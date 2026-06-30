РОМАНОВ Борис Александрович

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1911). Кандидат исторических наук (1939, без защиты диссертации). Докторская: «Русско-японская война (экономика, политика, дипломатия). 1895-1905» (1941). После окончания университета преподавал в гимназии, писал статьи для энциклопедий. Сотрудник Центрахива (1918-29). Преподавал в ПУ-ЛГУ, сотрудник РАНИОН (1921-29).

В 1930 арестован по т.н. «Академическому делу», отбывал строк на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Освобожден в 1933. После возращения из лагеря работал по договорам.

С 1941 сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР. Старший научный сотрудник ЛОИИ АН СССР (1944-57). Преподаватель, профессор (1947) ЛГУ (1944-51). Подготовил комментарии к академическому изданию «Русской Правды» (Правда Русская. М.-Л., 1947) и Судебника 1550 года (Судебники XV-XVI вв. М.-Л., 1952). Автор новаторской монографии «Люди и нравы Древней Руси: (Историко-бытовые очерки XI-XIII вв.) (Л., 1947), написанной как историко-антропологическое исследование человека и общества Древней Руси. Классическими считаются его исследования по истории русско-японской войны 1904-05 , в которых он показал экономическую основу экспансии России на Дальний Восток.

Сочинения:

Россия в Маньчжурии (1892-1906): Очерки по истории внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928;

Очерки дипломатической истории русско-японской войны, 1895-1907. М.-Л., 1947 (2-е изд. 1955);

Изыскания о русском сельском поселении эпохи феодализма // Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII-XVII вв. М.-Л., 1960. С. 419-476;

Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. Переписка 1940-1957 годов / Составитель В.М. Панеях. СПб., 2010.