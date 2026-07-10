РООП ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВИЧ

Из дворян Московской губернии, православный. Сын члена Государственного совета генерала от инфантерии Х.Х. Роопа (1831–1918) Окончил (1885) и (1892). 31.8.1883 переведен в младший специальный класс Пажеского корпуса и зачислен на действительную службу. 7.8.1885 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Конный полк. 30.8.1889 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1889). Поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.5.1892 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 13.5.1892 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. С 14.10.1892 по 15.2.1894 и.д. старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 28.7.1894 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 23.6.1895 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. С 1.10.1895 по 1.10.1896 прикомандирован к лейб-гвардии Кирасирскому Его Величества полку для цензового командования эскадроном. 2.12.1896 назначен и. д. младшего делопроизводителя канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 13.4.1897 произведен в подполковники с утверждением в должности. 1.5.1900 назначен военным агентом в Вене. 1.4.1901 произведен в полковники. С 30.4.1903 по 11.8.1903 прикомандирован к лейб-гвардии Кирасирскому Его Величества полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения полкового хозяйства. 13.5.1905 назначен командиром 26-го драгунского Бугского полка. 24.2.1907 назначен командующим лейб-гвардии Конно-Гренадерским полком. 22.4.1907 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 31.5.1907) с утверждением командиром полка. 5.6.1911 зачислен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 3.3.1912 назначен начальником Отдельной гвардейской кавалерийской бригады. 15.11.1913 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 6-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. 8.2.1917 назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. В 1917 г. находился во главе чрезвычайной военной миссии в САСШ. 2.9.1918 уволен от службы приказом Наркомвоена. Во время Гражданской войны начальник снабжения Сибирской армии, председатель Дальневосточной комиссии по выяснению наличия предметов военного снабжения и их переотправки и представитель Военного министерства на Дальнем Востоке по снабжению. В эмиграции во Франции. Скончался в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. Погребен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена: дочь генерала от кавалерии Ольга Андреевна (урожденная Мартынова). Дети: Георгий (род. 14.7.1899), Тамара (в замужестве Болотова) (29.3.1901 – 16.1.1934), Игорь (род. 24.8.1909).