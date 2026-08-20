РОМАНЧУК АЛЛА ИЛЬИНИЧНА
Родилась в 1942 г., г. Мариинск Кемеровской обл. В 1962—1967 годах училась на историческом факультете Уральского государственного университета (УрГУ). В 1969-2000 годах являлась руководителем Крымской археологической экспедиции УрГУ. В 1972 году после окончания аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию «Византийский провинциальный город в период „тёмных веков“».
В 1978 году получила учёное звание доцента по кафедре истории древнего мира и средних веков УрГУ им. А. М. Горького. Защитила докторскую диссертацию по теме «Топография византийского города как источник (на материалах византийского Херсона)» в 1991 году.
В 1991-2001 годах заведовала кафедрой археологии Уральского государственного университета. В 1992 году была утверждена в учёном звании профессора.
Учителя: профессор Михаил Яковлевич Сюзюмов.
Область интересов: Российская и всеобщая история, археология, историография.
Сочинения:
Херсонес VI — первой половины IX в. — Свердловск, 1976. — 48 с.
Херсонес XII—XIV вв.: Историческая топография. — Красноярск, 1986. — 194 с.
Возрождение античного города: Очерк истории изучения. — Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991.
Были и легенды Херсонеса. Симферополь, 1996.
Человек и общества античности. — Екатеринбург:Изд-во Уральского университета, 1997. — С. 114.
Очерки истории и археологии византийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. — 390 с.
Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003. — 454 с.
Строительные материалы византийского Херсона. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. — 238 с.
Результаты применения разведочной аэрофотосъемки западной части городища Херсонеса Таврического в 2005 г.: науч. доклад/ А. И. Романчук, В. А. Филиппов. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. — 36 с.
Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Часть 2. Византийский город. Екатеринбург, 2007. — 664 с.