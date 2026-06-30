РОМАНОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ

Из дворян Владимирской губернии, православный. Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 5.9.1894 поступил в Константиновское артиллерийское училище. 13.8.1897 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 12.8.1895) с зачислением по полевой пешей артиллерии и прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 6.8.1898 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду подпоручиком (со старшинством с 13.8.1897). 12.10.1900 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.12.1901 произведен в поручики (со старшинством с 13.8.1901). 23.5.1903 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 27.5.1903 причислен к Генеральному штабу и прикомандирован к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа. С 29.9.1903 по 18.9.1904 прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку для цензового командования ротой. 24.9.1904 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 18-го армейского корпуса. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 4.10.1904 командирован в распоряжение командующего 1-й Маньчжурской армией. 13.11.1904 назначен вр. и. д. старшего адъютанта по строевой части штаба 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 22.5.1905 утвержден в должности старшего адъютанта по строевой части штаба 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (высочайшим приказом утвержден 3.1.1906). 6.1.1906 назначен обер-офицером для поручений при штабе Туркестанского военного округа. 4.1.1909 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа. 31.1.1909 назначен и. д. старшего адъютанта мобилизационного отделения штаба Туркестанского военного округа. 29.3.1909 произведен в подполковники с утверждением в должности. 9.10.1909 назначен помощником делопроизводителя мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. 22.10.1910 назначен начальником отделения Главного штаба. 25.3.1912 произведен в полковники за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. В 1914 г. назначен начальником штаба 25-й пехотной дивизии. 6.8.1915 назначен командиром 206-го пехотного Сальянского полка.14.10.1916 назначен и. д. генерал-квартирмейстера штаба 10-й армии. 5.11.1916 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 12.7.1916) с утверждением в должности. 9.4.1917 назначен и. д. начальника штаба 8-й армии. 10.6.1917 назначен первым генерал-квартирмейстером при верховном главнокомандующим. Участник выступления генерала Л.Г. Корнилова в августе 1917. В начале сентября 1917 г. арестован и заключен в тюрьму в Быхове. 10.9.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В декабре 1917 г. назначен начальником строевого отдела штаба Добровольческой армии. 2.2.1918 назначен начальником штаба Добровольческой армии. 12.11.1918 произведен в генерал-лейтенанты. 8.1.1919 назначен начальником штаба главнокомандующего ВСЮР, затем помощником главнокомандующего ВСЮР. 20.3.1920 уволен со службы. Выехал вместе с генералом А.И. Деникиным в Константинополь, где был убит в здании Российского посольства монархистом поручиком М.А. Харузиным.

Жена: дочь коллежского секретаря Елена Михайловна (урожденная Бакеева). Дети: Михаил (род. 1.8.1904), Елена (род. 12.11.1906).