РОНСАР ПЬЕР ДЕ

Французский поэт эпохи Возрождения . Глава поэтического сообщества «Плеяда» .

Биография и творчество

Происходил из семьи знати. Отец – Луи де Ронсар – военный и придворный короля Франции Франциска I. Сам Пьер также был придворным, исполняя обязанности королевского пажа. Обучался во французской столице в коллеже Кокре, где познакомился со своими будущими поэтическими соратниками, гуманист и поэт Жан Дор преподавал ему философию и древние языки. С 16 лет у Ронсара начались проблемы со слухом, которые с возрастом только усугублялись.

В 18 лет он обратился к поэзии, в 1547 году выпустив в свет дебютное стихотворение. Через два года семь поэтов во главе с Ронсаром создали творческое объединение, получившее название «Бригада», в 1553 году она стала называться «Плеядой» в честь подобного объединения поэтов Александрии эпохи эллинизма. Члены «Плеяды» изучали выдающиеся литературные образцы Греции и Рима, обращаясь к духу античности и творя в жанрах оды, сонета, элегии и др. Еще в 1549 году вышел программный документ объединения «Защита и прославление французского языка» Жоашена дю Белле, над которым трудился и Ронсар.

В 1550-1552 годах выходят ронсаровские «Оды», снискавшие ему большую известность. В «Любовных стихах к Кассандре» поэт возвышенно воспевал одну из своих муз аристократку Кассандру Сальвиати. Другой музой стала крестьянская девушка Мария Дюпен, чья чистота и безыскусность стала темой сонетов середины 1550-х. В то же время свет увидели «Гимны» Ронсара, обращавшиеся к главных философским вопросам жизни. В начале 1560-х поэт создал стихотворные «Рассуждения о бедствиях времени», где затронул религиозные и политические проблемы современности. Другими известными произведениями Ронсара стали «Эклоги» (1560), «Краткое изложение поэтического искусства» (1565), эпопея «Франсиада» (1572), которая так и не была окончена.

Следуя задачам «Плеяды», Ронсар черпал вдохновение из античной классики, однако не использовал внешние приемы античной поэзии, так, он не употреблял характерные для нее антистрофу и эпод, создавая свои формы. Он ввел в родной язык новые лирические формы и множество стихотворных размеров (например, т.н. ронсаровскую строфу). Выдающийся лирик (практически, предтеча более поздней лирики XIX века), Ронсар переживал влияние Петрарки, что особенно отражалось в его многочисленных сонетах. Невероятно популярный при жизни и заново открытый романтиками начала XIX века, мастер обогатил французскую и мировую поэзию.

Будучи придворным поэтом Генриха II (c 1554), Пьер Ронсар оставил двор после смерти Карла IX в 1574 году. Скончался великий лирик в конце 1585 года в аббатстве Сен-Ком.