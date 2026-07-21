РОСКИН ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ

Художник, график, иллюстратор, мастер архитектурно-художественного проектирования, один из основоположников советского промышленного и графического дизайна.

Дореволюционные годы

Родился в состоятельной семье, где кроме него было еще два сына, каждый из которых был по-своему талантлив: старший, Григорий, был выдающимся ученым-биологом, а младший, Александр – литературоведом и первым биографом А.П. Чехова . Отцом был присяжный поверенный Иосиф Григорьевич Роскин.

Изобразительным искусством Владимир Осипович начал заниматься в 12 лет в Строгановском училище, параллельно с учебой в училище реальном, затем - в мастерских Ф.И. Рерберга и И.И. Машкова . В 1916 г. он поступил в натурный класс Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) , впоследствии, однако, не получив диплома профессионального художника. В том же году в МУЖВЗ Роскин случайно встретился с В.В. Маяковским , который пригласил художника стать одним из оформителей его пьесы «Мистерия-буфф» для театра В.Э. Мейерхольда . Сотрудничество с Маяковским продолжилось в «Окнах РОСТА» (1919-1921), где молодые живописцы в сатирической манере изображали на плакатах актуальные и злободневные сюжеты. Для этих работ Роскина характерен предельный лаконизм и скупость графических приемов, когда изображение представлялось скорее как система символов, а визуальный образ сводился к графической схеме.

После революции

В 1919 г. Роскин стал инструктором школьного Отдела Изо НКП. Эта работа предполагала частые разъезды по стране, просветительскую деятельность, лекции о современном искусстве, участие в пополнении коллекций провинциальных музеев работами авангардных, «левых» художников. В 1922 г. Роскин вошел в Леф, работал художником по рекламе в Моссельпроме под руководством О. Брика, став настоящим мастером советского декоративного искусства. Работы этого периода: эскиз к рекламе папирос «Lukz» (1925), оформление обложки журналов «Кино-Арх» (1926), «Огонек» (1927), «Фотоальманах» (1928), сборника стихов Пастернака «1905 год» (1927) и др.

С 1924 г. Роскин занимался оформлением выставок, как советских, так и зарубежных. Советские павильоны на международных выставках представляли собой сложные выставочные ансамбли, пользовались огромным успехом во многом благодаря удачным и оригинальным дизайнерским решениям. Первой серьезной работой Роскина в этой области стало сотрудничество с коллективом Эль Лисицкого на Международной выставке «Пресса», проходившей в Кельне в 1928 г. Всего с 1930 по 1961 г. Роскин оформил более 30 советских и международных выставок, наиболее заметные из них: Международная выставка авиации (Берлин, 1930), проект второго зала Международной выставки в Париже 1937 г., за который Роскин получил Гран-при, оформление Всемирного конгресса студентов в Праге (1946), выставки «Атомная энергия в мирных целях» (Брюссель, 1957), советский павильон на Международной выставке в Нью-Йорке (1959), а также ряд работ для ВДНХ. Для всех этих работ характерен подлинно научный подход к тематике, сочетающийся с безграничной творческой фантазией художника и богатством образов.

В 1930-е гг. Роскин также увлекся книжной графикой, работал для Госиздата, издательств «Федерация», «Советский писатель», «Молодая гвардия». Его иллюстрации были выполнены в конструктивистской манере. Обложки были оформлены, как правило, достаточно формалистично и геометрично. Характерные черты его книжной графики: орнаментализация шрифтов, сдержанность и даже скупость цветовой гаммы, редкие фигуративные образы. К наиболее заметным обложкам Роскина можно отнести «Черное золото» А.Н. Толстого (1930), «Время, дела и люди» Б. Анибала (1930), «Пао-Пао» И. Сельвинского (1933) и др.

С началом Великой отечественной войны художник с семьей был эвакуирован в Уфу, затем в Свердловск. По возвращении в Москву в 1943 г. Роскин обнаружил, что оставленная им коллекция живописи была утеряна. Среди немногих сохранившихся станковых работ художника довоенного времени – цикл рисунков в жанре пейзажа и портрета («Дворик», 1923, «Тарусские пейзажи», «Вышивает», оба 1928). К живописи В.О. Роскин вернулся только в 1960-е гг. На протяжении почти 20 лет он создавал автобиографический живописный цикл с большим количеством автопортретов, сочетающий в себе черты сезаннизма, конструктивизма, неопримитивизма. В этом цикле он как бы пытается проиллюстрировать свою жизнь, начиная с детства и до текущего момента: «У Красных Ворот» (1968), «Из семейного альбома» (1970), «Полет Уточкина» (1972), «Прощание» (1973), «Петрушка на площади» (1974), «Я прощаюсь с Пикассо» (1975), «Хорошее отношение к лошадям» (1977) и др.

Также Роскин создавал монументальные панно и эскизы для витражей. В 1958 г. был назначен председателем художественного совета комбината декоративно-прикладного искусства, откуда был уволен в 1968 г. за поддержку опального «лианозовца» Оскара Рабина.

Художник умер в Москве в 1984 г.