительство и освоение нового здания растянулись надолго. Руководство Библиотеки предпринимает ряд мер по интенсификации этого процесса. 1950 г. – 28 марта директор ГБЛ В.Г. Олишев обратился с письмом к заместителю Председателя Совета Министров СССР К.Е.Ворошилову с просьбой о содействии ускорению строительства новых зданий ГБЛ (архив РГБ, оп.220, д.2, л. 14-17). 1950 г. - 9 октября директор направил секретарю ЦК и МК ВКП (б) Н.С.Хрущеву письмо, в котором просил помочь в активизации завершения строительства новых зданий ГБЛ . 1951 г. - 28 марта В.Г.Олишев обратился к Председателю Совета Министров СССР И.В.Сталину с письменной просьбой о помощи в завершении затянувшегося строительства новых зданий ГБЛ (архив РГБ, оп.221, д. 2, л.16). 1951г. – 26 апреля И.В.Сталин подписал постановление Совета Министров СССР « Об окончании строительства Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина, в котором крайним сроком завершения строительных работ указывался 1953 г. (архив РГБ, оп. 221, д.2, л.27 – 30). 1952 г. – 15 марта директор ГБЛ В.Г.Олишев направил письмо секретарю ЦК ВКП (б) Г.М.Маленкову с просьбой воздействовать на строительные организации, чтобы обязать их выполнить постановление Совмина СССР от 26.04.1951 г. ( архив РГБ, оп.222, д.1, л.5) 1954 – освоен корпус «Г» ГБЛ, 1957 – корпус « А». 1958-1960 гг. – освоен корпус « Б».

В эти годы происходит ряд статусных изменений. 1952 г. – 30 декабря Комитет по делам культурно- просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР утвердил новый «Устав Государственной ордена В.И.Ленина библиотеки СССР им. В.И.Ленина» (ГА РФ, ф.Ф-534, оп.1, д.215, л. 35-40). 1953 г. – в апреле в связи с образованием Министерства культуры РСФСР и расформированием Комитета по делам культпросветучреждений при СМ РСФСР ГБЛ передана из ведения Комитета по делам культурно - просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР в ведение Министерства культуры РСФСР.

Значимые начинания связаны в этот период с подготовкой сводного каталога, разработкой советской классификации, имевшей не только научное, технологическое, но и идеологическое значение, правил библиографического описания. 1946 г. - ставится вопрос о создании сводного каталога русской книги. В 1947 г. утверждается « Положение о сводном каталоге русской книги крупнейших библиотек СССР» и « План работ по составлению этого каталога», создается методсовет при ГБЛ из представителей ГПБ, БАН, ВКП и ГБЛ, организуется сектор сводных каталогов в рамках отдела обработки ГБЛ, началась работа по подготовке базы для сводного каталога русской книги Х1Х в. В 1955 г. издан сводный каталог русской книги 1708 – январь –1825 гг. В 1962- 1967 гг. издан сводный каталог русских книг гражданской печати ХУ111 в. в 5-ти т. 1952 г. - изданы единые правила описания нотных изданий. 1955г. - сектор картографии начал выпускать и распространять печатную карточку на поступающие в Библиотеку карты и атласы по обязательному экземпляру. 1959 г. - приказом Министерства культуры РСФСР была образована редакционная коллегия по изданию таблиц ББК. В течение 1960 -1968 гг. были опубликованы 25 выпусков (в 30-ти книгах) первого издания таблиц ББК для научных библиотек. В 1965 г. Коллегией Министерства культуры СССР было принято постановление о внедрения первого издания ББК в практику работы библиотек, а 1956 г. в Москве состоялся Первый всесоюзный семинар по изучению ББК. В Библиотеке начали систематизацию новых поступлений по ББК и организовали второй ряд каталога.

Для послевоенных лет характерны рост фондов, широкая их доступность, что выражалось в длительности работы читальных залов, возможности пользования Библиотекой читателям разных возрастов и социального положения. Сложилась система читальных залов в новых помещениях. Библиотека активизировала массово-просветительскую работу. В обслуживание пользователей внедряются новые для того времени технические средства. В эти годы подготовлена база для микрофильмирования документов, проведено опытное микрофильмирование. 1947г. - вступил в строй 50-метровый вертикальный конвейер для перевозки книг, пущен электрический поезд и ленточный транспортер для доставки требований из читальных залов в книгохранилище. 1946 г. – 18 апреля в конференц-зале состоялась первая в истории Библиотеки читательская конференция (« Известия». 1946. 19 апр. С. 1) 1947 г. - начата работа по обслуживанию читателей фотокопиями. 1947 г. - для чтения микрофильмов был организован небольшой кабинет, оборудованный двумя советскими и одним американским аппаратом. 1955 – возобновление в ГБЛ международного абонемента 1957 – 1958 гг. – открытие в новых помещениях читальных залов №1,2,3,4. 1959-1960 гг. - сформировалась система отраслевых читальных залов, подсобные фонды научных залов переведены на систему открытого доступа. В середине 1960-х гг. в Библиотеке действовали 22 читальных зала на 2330 мест.

