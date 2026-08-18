РОМАНТИЗМ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Романти́зм истори́ческий — течение в европейской историографии рубежа XVIII–XIX вв., преобладало в первой половине XIX в. Зародилось под влиянием разочарования в рациональных схемах Просвещения и как реакция на Французскую революцию конца XVIII в. Практика Революции показала, что идея гармонии разрушена ее террором. История оказалась неподвластной рационалистическим схемам Просвещения, чуждым историзму, который стал главной чертой романтической историографии. Однако еще в недрах Просвещения, например в творчестве И. Г. Гердера, звучали идеи о национальной самобытности, об особенностях немецкого национального характера, которые разрушали просветительский принцип неизменности природы человека. Р. и. опирается на идею органического развития — развития исторического процесса вне зависимости от воли отдельных людей — и принцип самоценности любой исторической эпохи . Органическое развитие рассматривалось романтиками не в глобальном плане, а сквозь призму истории отдельных народов и их самобытности, актуализации особенностей национальной истории и присущего ей народного духа. Для этого историки прибегали к эмпатическому переживанию прошлого, использовали опоэтизированный язык изложения, не всегда при этом четко следуя фактам.

Исторический метод романтической школы был обоснован Ф. Шиллером во вступительной лекции «Что значит изучать всемирную историю и с какой целью ее изучают?», прочитанной в Йенском университете. Признавая, что наряду с исторической эрудицией всемирная история требует философского склада ума, Шиллер делал акцент на эмпатии, которую считал интегральным элементом исторического знания, позволяющим проникнуть в глубину фактов. Цель истории по Шиллеру — показать, как настоящее со всеми его атрибутами стало тем, что оно есть. В отличие от историков-просветителей футурологический аспект истории романтиками отвергался, а область истории не ограничивалась только изучением политической эволюции.

Проникновение историзма в общественную мысль 1-й половины XIX в. усилило позиции истории, превратив ее в «науку века», вызвав профессионализацию труда историков. В это время в Европе создавались исторические общества, журналы, музеи. Например, в Германии с 1826 начало выходить продолжающееся до наших дней собрание источников «Памятники истории Германии», во Франции с 1835 — «Неизданные документы по истории Франции», в Италии с 1836 — «Памятники отечественной истории». Традиционалистская реакция на Французскую революцию проявились в произведениях английского публициста Э. Берка, немецких писателей и мыслителей — Л. Тика, Новалиса (Ф. фон Гарденберга), французов Ф. Р. Шатобриана , Ж. де Местра , Л. де Бональда, швейцарца И. фон Мюллера. Страной классического романтизма являлась раздробленная тогда Германия. С романтических позиций написана «История Тридцатилетней вой­ны» Ф. Шиллера. Большую роль в распространении романтизма сыграли братья Шлёгели, общавшиеся с мадам де Сталь, ставшей своеобразным мостом в распространении Р. и. в Европе и России. Идея традиционализма в германских государствах довольно полно проявилась в сочинениях представителей «исторической школы права». Обращение филологов к критике источников (Б. Г. Нибур ) и к изучению народных обычаев, мифологии, средневековых древностей (Я. Гримм) открывало новые возможности для исторического познания . Яркий пример романтической историографии — творчество В. Скотта, высказывавшего на страницах «Истории Шотландии» восхищение героями шотландского народа и в деталях описывавшего его быт. Романтическим пафосом проникнуты сочинения британского историка Т. Карлейля «Французская революция», «Герои, почитание героев и героическое в истории». В них отчетливо прослеживается столь необходимое для Р. и. наличие героя и его мощное воздействие на ход исторических событий. Во Франции романтизм оказал влияние на О. Тьерри , создававшего в духе Р. и. сочинения по средневековой истории Франции и Англии и размышлявшего о социальном статусе третьего сословия . Результаты художественного постижения прошлого нашли воплощение в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина . Идеализация русской старины проявлялась в творчестве славянофилов (И. В. Киреевский, К. С. Аксаков и А. С. Хомяков). Романтизм оказал большое влияние на становление либеральной историографии, ставшей своеобразным синтезом идей Просвещения и опыта Р. и. Наиболее ярко это проявилось в творчестве Ф. К. Шлоссера, Г. Гервинуса. Сочетание романтических и демократических подходов можно обнаружить в сочинениях французского историка Ж. Мишле . Определенную роль сыграл Р. и. в складывании метода Л. фон Ранке .

Ист .: Шиллер Ф. История Тридцатилетней вой­ны. В 4 т. СПб., 1815; Тьерри О. Рассказы о временах Меровингов. СПб., 1864; Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991; Скотт В. История Шотландии. Дедушкины рассказы. М., 2021.

Лит .: Borries K. Romantik und die geschichte. Berlin, 1925; Коллингвуд Р. Дж . Идея истории. Автобиография. М., 1980; Fermanis P. Romantik pasts: History, Fiction and Feeling in Britain. 1790–1850. Edinburgh, 2022. Н. В. Ростиславлева.