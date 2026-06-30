РОССЕТТИ ДАНТЕ ГАБРИЭЛЬ

Английский художник итальянского происхождения, основатель «Братства прерафаэлитов», поэт, переводчик, иллюстратор.

Ранние годы

Будущий поэт и художник родился в семье бежавшего из Италии члена тайного общества карбонариев Габриэля Россетти и Фрэнсис Полидори. Её отец, Гаэтано Полидори, переехал в Лондон в конце XVIII в. и также, как и ее муж, занимался переводами и преподаванием итальянского языка. У Данте Габриэля были брат Уильям Майкл, ставший критиком и писателем, и сестры: поэтесса Кристина и Мария Франческа, также занимавшаяся литературой.

Данте Габриэль получил домашнее образование, воспитываясь в традициях англиканской церкви. С детства он проявлял большой интерес к изобразительному искусству и литературе. Настольной книгой мальчика была Библия, однако и чтение светской литературы занимало почетное место в его досуге. Среди любимых авторов Россетти называл Шекспира, Диккенса, Вальтера Скотта, Байрона. В отрочестве Габриэль посещал школу Кингс Колледж, и примерно в то время он глубоко заинтересовался средневековым искусством Италии. Вероятно, именно тогда чаша его внутренних весов окончательно склонилась к изобразительному искусству, и юный Данте решил стать художником. В 1841-1845 гг. он занимался рисунком под руководством Генри Саса, затем посещал классы Королевской Академии искусств, где изучал и копировал памятники Античности. После 1848 г. продолжил свои художественные практики под руководством Форда Мэдокса Брауна, с которым поддерживал близкую дружбу до конца своих дней.

Творчество

В 1848 г. Россетти познакомился с Уильямом Холманом Хантом, представившим на летней выставке Королевской Академии «Канун св. Агнессы». Картина иллюстрировала поэму малоизвестного тогда Джона Китса. Однако для Россетти имя этого поэта было знаковым, ведь его произведения вдохновили молодого художника на написание сонета «Блаженная дева». Габриэль и Уильям разделяли общие эстетические ценности, литературные и изобразительные идеи, и довольно быстро их приятельство переросло в полноценное сотрудничество. В 1849 г. вместе с Джоном Эвереттом Милле они основали «Братство прерафаэлитов». В основе этого объединения художников, критиков и литераторов лежали идеи необходимого изменения искусства, его возвращения к «доакадемической эпохе», отказ от «механистического метода» написания картины и призыв к глубинному наблюдению и копированию природы. Так, любой пейзаж должен был быть создан на открытом воздухе, а человеческая фигура – быть написанной экспрессивно, живо и в движении, запечатлевая портрет конкретного человека. Рупором философии братства стал недолго издаваемый им в 1850 г. журнал «Росток», главным редактором которого был брат Габриэля, Уильям Россетти. Среди материалов всего 4 вышедших номеров – теоретические статьи художников-прерафаэлитов, поэтические произведения Габриэля, Уильяма и Кристины Россетти, Джеймса Коллинса, Уолтера Деверлла и др., статьи по искусству и пр.

В 1850-е гг. Россетти продолжил интересоваться средневековым искусством. Значительную часть своего времени он посвятил переводам итальянских поэтов этой эпохи, среди которых, безусловно, выделял Данте Алигьери. В сфере живописи он работал преимущественно над религиозными сюжетами («Юность Девы Марии», 1849, «Благовещение», 1850).

Картина «Юность Девы Марии» стала первой крупной работой Россетти, принесшей ему успех. Моделями выступили сестра Кристина (Дева Мария) и мать Фрэнсис (Св. Анна). Эта картина стала воплощением философско-мировоззренческих принципов братства прерафаэлитов, чьей монограммой Россетти впервые подписал именно эту работу (PRB). Примечательна и техника работы молодого художника. Уильям Белл Скотт посетил мастерскую Холмана Ханта, где Габриэль работал над картиной, и вспоминал, что художник писал маслом акварельными кисточками, добиваясь своеобразной художественной выразительности и цветовой гармонии. Впоследствии для этого произведения Россетти написал два сонета, которые были добавлены на новую раму для картины в 1864 г. Созданное годом позднее «Благовещение» не было столь радушно принято широкой публикой, а принципы прерафаэлитизма подвергались все большей критике, что в результате привело к тому, Данте Габриэль сосредоточился на частных заказах. Особую роль в его творчестве стала играть акварель, в работе с которой художник применял новые техники, чтобы добиться эффекта средневековых иллюстраций. В 1850 г. Россетти также познакомился с Элизабет Сиддал, ставшей на долгое время его музой, с ней он сочетался браком в 1860 г.

В 1850-1860 гг. Россетти занимался переводами, поэзией, иллюстрациями к поэмам своей сестры Кристины и др., дизайном вместе У. Моррисом, а также преподавал рисунок и живопись в образовательном учреждении для малоимущих. В 1860-х он, наконец, вернулся к масляной живописи, однако этот новый этап в его творчестве ознаменован отходом от прерафаэлитских традиций и преимущественно обращением к стилизованности и символизму. В 1862 г. супруга художника скончалась вскоре после рождения ребенка, что отрицательно сказалось на эмоциональном состоянии художника. Несмотря на увлечения другими женщинами, Россетти пронес через всю жизнь любовь к Элизабет. Его последние годы были отмечены затворническим образом жизни, депрессией и, как следствием, потемневшим колоритом его картин. В 1872 г. Габриэль предпринял попытку самоубийства после обрушившейся на его первый опубликованный сборник стихов критики. Несмотря на то, что художник выпил целую бутылку опиума, ему удалось выжить, однако это событие не прошло бесследно для его психики. Россетти страдал манией преследования, галлюцинациями и другими расстройствами психики, подкрепляемыми употреблением алкоголя и разнообразных запрещенных веществ. В 1881 г. из-за участившихся приступов паралича Габриэль переехал для лечения на курорт Берчингтон-он-Си, где и скончался 9 апреля 1882 г. от почечной недостаточности.