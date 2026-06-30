РОСЛАВЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Рославльский историко-художественный музей.

Один из древнейших городов России - Рославль находится в 113 км юго-восточнее Смоленска, на железнодорожной магистрали Смоленск-Брянск. На территории города сохранились археологические и архитектурные памятники XII-XIX веков. Музей был открыт в 1920 году краеведом, археологом и коллекционером Сергеем Михайловичем Соколовским и некоторое время после смерти создателя носил его имя.

Во время Великой Отечественной войны коллекции были утрачены. Вновь музей был открыт в 1962 году. Сегодня его фонды насчитывают свыше 26 тысяч единиц хранения. В 1985 году музей открыл свой Выставочный зал. Музей является хранилищем археологических, этнографических, мемориальных и изобразительных материалов и предметов, связанных с историей и культурой юга Смоленской области. Принцип построения экспозиции - хронологический, начиная с периода неолита и заканчивая началом 50-х годов ХХ века.

Иллюстрации:

Рославльский историко-художественный музей.