Большое значение для становления Библиотеки как научного центра в области библиотековедения и библиографоведения имели её периодические и продолжающиеся издания. 1952 г. - бюллетень « Научные библиотеки СССР. Опыт работы», преобразован в сборник « Библиотеки СССР. Опыт работы», с 1953 г. – «Советское библиотековедение». 1957 г. – началось издание « Трудов Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина». В этот период директорами Библиотеки были: до 1953 г. – В.Г.Олишев, 1953-1959 гг. – П.М.Богачев.

В этот период укрепляется статус Библиотеки как национального книгохранилища. На ГБЛ возложена функция общегосударственного координационного центра межбиблиотечного абонемента (Положение о межбиблиотечном абонементе. 1969). Библиотека стала центром международного библиотечного сотрудничества. 1964 г. - Библиотека передана в ведение Министерства культуры СССР (ранее она была республиканского подчинения). 1973 г. – 6 февраля согласно приказу Министра культуры СССР №72 был утвержден новый устав ГБЛ. 1973 г. – ГБЛ награждена высшей наградой Болгарии – орденом Георгия Димитрова. 1975 г. (февраль) – празднование 50-летия преобразования Румянцевской публичной библиотеки в Государственную библиотеку СССР им. В.И.Ленина. 1991г. - Библиотека – один из основных организаторов 57-й сессии ИФЛА в Москве.

В связи с созданием в конце 1950-х – 1960-х гг. общегосударственной системы научно- технической информации (НТИ), дифференциацией и координацией деятельности библиотек, «место ГБЛ в системе НТИ определялось двумя факторами: потребностью в универсальной библиографической информации, обусловленной интегративным характером развития современного знания, потребностью в создании в рамках общегосударственной системы научно - технической информации отраслевой подсистемы по культуре и искусству» ( Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина в системе библиотек». М.: 1989. С 8). ГБЛ оставалась крупнейшей универсальной научной библиотекой и в то же время становилась отраслевым информационным центром. Отраслевая подсистема информации по культуре и искусству организационно стала оформляться с созданием в ГБЛ 1972 г. (28 августа) Информационного центра по проблемам культуры и искусства (Информкультура), которая начала формировать фонд неопубликованных документов. В середине 1980-х гг. Информцентр преобразован в научно - исследовательский отдел анализа и обобщения информации по проблемам культуры и искусства (НИО Информкультура), с 2001 г. ( апрель) – Научно- исследовательский центр по культуре и искусству ( НИЦ ИНФОРМКУЛЬТУРА). В рассматриваемый период Информкультура создала сеть подсистем в областных (краевых) и республиканских библиотеках СССР. В связи с координацией деятельности ГБЛ с другими библиотеками она ограничивает приток читателей только научными работниками и специалистами - практиками. Расширена сфера обслуживания партийных и правительственных учреждений. В то же время прекращено обслуживание детей и юношества в связи с организацией особых библиотек. В области обслуживания произошли следующие события. 1960-е гг. (начало) - состоялось открытие читального зала нотно - музыкального отдела на 12 мест, в 1962 г. организовано в нем прослушивание звукозаписей (3 читательских места с наушниками), в 1969 г. по переезде в корпус «К» выделен читальный зал на 25 мест и зал для прослушивания звукозаписей на 8 мест, комната с пианино для проигрывания музыкальных произведений. 1969 г. – принято « Положение о единой общегосударственной системе межбиблиотечного абонемента в СССР», согласно которому на ГБЛ возлагались функции общегосударственного координационного центра. 1970 г. – в октябре открытие зала диссертаций. 1970 –е гг. - ведущим направлением информационной деятельности Библиотеки стало обслуживание руководящих органов государства. В 1971-1972 гг. в справочно - библиографическом отделе проводилось экспериментальное внедрение системы избирательного распространения информации (ИРИ). В 1972 г. при дирекции ГБЛ сформирована экспертная комиссия по организации приоритетного обслуживания. 1974 г. - в ГБЛ установлен новый порядок записи в читальные залы, ограничивающий приток читателей статусом научного работника, специалиста – практика с высшим образованием. 1975г. - закрыт общий читальный зал 1975 г. - в ГБЛ организован пункт приема заказов на копирование. 1975 - открыт в Химках читальный зал на 202 места. 1978 г. - организована постоянно действующая выставка авторефератов докторских диссертаций в предзащитный период. 1979 г. - отдел « Информкультура» предоставил новый вид услуг – депонирование рукописей. Середина 1980-х гг. - появились коммерческие выставки. 1983 г. – открыта постоянная экспозиция Музея книги «История книги и книжного дела Х1 – начала ХХ вв.». 1984 г. - в Библиотеке создан Университет библиотечно - библиографических знаний. 1987 г. – отдел обслуживания проводит эксперимент по временной записи без ограничений всех желающих посетить Библиотеку в летнее время. 1987 г. - принято « Положение о библиографической работе библиотек СССР». 1990 –е гг. - растет число запросов на юридическую, экономическую и историческую литературу. 1990 г. – введены в практику платные услуги. 1990 г. - отменены отношения - ходатайства с места работы, предъявляемые при записи в Библиотеку, расширена запись студентов.

