РОМНЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Ромненский истрико-краеведческий музей образован 8 июня 1989 года.

В здании музея с 16-20 декабря 1919 года проходил VII Таёжный съезд трудящихся Амурской области. На съезде был избран таёжный исполком, руководящий борьбой с иностранной интервенцией в Амурской области.

В 1969 году на здании была установлена мемориальная доска в честь этого события. В залах музея созданы постоянные экспозиции, где демонстрируются материалы истории района, главные его события, жизнь и деятельность людей, объекты природы. Именно здесь ведется работа по патриотическому, нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию, бережно хранятся материалы о Великой Отечественной войне , героическом и трудовом подвиге ромненцев.

В экспозиции широко представлены предметы быта первых переселенцев района и личные вещи участников ВОВ периода 1941-1945 годов, оружие. Фонды музея постепенно пополняются из года в год, На сегодняшний день они составляют 18.033 предметов, из них в основном фонде числится 13.405, в научно-вспомогательном 4628 экспонатов.

В составе коллекции - комплексы людей, внесших большой вклад в развитие села и района. В дела включены личные документы этих лиц, материалы, дающие возможность с наибольшей точностью охарактеризовать их жизнь и деятельность. Собрана уникальная коллекция нумизматики, содержащая драг металлы: ордена, медали, знаков отличия, монеты. Разнообразно представлено прикладное искусство рушники, скатерти, вышивка и так далее.

На базе музея для посетителей проводятся разнообразные экскурсии и мероприятия:

- новогодние утренники с использованием элементов театрализации; - мультимедийные презентации: ко дню репрессированных, ко Дню окончания второй мировой войны и так далее; - мастер-классы по изготовлению куклы - пеленашки, оформлению разделочной досточки и так далее; - разнообразные викторины; - для дошкольников и учащихся младших классов игровые программы; - устные журналы с патриотическими клубами района «Амурские тигры» Ромненской СОШ и «Патриот» Амаранской СОШ, интерактивные экскурсии. - краеведческие конференции для учащихся школ района; - встречи с интересными людьми; - встречи с ветеранами и тружениками тыла.

Иллюстрации:

Ромненский историко-краеведческий музей.