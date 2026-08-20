РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

Образовательное учреждение.

Началом долгой истории создания и становления большого комплекса учебных заведений имени Гнесиных является 15 февраля 1895 года – именно в этот день первая ученица пришла в «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных», одно из маленьких частных музыкальных учебных заведений, активно открывавшихся в тот период в Москве. С той поры этот день отмечается как традиционный праздник гнесинцев – всех воспитанников учебных заведений уже многих поколений.

Как и другие частные школы, эта школа была основана выпускницами Московской консерватории : две ее руководительницы – сестры Евгения и Елена Гнесины были ученицами директора консерватории, крупнейшего организатора и педагога-пианиста В.И.Сафонова. Принципы обучения, сформированные в тот период в консерватории, легли в основу работы училища (тогда это было единое учебное заведение для детей и взрослых, без привычного ныне разделения на училище и школу). Популярность школы и ее авторитет быстро росли. Пять сестер Гнесиных, бывших энтузиастами своего дела, посвятивших всю жизнь музыкальной педагогике, всю жизнь прожили в том же доме, где размещалось их детище, и атмосфера гостеприимного дома неизменно привлекала и учеников, и коллег. Учившиеся в самый блистательный период истории консерватории, жившие в окружении деятелей искусства Серебряного века, они неизменно стремились к тому высшему профессиональному уровню, который соответствовал бы критериям их учителей и друзей – самых выдающихся музыкантов своей эпохи. Крупнейшие музыканты с большим вниманием относились к работе училища Гнесиных, оказывая им большую поддержку, а некоторые – Р.М.Глиэр, А.Т.Гречанинов, Е.А.Бекман-Щербина – и стали педагогами молодого учебного заведения. Уже в дореволюционный период школа Гнесиных завоевала самую высокую репутацию и выделилась целым рядом важных педагогических начинаний, самым знаменитым из которых стало создание первого в Москве детского школьного хора.

Елена Фабиановна Гнесина, будучи основателем и бессменным главой учебных заведений (в общей сложности она возглавляла их 72 года!), благодаря своей непреклонной воле, неиссякаемой энергии и самоотверженности, сумела сохранить и постоянно расширять масштабы учебных заведений на самых крутых поворотах истории. В 1919 г. школа стала государственной, не изменив, однако, принципов своей работы и организации (в 1920 г., в соответствии с государственной программой, произошло разделение учебного заведения на детскую школу и техникум с единым руководством). В 1923 г. брат Гнесиных – ученик Римского-Корсакова, выдающийся композитор Михаил Гнесин – создал отдел композиции и теории музыки. Рост количества и уровня учащихся скоро сделал Гнесинское училище-техникум одним из лучших во всесоюзном масштабе средних учебных заведений, готовящих и лучшие кадры для консерватории. Это привело к решению создать новый музыкальный вуз, и Ел.Ф.Гнесина, несмотря на возникшее вначале сопротивление (сомнение в необходимости второго музыкального вуза в Москве), самым решительным образом стала добиваться воплощения этой идеи. В марте 1944 г. было принято постановление правительства об организации Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1946 г. при институте была открыта специальная музыкальная школа-десятилетка, и сложился комплекс из четырех учебных заведений – институт, училище, спецшкола и детская школа-семилетка – возглавляемый по-прежнему Ел.Ф.Гнесиной. Потребность в широком обеспечении страны прежде всего педагогическими музыкальными кадрами вызвала к жизни многочисленные начинания, явившиеся очень перспективными: были разработаны и активно развивались заочная и вечерняя формы обучения (открыты в 1948 г.), одновременно создавались многочисленные учебные пособия (в том числе звуковые) и методические программы, изобретались различные технические средства обучения. По сравнению с консерваториями в ГМПИ им.Гнесиных более глубокими стали учебные курсы педагогической практики и методики обучения. Первоначально в вузе было четыре факультета: фортепианный, оркестровый, вокальный и историко-теоретико-композиторский – в их составе работало восемь кафедр. С самого начала здесь работали наиболее выдающиеся музыканты своего времени: среди них - Г.Г. Нейгауз, М.В. Юдина, Л.Н. Оборин, Т.Д. Гутман, В.В. Борисовский, С.М. Козолупов, К.А. Эрдели, М.Ф. Гнесин, Н.И. Сперанский, М.И. Табаков, Н.И. Платонов, В.Э. Ферман, В.Д. Конен, Н.А. Гарбузов… Первыми деканами факультетов были соответственно А.Н. Юровский, А.К. Власов, Н.А. Вербова и С.С.Скребков. В 1946 г. известный хормейстер К.Б.Птица организовал и возглавил дирижерско-хоровой факультет, а еще через два года впервые в истории высшего образования был основан факультет народных инструментов (его первый руководитель – А.С. Илюхин). Число студентов института неуклонно растет, вуз быстро завоевывает авторитет одного из крупнейших музыкально-образовательных центров страны, наряду с Московской и Ленинградской (Петербургской) консерваторией.