В связи с решением новых задач по организации и хранению фондов, в том числе на новых носителях, обслуживанию читателей, научно - методических, научно-исследовательских проблем почти в полтора раза увеличилось количество отделов ( созданы нотно- музыкальный, технологический отделы, отделы картографии, изоизданий, выставочной работы, литературы русского зарубежья, зал диссертаций, научно - исследовательский отдел библиотечно - библиографических классификаций, музей Библиотеки и др.). 1969 г. - отдел хранения начал (закончил в 1973 г.) работу по составлению перфорационной картотеки на газетный фонд. 1975 г. – в нотно - музыкальном отделе в целях сохранности началась запись на магнитную ленту имеющихся в фонотеке в единственном экземпляре музыкальных произведений, полученных из Германии, Швеции, США. Приступили к обработке части резервного фонда, которая поступила в 1920-е гг. 1976 г. - закончилась рекаталогизация сводного каталога русских книг, которая продолжалась 30 лет. 1980-1983 гг. - изданы таблицы ББК для областных библиотек в четырех томах с цифровой индексацией. 1981 г. - таблицы ББК были отмечены Государственной премией и 8 специалистов ГБЛ удостоены Государственной премии СССР в области науки и техники за разработку и внедрение ББК. 1983 г. - ВНТИЦ начал передавать ГБЛ вторые экземпляры микрокопий диссертаций, защищенных с 1969 г. В 1984 г. ГБЛ проведена научно - практическая конференция библиотек Москвы, работающих с фондом диссертаций. 1984 г. - состоялось Всесоюзное совещание по проблемам систематизации и систематических каталогов, организованное ГБЛ. 1987 г. - начала работу Межведомственная комиссия, возглавляемая Главлитом СССР, по пересмотру изданий и перестановке их в «открытые» фонды. 1988 г. – ЦСБ стала хранителем единственного в Библиотеке экземпляра изданий государственной библиографии на языках народов СССР, приняла на хранение информационные материалы на микроносителях (микрофиши) и организовала их использование в читальном зале. 1989 г. – ликвидирован алфавитный и систематический каталоги статей и осуществлена консервация предметного каталога. В 1990 –е гг. началась работа по изучению реституционного фонда.

В указанный период в Библиотеке произошли значимые технико - технологические изменения, она приступила к внедрению электронно - вычислительной техники, других технических средств. 1970-е гг. – в отделе картографии началась разработка автоматизированной информационно - поисковой системы по картографическим изданиям; началась разработка проекта модели формата библиографической записи и системы кодирования нотных изданий для ЭВМ. 1972 г. - началась опытная эксплуатация первых подсистем АИБС ГБЛ на ЭВМ « Минск-22». 1974 г. - организована патронная пневмопочта. 1981 г. - осуществлена опытная эксплуатация подсистемы выпуска печатных изданий на ЭВМ с помощью фотонаборного устройства, на этой базе начинается ежегодный выпуск сводного каталога новых иностранных карт и атласов, поступивших в библиотеки СССР. 1986 г. - регистрационные картотеки переводятся на микрофиши и сохраняются в отделе обслуживания. 1986 г. - СБО в экспериментальном порядке осуществил внедрение в практику работы систему автоматизированного библиографического поиска. 1989 г. – Библиотека заключила договор с НПК « Модем» с целью организации теледоступа к базам данных ВИНИТИ, ГПНТБ, ИНИОН по коммутируемому каналу связи с помощью ПЭВМ «Роботрон». 1990 –е гг. - Библиотека совместно с фирмами « Адамант», « ПроСофт – М» разрабатывает проекты по сканированию каталогов и изданий. Новые поступления обрабатываются на основе системы « МЕКА». 1990 г. – началось обслуживание читателей в автоматизированном режиме с использованием библиографической БД Science Citation Index ( SCI) на основе оптических компакт- дисков. В этот период директорами были: И.П.Кондаков (1959 - 1969), О.С.Чубарьян (1969-1972), Н.М.Сикорский (1972-1979), Н.С.Карташов ( 1979-1990), А.П.Волик (1990-1992).

