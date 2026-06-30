РОПП фон дер ЕВГЕНИЙ-ЮЛИЙ-НИКОЛАЙ ЭДУАРДОВИЧ, барон

Сын капитана гвардии, из дворян, лютеранин. Окончил 1-й кадетский корпус. 1.9.1885 поступил во 2-е Константиновское военное училище. 31.8.1887 окончил училище по 1-му разряду и переведен в старший класс Николаевского инженерного училища. 9.8.1888 окончил уч-ще по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 11.8.1886) с назначением в Туркестанский саперный полубатальон. 2.5.1891 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 6.11.1891 поступил в Николаевскую инженерную академию. 14.4.1894 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным отделением. 3.11.1893 произведен в штабс-капитаны. 5.5.1894 переведен в военные инженеры. 17.5.1894 назначен в распоряжение заведующим инженерной частью Закаспийской области. 1.8.1894 назначен техником постройки Красноводского участка Закаспийской железной дороги. 16.11.1894 назначен офицером для особых поручений при заведующим постройкой Красноводского участка Закаспийской железной дороги. 24.01.1896 назначен младшим инженером и начальником 1-го отделения постройки Красноводского участка Закаспийской железной дороги. 5.5.1894 переведен в воен. о 1 разряду с допонительным отделением.и ого24.3.1896 произведен в капитаны. 17.12.1896 назначен в распоряжение заведующим постройкой Мургабской ветки. 22.4.1897 назначен начальником 1-й дистанции. 15.12.1897 назначен начальником 4-й дистанции. 21.11.1900 произведен в подполковники. 23.11.1900 назначен в распоряжение начальника инженеров Туркестанского военного округа. 13.2.1901 назначен командующим 1-м Уссурийским железнодорожным батальоном. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 1.5.1901 назначен начальником достройки Северной Китайской железной дороги с оставлением командующим батальоном. 5.5.1901 назначен начальником Северной Китайской железной дороги с оставлением командующим батальоном. 19.10.1903 произведен в полковники с утверждением командиром батальона. 24.11.1903 назначен командиром 4-го железнодорожного батальона. 24.1.1907 назначен командующим Заамурской железнодорожной бригадой. 6.12.1907 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением начальником бригады. 22.11.1911 назначен начальником Закавказской железной дороги и штатным по Министерству путей сообщения инженером 5-го класса. 21.12.1913 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником Главного военно-технического управления. 23.6.1915 назначен членом Особого совещания, образованного для объединения мероприятий по обеспечению действующей армии предметами боевого и материального снабжения с оставлением в должности. 29.9.1915 отчислен от должности с назначением в распоряжение главнокомандующего армиями Северного фронта.

Жена: вдова подполковника Анна Дмитриевна (в первом браке – Шимкевич).