Возникают новые кафедры, появляется целый ряд студенческих коллективов – симфонический, русский народный, а затем и камерный оркестры, академический хор, регулярно ставятся оперные спектакли (что привело в 1978 г. к созданию постоянно действующей оперной студии). В 1950-х годах созданы кафедры оперной подготовки и камерного ансамбля (ее первый заведующий – пианист А.Д.Готлиб), в 1960-х – целый ряд новых кафедр, в том числе оркестрового дирижирования (основатель – С.З.Трубачев), педагогики и методики. В 1966 г. на дирижерско-хоровом факультете – опять же впервые – открыто отделение дирижеров народного хора (где тоже был сформирован хоровой студенческий коллектив). В 1970-х – 1980-х годах продолжались новации по открытию новых музыкальных специальностей: это созданные отделения сольного народного пения (инициатором его создания, в 1978 г., выступила руководитель Северного русского хора Н.К. Мешко), музыкального искусства эстрады (1984), звукорежиссуры (1987). С самого начала существования института активно создавались научные труды, а с 1959 г. работал редакционно-издательский отдел, выпустивший более 500 печатных изданий. Действовали и учебно-научные лаборатории: народной музыки (основатель – В.И.Харьков), музыкально-технических средств обучения (основатель – П.В.Лобанов), физиологии фонации (руководители – Л.Б.Дмитриев и В.Л.Чаплин). В открытой в 1948 г. аспирантуре быстро росло число аспирантов, защищались диссертации. В организации научной работы в вузе большая заслуга принадлежит первому проректору по научной работе (1959-70 г.) А.А.Иконникову (в 1975-85 г. этот пост занимал Ф.Г. Арзаманов). По учебному плану ГМПИ им.Гнесиных были разработаны программы нескольких новых музыкальных вузов. В 1961 г. в Уфе был открыт филиал (учебно-консультативный пункт при заочном отделении) института, где работали его педагоги и воспитанники (в 1968 г. на его базе был создан самостоятельный институт искусств). В работе заочного отделения, как и в организации филиала, большую роль сыграл первый проректор по заочному и вечернему обучению В.И. Авратинер. При сохранении приоритетов особого внимания к педагогике и методике, размах разнообразной научной деятельности в вузе (в том числе многочисленные конференции) и разработка новых направлений вызвали в 1987 г. преобразование кафедры педагогики и методики в новую кафедру современных проблем музыкального образования и культуры, а в 1993 г. – лаборатории народной музыки в проблемную научно-исследовательскую лабораторию по изучению традиционных музыкальных культур. Все большие масштабы приобретала концертная деятельность студентов и педагогов: постоянно возникали новые коллективы (такие как духовой оркестр и оркестр баянистов, камерные, фольклорные, джазовые ансамбли), велась большая концертно-просветительская работа, охватывающая обширную географию, работал целый ряд постоянно гастролирующих коллективов (например, Камерный оркестр под руководством Г.С. Талаляна и О.М. Агаркова в 1962-87 г.), в режиме стационарного театра давала спектакли оперная студия, регулярно проходили собственные фестивали. Постоянной была и остается консультативная помощь многочисленным учебным заведениям страны, курирование работы целого ряда музыкальных училищ, проведение семинаров и курсов факультета повышения квалификации. сделала к рубежу 1980-х – 1990-х годов ГМПИ им.Гнесиных крупнейшим музыкально-образовательным центром в России. Поэтому вполне оправданным явилось преобразование института в 1992 г. в Российскую академию музыки имени Гнесиных – впервые в стране музыкальный вуз получил подобный статус. Как это происходило в течение всей истории вуза, в последние годы, в соответствии с веяниями времени, открываются новые специальности и формы обучения: так, созданы отделение музыкального менеджмента (с 2005 г. – продюсерский факультет), кафедра компьютерной музыки, информатики и акустики. В 2002 г. открыт новый филиал академии – в Ханты-Мансийске. В ГМПИ-РАМ им.Гнесиных в прошлом работали многие корифеи отечественной музыки: народные артисты СССР и России А.И.Хачатурян , Я.В. Флиер, Б.А.Покровский, А.В.Рыбнов, Б.А.Чайковский, М.О.Рейзен, А.А.Юрлов (руководивший кафедрой хорового дирижирования), Я.П. Александров, М.И. Фихтенгольц, Н.Д. Шпиллер, П.М. Норцов, Н.И.Пейко, Г.А.Туркина, А.Б.Хазанов, знаменитые исполнители – М.И.Гринберг, В.Л.Кубацкий, А.И.Ведерников, В.С.Локтев, доктора искусствоведения А.И.Ямпольский, С.Е.Фейнберг, Е.В.Гиппиус, Ю.Н.Тюлин, В.П.Бобровский, А.Д.Алексеев – список этот можно долго продолжать. Если в первые годы работавшие вместе с корифеями молодые педагоги были в основном выпускниками консерватории, то в дальнейшем, особенно с 1960-х годов, пополнение большей частью приходило из воспитанников самого вуза.

