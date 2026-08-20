РОМАНОВЫ

Ромáновы — древний русский боярский род, с 1613 — царская, с 1721 — императорская династия России. Первый документально известный предок Р. — А. И. Кобыла, боярин московского князя Симеона Гордого в середине XIV в. Видимо, он происходил из коренных московских землевладельцев. Но к концу XVII в. сложилась легенда о прусском происхождении А. Кобылы, а в 1-й половине XVIII в. создана его мифическая генеалогия как потомка древних прусских князей, родословная которых восходит якобы к IV в. У А. Кобылы было 5 сыновей (Семен Жеребец, Александр Елка, Василий Ивантей, Гаврила Гавша и Федор Кошка), от которых пошло несколько дворянских родов, в том числе Лодыгины, Коновницыны, Колычёвы, Сухово-Кобылины, Боборыкины, Шереметевы, Епанчины, Яковлевы и др. Р. происходят от младшего сына А. Кобылы Федора Кошки и именовались такими родовыми прозваниями, как Кошкины, Захарьины, Юрьевы и, наконец, Романовы. Их потомки породнились с московской и тверской княжескими династиями Рюриковичей, и все потомки Василия II были также одновременно и потомками Ф. Кошки.

В 1547 Иван IV Васильевич Грозный женился на дочери окольничего Р. Ю. Захарьина (ум. в 1543) А. Р. Юрьевой, ставшей первой русской царицей. Ее родня заняла высокое положение при дворе московских царей. Брат царицы, боярин Н. Р. Юрьев, известен как видный полководец и государственный деятель. Его потомство подверглось опале в 1600–1601, в результате чего часть Р. погибла в ссылках и заточении, а старший сын, Ф. Н. Р. вместе с женой К. И. Шестовой был пострижен в иночество (с именами Филарет и Марфа). Р. играли важную роль в событиях Смутного времени . Младший брат Филарета, боярин И. Н. Каша-Р. (ум. в 1640) входил в состав так называемой Семибоярщины . 21 февраля 1613 на Земском соборе сын будущего патриарха Филарета Михаил Федорович Р., как ближайший родственник последнего царя из рода московских Рюриковичей Федора Ивановича , был избран на царство. Боярская ветвь рода Р. пресеклась в 1654 со смертью Н. И. Р., двоюродного брата царя Михаила Федоровича.

В XVII в. цари из династии Р. женились на представительницах различных дворянских родов ( Стрешневых , Милославских , Нарышкиных , Апраксиных , Салтыковых , Лопухиных и др.), в международном же отношении Р. находились в генеалогической изоляции, а царевны вовсе не выходили замуж. В 1682 после смерти царя Федора Алексеевича разгорелась борьба за власть между двумя ветвями потомства царя Алексея Михайловича — от его первого брака с М. И. Милославской и от второго — с Н. К. Нарышкиной. В результате на царство впервые были избраны два государя — Иван и Петр Алексеевичи, регентшей при которых стала их старшая сестра царевна Софья Алексеевна . В 1696 Петр стал единодержавным царем. 22 октября 1721 он принял титулы Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого. Начиная с Петра возникла традиция порядкового наименования императоров, заимствованная из Европы (Петр I, Екатерина I и др.).

С 1710 династия Р. стала заключать матримониальные союзы с европейскими династиями, в результате чего породнилась с родами герцогов Курляндских (Кетлеров), принцев Брауншвейг-Вольфенбюттельских, герцогов Мекленбург-Шверинских и др. Разлад Петра I с наследником царевичем Алексеем Петровичем , его гибель и смерть следующего наследника царевича Петра Петровича привели к установлению нового порядка престолонаследия (до этого наследование престола в России не было законодательно закреплено, а базировалось на правовом обычае). Согласно Уставу о наследии престола (1722), престол передавался по силе завещания тому из родственников государя, кого он сочтет наиболее достойным. Это открыло путь к частой смене верховной власти в так называемую дворцовых переворотов эпоху (1725–1762). После смерти Петра I в 1725 впервые в истории России (после княгини Ольги ) правительницей стала женщина (Екатерина I). Род Р. в мужском представительстве угас в 1730 со смертью внука Петра I императора Петра II . Затем престол перешел к старшей линии Р., потомкам царя Ивана Алексеевича. В 1740 престол впервые занял потомок Р. по женской линии, принадлежавший к Брауншвейг-Вольфенбюттельской династии (император Иван VI Антонович ). В 1741 линия потомков Ивана Алексеевича была свергнута дочерью Петра I Елизаветой Петровной , с ее смертью в 1761 род Р. пресекся. С этого времени на российском престоле утвердилась Гольштейн -Готторп­ская ветвь Ольденбургского дома, к которой перешло наименование Дома Р. Императрица Екатерина II принадлежала к владетельному роду князей Анхальт-Цербстских.

5 апреля 1797, в день коронации, Павел I обнародовал новый Акт о престолонаследии (предварительно он был подписан еще в 1788) и Учреждение об Императорской фамилии. Новый закон отменил петровский Устав о наследии престола и установил новый порядок престолонаследия, так называемую австрийскую примогенитуру, принятую в династии Габсбургов. Престол передавался по прямой нисходящей мужской линии, и только после пресечения всего мужского потомства наследниками становились потомки по женским линиям от ближайшей родственницы последнецарствовавшего. 20 марта 1820 Александр I в связи с официальным объявлением о разводе младшего брата и наследника великого князя Константина Павловича дополнил Акт о престолонаследии положением, в соответствии с которым при заключении членом Императорской фамилии неравнородного, т. е. морганатического брака, супруга и возможное потомство от этого брака лишались прав членов Императорской фамилии. 23 марта 1889 морганатические браки для членов Императорского дома были запрещены вовсе, 11 августа 1911 разрешены лишь для младших членов династии, носивших титул князей и княжон крови императорской, с обязательным условием их отказа в этом случае от права престолонаследия. В XIX — начале XX в. династия Р. породнилась с многочисленными европейскими династиями — Прусской, Датской, Британской, Греческой, Черногорской, Сербской и др. Было заключено и несколько морганатических браков, потомство от которых получало новые титулы и фамилии (светлейшие князья Юрьевские, графы Торби, князья Палей и др.). Начиная с поколения пра­внуков члены императорского дома титуловались князьями, княгинями и княжнами крови императорской с обращением «высочеств» и «светлости». Соответствующим образом были уменьшены и расходы на содержание императорского дома. Официально члены императорской династии никакой фамилии не носили.

Лит. : Селифонтов Н. Н. Сборник материалов по истории предков царя Михаила Фёдоровича Романова. Ч. 1–2. СПб., 1898–1901; Летописный и лицевой изборник Дома Романовых. Ч. 1–2. М., 1913; Ferrand J. Il est toujours des Romanov! Paris, 1995; Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия (1797–1917). Био­библиографический справочник. СПб., 2011; Пчелов Е. В. Романовы: история и генеалогия. М., 2022; Курукин И. В. Романовы. М., 2022. Е. В. Пчелов.