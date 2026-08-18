РОМАНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Великий князь, генерал-адмирал, морской министр (1853-1881 гг.), второй сын императора Николая I; деятель эпохи Великих реформ императора Александра II; с момента основания в 1845 г. председатель Русского географического общества; председатель Государственного совета.

Мать Александра Федоровна (урожденная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) (1798-1860).

С рождения он был предопределен отцом к морской службе. Его обучали Ф.П. Литке, участник полярных экспедиций и кругосветного плавания в команде В.М. Головнина, а также поэт В.А. Жуковский. Русскую историю преподавал великому князю профессор И.П. Шульгин. В 1844 г. Константин Николаевич совершил большое морское плавание на корабле «Ингерманланд» из Архангельска в Кронштадт. Весной 1815 г. его учебные занятия были приостановлены, и целый год был посвящен морским экспедициям. В сопровождении Литке великий князь отправился сухим путем на юг в Николаев, совершил морское плавание на военном судне в Константинополь, затем посетил Францию, Испанию и Англию.

В 1846 г. великий князь принял присягу, находясь в звании генерал-адмирала. Женился в 1848 г. на троюродной сестре в православии Александре Иосифовне (урожденной Александре Саксен-Альтенбургской) (1830-1911). Брак был заключен по взаимной любви. В нем родилось шестеро детей. Впоследствии старший сын великого князя Николай Константинович Искандер-Романов (1850-1918) из-за семейного скандала был объявлен душевнобольным и выслан из столицы. В 70-х гг. XIX в. Константин Николаевич охладел к жене и завел вторую семью. Его избранницей стала балерина Мариинского театра Анна Васильевна Кузнецова (1847-1922), которая родила великому князю пятерых детей. Император Александр III негативно относился к внебрачной связи своего дяди, поскольку это напоминало ему ситуацию в его собственной семье: его мать страдала из-за второй семьи Александра II с Екатериной Михайловной Долгоруковой. Именно это, а не только либеральные воззрения Константина Николаевича, послужило одной из главных причин его отставки в 1881 г.

В 1849 г. Константин Николаевич принял участие в военных действиях во время Венгерского похода 1849 г., за что был награжден орденом Св. Георгия IV степени. В 1850 г. великий князь был избран почетным членом Императорской Академии Наук. В 1850-1860-е гг. занимался подготовкой проекта Морских уставов. Проект Морского устава разрабатывался по новому сценарию, гласно и публично. Первоначальный его вариант рассылался офицерам Балтийского и Черноморского флотов, и переделывался по их отзывам и замечаниям. В 1853 г. великий князь принял управление морским министерством и приступил к подготовке назревших, по его мнению, преобразований. Усилия Константина Николаевича были направлены на техническое переоснащение отечественного флота. С этой целью он много путешествовал по Европе и изучал передовой опыт кораблестроения. Вскоре после подписания Парижского мира в 1856 г. и по мере накопления финансовых ресурсов началась модернизация российского флота.

Преобразования, проводимые великим князем Константином Николаевичем в морском ведомстве, стали прообразом реформ 1860-х гг., многие из которых осуществлялись также под его руководством. В царствование брата, императора Александра II (1855-1881 гг.), он занимал посты, делавшие его одной из ключевых фигур российской политики. Кроме того Константин Николаевич собирал вокруг себя талантливых молодых людей, которым оказывал посильную протекцию. Его единомышленников называли «константиновцами». Среди них: ближайший друг Константина Николаевича министр народного просвещения А.В. Головнин, министр финансов М.Х. Рейтерн, военный министр Д.А. Милютин и другие. Журнал «Морской Сборник», издававшийся без цензуры и под наблюдением великого князя, превратился в площадку обсуждения самых жгучих общественных вопросов.

Константин Николаевич активно участвовал в деле освобождения крестьян. С 1857 г. он был членом Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу (с 1860 г. его председателем). Благодаря его стараниям обсуждение реформы в комитете не затягивалось, и она была принята в кратчайшие сроки. Этим он нажил себе много врагов при дворе.

Будучи председателем Русского географического, Археологического, Технического и некоторых других обществ, оказывал покровительство науке. На средства морского ведомства организовывал экспедиции и оказывал содействие в публикациях научных трудов. В 1856 г. по инициативе великого князя была отправлена литературная экспедиция для исследования жизни русской деревни.

С 1861 по 1864 гг. великий князь был наместником в Царстве Польском. Период его наместничества пришелся на польское восстание 1863 г., до и после которого он безуспешно пытался проводить политику умиротворения. Во время своего пребывания в Варшаве пережил покушение. В конце октября 1863 г. великий князь вместе с супругой выехал через Крым в заграничное путешествие. Первую половину ноября он провел в Вене, затем несколько месяцев - в германских княжествах Бадене, Дармштадте, и Альтенбурге у родственников жены.

С 1865 по 1881 гг. председатель Государственного совета. Став председателем Государственного совета в 1866 г. представил своему брату императору Александру II вариант конституционного проекта, в котором Государственный совет преобразовывался в верхнюю палату парламента. Однако на тот момент император уже пережил первое покушение и отходит от идеи либеральных реформ. В 1880 г. Константин Николаевич демонстрирует свой проект М.Т. Лорис-Меликову.

Гибель царствующего брата воспринял как личную и государственную трагедию. При Александре III был отставлен со всех государственных постов.

В конце 1881 и в 1882 гг. великий князь Константин Николаевич много путешествовал, побывал в Вене, Венеции, Милане, Флоренции, Риме. Потом он несколько месяцев прожил во Франции. Свою боль и разочарование от того, что его деятельность оказалась ненужной, он выразил в частной переписке с В.М. Головниным.

Зиму 1883-1884 гг. он провел в Петербурге, где болел невротическими болями лица и головы. Его лечил доктор Боткин и рекомендовал ему отправиться в южные края. В апреле 1884 г. великий князь выехал в Крым, в Ореанду, где пребывал в уединении. С 1888 г. он тяжело болел, скончался в Павловске 13 января 1892 г. Без преувеличения можно сказать, что отставка сломила его.