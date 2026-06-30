РОМАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ДМИТРИЕВИЧ

Из потомственных дворян, православный. 12.7.1878 зачислен в пажи-кандидаты Высочайшего двора. 17.11.1893 поступил в Пажеский корпус. 1.9.1894 переведен в младший специальный класс и зачислен на действительную службу. 3.10.1895 получил звание камер-пажа. 12.8.1896 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк. 9.10.1899 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.12.1900 произведен в поручики (со старшинством с 12.8.1900). 28.5.1900 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штаб-ротмистры за отличные успехи в науках. 29.5.1902 причислен к Генеральному штабу. С 2.10.1902 по 1.2.1904 прикомандирован к лейб-гвардии 1-му стрелковому батальону для цензового командования ротой. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 11.2.1904 переведен в Генеральный Штаб с переименованием в капитаны и назначен старшим адъютантом штаба 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. После капитуляции крепости Порт-Артур отбыл в Россию под честное слово. 21.2.1905 прибыл в Одессу и прикомандирован к штабу Одесского военного округа. 17.5.1905 назначен начальником строевого отделения штаба Свеаборгской крепости. 5.5.1907 произведен в подполковники (со старшинством с 22.4.1907). 7.2.1908 назначен помощником делопроизводителя Главного управления Генерального Штаба. 21.2.1911 назначен военным агентом в Болгарии. 26.11.1911 произведен в полковники за отличие по службе. Во время Первой Балканской войны 1912–1913 гг. находился при действующей болгарской армии. 1.5.1914 прикомандирован к лейб-гвардии 1-му стрелковому полку для командования батальоном. Участник Первой мировой войны. 3.9.1914 назначен командиром 20-го пехотного Галицкого полка. 3.4.1915 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 27.11.1914). 6.6.1915 назначен генерал-квартирмейстером штаба 3-й армии. 24.10.1915 назначен генерал-квартирмейстером штаба 7-й армии. 12.6.1916 назначен начальником штаба 13-го армейского корпуса. 23.10.1916 назначен и. д. начальника штаба 11-й армии. 9.5.1917 назначен и. д. начальника Генерального штаба. 24.8.1917 произведен в генерал-лейтенанты. 22.9.1917 по болезни назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 29.11.1917 назначен в распоряжение военного министра. Во время Гражданской войны участвовал в Белом движении. 23.10.1918 назначен представителем Директории при союзном командовании во Владивостоке. 23.11.1918 назначен главным уполномоченным и военным представителем Верховного главнокомандующего при союзниках на Дальнем Востоке. 1.2.1920 назначен представителем адмирала А.В. Колчака в Японии. В апреле 1920 г. прибыл в Японию из Владивостока. После поражения Белого движения остался в Иокогаме. Первый председатель Объединенного комитета русских эмигрантских обществ в Японии. Впоследствии переехал в Югославию. Член Общества кавалеров ордена Святого Георгия. Погребен на Новом кладбище.

Жена: дочь камергера двора, действительного статского советника Ольга Модестовна (урожденная Карамышева) (около 1881–25.3.1942, Белград).