Институт им.Гнесиных начал свою работу в тех же домиках на Собачьей площадке, где в течение почти полувека размещались Училище и Школа им.Гнесиных (они были снесены при постройке Нового Арбата). С 1937 г. началось строительство большого здания на Поварской улице (тогда Воровского) для Гнесинского «музыкального комбината». Прерванное войной, оно возобновилось в 1943 г. Основная часть здания была построена в 1946 г., став первым зданием, построенным в центре Москвы специально для вуза. В 1950 г. учебный корпус был расширен, а в 1958 г. построен Концертный зал. В дальнейшем две Гнесинские школы получили собственные здания, а для училища в 1974 г. было выстроено новое здание рядом с институтом. Получив в распоряжение все здание на Поварской, в 1989 г. институт открыл также классы и камерный зал – «музыкальную гостиную» - в отремонтированном соседнем «Доме Шуваловой».

Бессменным руководителем института до конца жизни была Елена Фабиановна Гнесина (в 1944-53 г. она занимала пост директора, а в 1953-67 – художественного руководителя, в 1944-58 также заведовала кафедрой специального фортепиано). Являясь живым олицетворением великих музыкальных традиций, она сумела сплотить вокруг себя музыкантов нескольких поколений. В организации строительства, формировании структур и форм обучения ближайшим помощником Ел.Ф.Гнесиной был ее ученик, дирижер, профессор кафедры оперной подготовки Ю.В.Муромцев, вначале бывший ее заместителем, а в 1953-70 г. – ректором института (сама Елена Фабиановна до конца своей жизни в 1967 г. в этот период занимала пост художественного руководителя). В 1971-78 г. ректор – известный хормейстер В.Н.Минин. В 1979-99 г. происходило существенное расширение деятельности вуза, открытие многих новых отделов, обеспечивших в итоге переход к статусу академии. В эти годы (с небольшим перерывом) во главе руководства стоял С.М.Колобков – выпускник первого выпуска факультета народных инструментов (он возглавлял также и кафедру народных инструментов, оркестровые коллективы, был проректором по учебной работе). В 1981-84 г. ректором Института-Академии был скрипач, участник Квартета им.Бородина Я.П.Александров, в 2000-08 г. – пианист М.Н.Саямов. С 2008 г. вуз возглавляет Г.В.Маяровская – заслуженный деятель искусств РФ, профессор, кандидат педагогических наук. Всего за годы существования вуз окончили более 14 тысяч специалистов, составившие 62 выпуска. Выпускники института быстро завоевали ведущие позиции в музыкальных организациях по всей стране, а затем и за рубежом. Все больше студентов и выпускников-гнесинцев завоевывало лауреатские звания на конкурсах, выступало на концертных эстрадах по всему миру. Многие стали руководителями знаменитых коллективов, ведущими солистами главных оперных театров. Среди них – самые знаменитые музыкальные имена в разных жанрах, например, З. Долуханова, Е.Светланов, М.Таривердиев, В.Федосеев, Т.Докшицер, Л.Зыкина, К.Иванов, Е.Кисин, Ю.Казаков, И.Кобзон, Н.Некрасов, А.Рудин, В.Дашкевич, Д.Тухманов и многие другие. Целый ряд известных ныне хоров, оркестров, ансамблей вышло из студенческих коллективов института-академии – такие, как Московский государственный камерный хор под управлением В.Минина, Фольклорный ансамбль под руководством Д.Покровского и другие.

В последние годы Академия все больше развивает международные контакты: постоянны выезды профессоров с мастерклассами и лекциями, многие студенты приезжают для полного курса обучения или стажировки из разных стран. В настоящее время здесь учится около 100 граждан иностранных государств.

© Российская академия музыки имени Гнесиных