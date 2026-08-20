РОСАС, ХУАН МАНУЭЛЬ

Рóсас ( исп. Rosas) , Хуан Мануэль (30.03.1793, Буэнос-Айрес — 14.03.1877, Саутхэмптон) — аргентинский государственный деятель, губернатор провинции Буэнос-Айрес (1829–1832, 1835–1852) с чрезвычайными полномочиями и всей полнотой власти, внешнеполитический глава Аргентинской конфедерации, фактически установил диктатуру над всей страной. В период диктатуры Р. в Аргентине не было национальной конституции и центральных органов власти. Создание национальной организации он рассматривал как длительный процесс, к которому страна не готова.

Для Р. идеальной политической моделью был абсолютистский режим. Главную причину беспорядков он видел в идеях и планах либералов. Отношения с народными низами он строил на патерналистской основе. Внутренняя политика характеризовалась ликвидацией всех либеральных преобразований. Упразднение эмфитеусиса (долгосрочной аренды государственных земель) позволила передать их латифундистам. За годы диктатуры Аргентина превратилась в «скотоводческое государство». Укрепились позиции британского капитала в соответствии с англо-аргентинским договором 1825 о дружбе и торговле. Попытки Франции получить аналогичные привилегии были отвергнуты Р. В 1845–1850 произошла англо-французская агрессия против Буэнос-Айреса из-за запрета Р. иностранной торговли с провинциями и Парагваем. Отражение агрессии дало дополнительный импульс формированию национальной общности, а Р. предстал как защитник национального суверенитета.

Оппозиция Р. из представителей прогрессивной интеллигенции и правящих кругов провинций добилась свержения в 1852 диктатуры. Р. эмигрировал в Англию, где и умер.

Лит .: Очерки истории Аргентины. М., 1961; Lynch J. Argentine dictator Juan Manuel de Rosas 1829–1852. Oxford, 1981; O’Donnell P. Juan Manuel de Rosas. El maldito de nuestra historia oficial. Buenos Aires, 2001; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Либерализм и консерватизм в латиноамериканской истории. М., 2018. В. П. Казаков.