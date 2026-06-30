РОМАНЬЯ

Историческая область в Италии, ограниченная Апеннинами на юго-западе, Адриатическим морем на востоке и реками Рено и Силларо на севере и западе.

Традиционно к Романье относятся Равенна и приморский Пентаполь. Название Романья (букв. «римская») возникло во время борьбы короля франков Пипина и короля лангобардов Айстульфа за территории бывшего Равеннского экзархата , которые Айстульф подчинил в 751 г.

В 754–756 г. Романья была подарена Пипином папе Захарию и легла таким образов в основание Папского государства. В 962 г. Романья вошла в состав возрожденной Священной Римской империи .

В 1278 г. император Рудольф I официально подтвердил суверенитет пап над Романьей, однако контроль пап над территорией Романьи был до XV в. фактически номинальным: реальная власть сосредотачивалась в руках местных родов, враждовавших между собой (Оредлаффи, Малатеста и др.).

В 1500 г. Цезаре Борджиа, сын папы Александра VI, создал герцогство Романья, которое, однако, вскоре прекратило свое существование. По миру в Като-Камбрези Романья была разделена между семейством Фарнезе, правившим в герцогстве Пармы и Пьяченцы, родом д’Эсте, владевшим Феррарой, герцогство Модена и Папским государством.

Автор статьи: Г. А. Шмидт