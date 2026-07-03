РОММ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Советский кинорежиссер, театральный режиссер, сценарист. Народный артист СССР (1950).

Михаил Ильич Ромм родился в 1901 году в Иркутске, куда его отец, социал-демократ по политическим взглядам и врач-бактериолог по профессии, был сослан за революционную деятельность. До пяти лет Михаил Ромм жил с родителями в Бурятии, близ Верхнеудинска, по окончании срока ссылки семья переехала в Вильно. С девяти лет Ромм рос в Москве, в 1917 году окончил гимназию Кирпичниковой и поступил в Свободные государственные художественные мастерские (бывшее Московское училище живописи, ваяния и зодчества) в мастерскую скульптора Анны Голубкиной, где проучился, однако, недолго.

С осени 1918 года Ромм год служил продовольственным агентом: в составе продовольственной экспедиции реквизировал излишки хлеба у крестьян Тульской и Орловской губерний. В 1920 году был мобилизован в Красную Армию, начал службу рядовым, до 1921 года служил связистом в телефонно-телеграфном дивизионе. Позже стал инспектором Особой комиссии по вопросам численности Красной Армии и Флота при Полевом штабе РВСР.

После демобилизации Ромм поступил на скульптурный факультет ВХУТЕИН и окончил его в 1925 году. Параллельно с учебой будущий режиссер занимался актерским мастерством: в 1922 – 1923 годах Ромм посещал творческую мастерскую Льва Кулешова. В эти годы он увлекся литературой: писал романы, повести, новеллы, газетные очерки, стихи, переводил французских классиков – Флобера, Мопассана , Золя . В 1922 году Михаил Ильич вместе с братом и сестрой создал группу "Тр. без реж." (труппа без режиссера). Сам он об этом писал: "Я организовал любительский театр, в котором был режиссером, актером и художником—декоратором. Я совратил группу молодежи и погубил им, вероятно, целый год жизни своими постановками... Спектакли эти были тоже самые левые из левых. Мы гордились тем, что были левее самого Эйзенштейна и что его постановка "На всякого мудреца довольно простоты" по сравнению с нашим театром казалась рутиной".

В 1928 – 1930 годах Ромм работал научным сотрудником по вопросам кино в Институте методов внешкольной работы. В эти годы он начал писать сценарии художественных фильмов. В 1930 – 1931 годах по сценариям Ромма были поставлены фильмы «Реванш» и «Рядом с нами». С 1931 года он работал ассистентом режиссера Александра Мачерета на киностудии «Совкино» («Мосфильм»). В 1933 году Ромм совместно с В. Гусевым написал сценарий к фильму И. Пырьева «Конвейер смерти».

В 1933 году Ромм начал работу над своей первой картиной «Пышка» по рассказу Мопассана. Из-за ограниченной сметы фильм вышел немым. В 1936 году по мотивам вестерна «Потерянный патруль» режиссер снял ленту «Тринадцать». Единственную женскую роль в ней играла Елизавета Александровна Кузьмина, ставшая женой Ромма.

В 1937 – 1939 годах Ромм снял дилогию о Ленине по сценариям А. Каплера – «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году». Эти работы принесли ему официальное признание. В 1940 – 1943 годах режиссер был художественным руководителем Государственного управления по производству фильмов. В 1942 году по инициативе Ромма был создан первый в мире Театр-студия киноактера, в котором он с 1942-го по 1947 год работал режиссером. В 1945 – 1946 годах Ромм входил в Большой художественный совет по делам кинематографии при ЦК партии.

С 1938 года Михаил Ромм преподавал во ВГИК на операторском и сценарном факультетах, с 1948 года руководил актерско-режиссерской мастерской ВГИКа, в 1962-м стал профессором. Среди учеников Ромма – талантливые режиссеры В.М. Шукшин, А.А. Тарковский , Г.Н. Данелия, Т.Е. Абуладзе , Г.Н. Чухрай, Н.С. Михалков , С.А. Соловьев и другие.

Перед войной, в 1941 году Ромм закончил фильм «Мечта». В 1944 году был снят антифашистский фильм «Человек № 217», удостоенный Большого приза за лучшую режиссуру на Первом Международном фестивале в Каннах. В начале 1950-х увидела свет историческая дилогия «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». В 1956 году Ромм выпустил картину «Убийство на улице Данте». Она имела большой успех в прокате, однако для самого режиссера знаменовала завершение определенного периода творчества и необходимость поиска. На протяжении шести последующих лет Ромм ничего не снимал, занимался преподаванием, руководил Третьим творческим объединением «Мосфильма». В этот период он писал: «Если ты убеждён, что исследовать человека нужно в исключительные моменты его жизни, пусть трагические, катастрофичные, — бери этот материал, не боясь ничего...»

Новый период в творчестве режиссера открыл фильм «Девять дней одного года» (1962). Лента была удостоена нескольких международных наград. Последней законченной работой Ромма стал фильм «Обыкновенный фашизм» (1966), смонтированный из документальных кадров кинохроники. Еще один задуманный документальный фильм «Мир сегодня» Ромм не успел довести до конца – после смерти режиссера 1 ноября 1971 года его заканчивали Э. Климов, Г. Лавров, М. Хуциев . В 1976 году фильм вышел на экраны под названием «И все-таки я верю».

Михаил Ромм – лауреат Государственных премий СССР (1941, 1946, 1948, 1949, 1951), Народный артист СССР (1950), награжден двумя орденами Ленина (1938, 1967), орденом Октябрьской революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (1961).

Сочинения:

Избранные произведения в 3-х томах. М., 1980-1982.

Беседы о кино. М., 1964.

Беседы о кинорежиссуре. М., 1975.

Как в кино. Устные рассказы. М., 1989.