РОМАНОВ Владимир Викторович

Родился 14.09.1960. Окончил Тамбовский государственный педагогический институт в 1982 г.

Кандидатская диссертация .: Вудро Вильсон и внешнеполитическая мысль США (1913–1921) (Российский государственный педагогический университет,1995).

Докторская диссертация : "Внешнеполитическая доктрина вильсонизма и политико-академические круги США (1913-1921 гг.)" - 2005.

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой международных отношений и политологии Института гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

Глава Центра изучения США Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (с 2009 г.)

Член совета Российской ассоциации историков-американистов. Вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Член Российской ассоциации политической науки. Член Российской ассоциации европейских исследований.

Область интересов : История внешней политики США, история и теория международных отношений.

Сочинения: Романов В.В. Уильям Брайан: моралист в политике // Человек в истории: Homo Politicus: Межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред. А.Г. Айрапетов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000.

Романов В.В. Истоки внешнеполитической философии Вудро Вильсона // Американский ежегодник. 2000 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М.: Наука, 2002.

Романов В.В. «Pax Anglo-Americana» Уолтера Пейджа // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 12 / Гл. ред. Л.П. Репина. – М.: Изд-во «Едиториал УРСС», 2004.

Романов В.В. Н.М. Батлер о перспективах мирного урегулирования в конце 1916 г. (по материалам «New York Times») // Американская проблематика в периодике XVIII–XX вв.: Сб. ст. / Отв. ред. В.А. Коленеко. – М.: ИВИ РАН, 2004.

Романов В.В. В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая мысль США (1913–1921 гг.): Монография. – М.-Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005.

Романов В.В. Вудро Вильсон и его концепция мироустройства // США-Канада: экономика, политика, культура. – 2005. – № 2.

Романов В.В. Полковник Эдвард Хауз: Политический портрет // Вопросы истории. – 2005. – № 7.

Романов В.В. Вильсонизм как идеологический концепт миропорядка: история и современность // Чичеринские чтения: Идеология и национальные интересы в системе внешнеполитических координат XIX-XX вв.: Мат-лы междунар. научн. конф. / Отв. ред. А.Г. Айрапетов, В.В. Романов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008.

Романов В.В. Вудро Вильсон о национальном самоопределении // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. № 3 (1).

Романов В.В. Илайхью Рут и Версальский договор 1919 г. // Американистика: Актуальные подходы и современные исследования. Межвуз. сб. научн. тр.: Вып. 2. / Под ред. Т.В. Алентьевой. – Курск: Изд-во КГУ, 2009.

Романов В.В. Цивилизационные вызовы и американские ответы: опыт либерально-демократической концептуализации в XX – начале XXI века // Век информационных технологий: новые походы в американистике, лингвистике и лингводидактике. Мат-лы межд. научно-практич. конф. / Отв. ред. Е.П. Беляева – Архангельск: Поморский гос. университет, 2010.

Романов В.В. Вашингтонская конференция в контексте внешне-политической традиции вильсонизма: оценки экспертного сообщества США // Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919-1939 гг. Сб. статей / Отв. ред. Е.Ю. Сергеев. – М.: ИВИ РАН, 2011.

Романов В.В. Профессор в роли дипломата: Пол Рейнш и китайская политика США в период президентства Вудро Вильсона // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – Вып. 12 (104).