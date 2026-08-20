РОМУЛ АВГУСТУЛ
Рóмул Августул (Флавий Ромул Август; лат. Flavius Romulus Augustus) (ок. 460, ? — после 507, Кастеллум Лукулланум, ныне Кастель-дель-Ово, Италия) — последний император Западной Римской империи (475–476). Сын магистра войска патриция Ореста, свергнувшего в 475 императора Юлия Непота. Орест провозгласил императором не себя, а сына, однако права Р. А. на престол не были признаны ни Восточной империей, ни наместниками Галлии и Далмации. После того как Орест отверг требование германских наемников выделить им земли в Италии, началось восстание под руководством Одоакра, который в 476 захватил Р. А. и Ореста. Р. А. был сослан на виллу в Кампании и получил ежегодное содержание, а его отец казнен. Низложение Р. А. считается концом Римской империи.
Лит.: Nathan G. The Last Emperor: The Fate of Romulus Augustulus // Classica et Mediaevalia. Vol. 43. 1992. P. 261–271; Murdoch A. The Last Roman: Romulus Augustulus and the Decline of the West. Sutton, 2006. А. Д. Пантелеев.