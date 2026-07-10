РОНЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын капитана, православный. Окончил Симбирский кадетский корпус. 6.9.1886 поступил в Николаевское инженерное училище. 10.8.1889 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1887) с назначением в 7-й саперный батальон. 30.8.1891 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1891). 9.10.1894 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 19.5.1897 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 26.5.1897 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 30.1.1898 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 32-й пехотной дивизии. 2.3.1899 назначен помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа 18.4.1899 произведен в капитаны. С 20.10.1900 по 25.10.1901 прикомандирован к 129-му пехотному Бессарабском полку для цензового командования ротой. 13.12.1902 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при командующем войсками Киевского военного округа. 6.4.1903 произведен в подполковники с утверждением в должности. 22.4.1907 произведен в полковники. С 30.4.1908 по 1.9.1908 прикомандирован к 125-му пехотному Курскому полку для цензового командования батальоном. 24.12.1908 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам и водным путям Киевского района. 23.4.1911 назначен начальником отделения Главного управления Генерального штаба. 26.4.1911 назначен начальником 7-го отделения Главного управления Генерального штаба. 6.12.1912 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 14.4.1913). 9.10.1913 назначен помощником начальника отдела военных сообщений Главного управления Генерального штаба. 22.5.1914 назначен начальником отдела военных сообщений Главного управления Генерального штаба. 19.7.1914 назначен начальником военных сообщений при верховном главнокомандующим. 5.10.1915 назначен главным начальником военных сообщений. 6.12.1916 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 14.4.1919). 15.1.1917 назначен в распоряжение военного министра. 20.5.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1918 г. вступил в армию Украинской державы. Получил звание генерального значкового. 6.8.1918 назначен уполномоченным по ликвидации учреждений и организаций военного времени в районах Херсонщины и Одессы. 7.9.1918 утвержден в должности. Затем перешел во ВСЮР. 3.7.1919 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Эмигрировал в Югославию. Член Общества офицеров Генерального штаба.

Холост.