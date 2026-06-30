РОССИЯ И БАЛТИЯ
Периодическое издание
«Россия и Балтия» выпускается с 2000 года. Издание включает научные статьи, публикации источников, воспоминаний по истории стран и народов Балтии в новое и новейшее время. Выпуски сборника объединяют в себе статьи российских ученых и исследователей из различных стран Балтии, что позволяет представить широкий круг научных интересов в изучении истории стран региона.
В сборниках "Россия и Балтия" рассматриваются конкретные вопросы истории, мало исследованные или совсем не исследованные ранее, в том числе и находившиеся (гласно или негласно) длительное время под запретом. Хронологические рамки исследований начинаются с нового времени и до конца XX века, хотя не исключается, что они будут со временем расширяться. Большинство статей в сборниках написано на основе архивных документов, впервые вводимых в научный оборот. А среди публикуемых авторов журнала, есть как заслуженные историки, так и молодые ученые.
К 2015 году были подготовлены следующие выпуски:
Вып.1: Народы и страны. Вторая половина XIX - 30-е гг. XX в.
Вып.2: Эпоха перемен (1914-1924)
Вып.3: Остзейские губернии и Северо- Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII в. - XX в.
Вып. 4: Человек в истории
Вып. 5: Войны, революции и общество
Вып. 6: Диалог историков разных стран и поколений
Вып. 7: Памятные даты и историческая память
Международный научный совет:
Главный редактор: Академик РАН А. О. Чубарьян
Доктор истории А. Никжентайтис (Литва)
Доктор истории Г. Страубе(Латвия)
Доктор истории Т.-А. Таннберг (эстония)
Автор статьи: Тарасютина Е.В.