В 1990 - е гг. в связи с социально - экономическими и политическими переменами в стране в Библиотеке происходят существенные качественные изменения как в статусном и организационном плане, так и в технико – технологическом. Она стала Российской государственной библиотекой, потеряла функции, связанные с координацией деятельности библиотек союзных республик (в этой связи, например, в 1995 г. прекращена архивация изданий стран СНГ). Стали укрепляться её связи и развиваться координация деятельности с РНБ. В первой половине 1990-х гг. Библиотека переживает финансовые трудности, препятствующие её развитию. Вместе с тем, во второй половине 1990-х гг. Библиотека вступает на путь информатизации. В соответствии с новыми информационными потребностями создаются отдел официальных изданий, центр литературы на языках Востока и др. Расширяются международные связи. 1992г. – На основе Постановления Совета министров РФ от 2 авг. № 740 Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина преобразована в Российскую государственную библиотеку. 1993 г. – отдел изоизданий стал одним из учредителей Московской ассоциации библиотек по искусству (МАБИС). 1995 г. - Библиотека начинает проект « Культурное наследие России» («Память России»). 1996 г. – утверждена « Стратегия модернизации Российской государственной библиотеки». 2000г. (13 сент.) - МК РФ утверждена « Национальная программа сохранения библиотечных фондов РФ» 2001г. (3 марта) – утвержден новый Устав РГБ Внедрение новых носителей информации, информационных технологий изменяет технологические процессы.

1993г. – старая часть Генерального систематического каталога переведена на микроносители. 1993г. - создается БД по русскому плакату. 1994 - 1995 – РГБ прекращает комплектовать отечественные патенты на бумажном носителе, по договоренности с ВПТБ получает обязательный электронный вариант этого вида документов и предоставляет пользоваталям СД-РОМ – версию патентов. 1990-е гг. (вторая половина) – создается фонд СД-РОМ в ЦСБ. 1996 г. – создается электронный каталог диссертаций 1998 г. – начало формирования электронного каталога текущих поступлений РГБ 1999 г. – открыт новый фонд резервных копий микроформ в Нагатино. 1999г. – приобретена для нотно - музыкального отдела аппаратура фирмы « Пионер» для перезаписи музыкальных записей в целях обеспечения сохранности фонофонда. 2000 г. – завершен основной этап пилотного проекта ТАСИС, результатами которого стал работающий в промышленном режиме электронный каталог. 2000 г. (июль) – основное книгохранилище закрыто на реконструкцию, связанную, в том числе, с переходом на новые технологии. 2000-2001 гг. – фирма « Прософт-М» создала графические образы сводного каталога в электронной форме. Более 500 тыс. библиографических записей в MARC – формате переведены на CD-ROM.

В области обслуживания читателей перемены связаны не только с информационными технологиями, но и с расширением состава пользователей. 1993 г. – читальные залы Библиотеки после 20-летнего перерыва вновь доступны для всех граждан с 18 лет. 1993 г. - объединены два читальных зала – для читателей в области естественных и технических наук. 1993 - открыт читальный зал на 48 мест, названный общим. В 1994 г. число читательских мест этого зала стало 208. 1994 г. - Информкультура предоставляет пользователям БД на компакт- дисках. 1999 г. – организован зал электронного каталога. 2000 г. – новая перерегистрация читателей. 2000 г. – отдел обслуживания переходит к универсальной системе читальных залов, отраслевые подсобные фонды объединены в единый Центральный подсобный фонд. 2000 г. (июнь) - прекратилась выдача книг из основного хранилища в связи с его реконструкцией. В этот период директорами были: И.С.Филиппов (1992-1996 гг.), Т.В.Ершова (1996 г.), В.К.Егоров (1996 – 1998 гг.), с 1998 г. – В.В. Федоров. Исполнители: М.Я.Дворкина, А.Л. Дивногорцев, Е.А.Попова (сектор истории библиотечного дела НИО библиотековедения РГБ).

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