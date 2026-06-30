РОССИ КАРЛ ИВАНОВИЧ

Знаменитый российский архитектор. Представитель стиля классицизм .

Биография

Матерью будущего зодчего была балерина Гертруда Росси. Вместе с ней и отчимом, также балетным танцовщиком, в 1787 г. Карл переехал в столицу Российской империи. В Петербурге мальчик обучался в Петришуле. Кроме того, он осваивал искусство архитектуры у известного зодчего Винченцо Бренна. В середине 1790-х гг. помогал учителю при постройке Михайловского замка, а незадолго до этого стал чертежником Адмиралтейств-коллегии. В начале нового XIX века Карл уже архитектурный помощник десятого класса. В 1802-1804 гг. путешествует по родной Италии, продолжая изучать искусство зодчества.

В 1806-1808 гг. трудился в Санкт-Петербурге художником по фарфору. С 1808-го по 1815 год работал в первопрестольной при Экспедиции кремлевского строения, занимался архитектурными проектами в Твери. Затем опять возвратился в столицу. Здесь он вошел в Комитет строений и гидравлических работ. В 1832 г. ушел в отставку.

Скончался в 1849 г. Погребен на Волковом кладбище Петербурга.

Творчество

Проектами московского периода творчества архитектора стали театр на Арбате, а также Екатерининская церковь в Кремле (они не сохранились). Интересным проектом в Твери стала реконструкция Путевого дворца великой княгини Екатерины Павловны в 1809 г.

Однако наиболее полно талант Росси проявился во время его жизни в Петербурге. В переделке дворца на Елагином острове (1818-1822), ставшей первым большим проектом зодчего, проявились индивидуальные особенности его творческого почерка: ясность композиционных приемом и главенство крупных форм. Другим значительным проектом была перестройка Михайловского дворца (1819-1825), а также реконструкция библиотечного корпуса дворца в Павловске (1822-1824).

В 1819 г. под руководством Росси началось возведение на площади перед Зимним дворцом здания Главного штаба и министерств. Оно производит впечатление своим невероятным размахом (длина фасадов составила 500 м). Благодаря зданию был образован ансамбль Дворцовой площади, ставшей центральной в Петербурге.

В 1828-1832 гг. занимался возведением здания Александринского театра и связанных с ним площади и улицы. Для обрамления Александринской площади зодчий соорудил павильоны Аничкова дворца и протяженный фасад Публичной библиотеки. Сразу за театром начиналась Театральная улица – одно из главных творений архитектора. Она была образована двумя длинными зданиями с подобными фасадами. Дорические колонны придали ансамблю величественный вид. В наше время Театральная улица носит имя своего создателя (улица Зодчего Росси).

Одним из последних проектов архитектора стало возведение колокольни Юрьева монастыря близ Новгорода в 1841 г.