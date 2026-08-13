РОМАНОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА

РОМА́НОВА ЕЛЕ́НА АРКА́ДЬЕВНА Кандидат исторических наук (1986 г.), доцент (1991 г.), зав. кафедрой гуманитарных и общих дисциплин Красноярской государственной академии музыки и театра (с 2010 г.). Родилась 4 марта 1955 г. в селе Ольга Ольгинского района Приморского края. В 1976 г. окончила исторический факультет Красноярского государственного педагогического института (КГПИ), в 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию «Сельские партийные организации Восточной Сибири накануне «сплошной коллективизации» 1926–1929 годов», доцент с 1991 г. В Красноярской государственной академии музыки и театра (КГАМиТ) преподает с 2003 г. С 2010 г. занимает должность зав. кафедрой гуманитарных и общих дисциплин. Публикует статьи в России и за рубежом, в частности, в Германии, Австрии, Казахстане и США. Занимается методической работой с общеисторической и региональной тематикой, подготовкой музыкально-исторических концертов. Участвует в городских проектах по истории города: «Красноярск: этапы исторического пути» (2003 г.), «Красноярье: пять веков истории. Край с 1917 г. по 2006 г. Ч. II» (2006 г.), «Красноярск: от прошлого к будущему: Очерки истории города» (2013 г.). Имеет обучающихся – победителей Международного конкурса «Лучшее научное исследование – 2015» и Всероссийской дистанционной олимпиады «Продленка».